Влюбленное облако, 1959

Жанр: анимация В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Сказка о прекрасной хозяйке оазиса Айше и влюбившемся в неё облаке. Развернуть 6.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 17 минут Год выпуска 1959 Возраст 0+ Режиссер Анатолий Каранович Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат