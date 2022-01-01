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Влюбленное облако
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Влюбленное облако, 1959

1959 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Сказка о прекрасной хозяйке оазиса Айше и влюбившемся в неё облаке.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1959
Возраст 0+
Режиссер
Анатолий Каранович
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Влюбленное облако 1 постер
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