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Влюбленное облако
Влюбленное облако, 1959
1959 / СССР
6.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
анимация
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О фильме
Сказка о прекрасной хозяйке оазиса Айше и влюбившемся в неё облаке.
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
17 минут
Год выпуска
1959
Возраст
0+
Режиссер
Анатолий Каранович
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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