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Волшебное лекарство

Volshebnoe lekarstvo 18+
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О фильме

Мальчик по имени Митя не выходит гулять во двор. Дело в том, что во время последней прогулки его напугала соседская собака, и приятель Валерка обозвал его за это трусом. На столе лежат таблетки, которые дедушка строго-настрого запретил трогать – по его словам, тот, кто их попробует, навсегда окаменеет. Обиженный Митя размышляет над тем, кого из обидчиков обманом угостить такой таблеткой и тем самым отомстить за унижение. Решится ли герой претворить свои планы в жизнь? И действительно ли волшебными являются эти таблетки?

  • Режиссером «Волшебного лекарства» выступил народный артист РСФСР Роман Качанов. Именно он создал такие любимые многими поколениями мультфильмы, как «Варежка» (1967), «Тайна третьей планеты» (1981) и цикла о приключениях Крокодила Гены и Чебурашки (1969-1983). 
  • Дедушку в мультфильме озвучил Юрий Волынцев, в советские годы получивший известность благодаря роли Пана Спортсмена в юмористической передаче «Кабачок «13 стульев». 
  • «Волшебное лекарство» – третий мультфильм Романа Качанова, участие в озвучивании которого приняла Мария Виноградова. Ранее актриса подарила свой голос персонажам таких анимационных фильмов Качанова, как «Аврора» (1973), «Наследство волшебника Бахрама» (1975), «Последний лепесток» (1977).

Современная сказка о том, как мальчик, которого обозвали трусом, решил отомстить ребятам с помощью волшебной таблетки, но вскоре понял, что быть злопамятным нехорошо и судить об окружающих по первому впечатлению несправедливо.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 22 апреля 1982
Дата выхода
22 апреля 1982 Россия
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Volshebnoe lekarstvo, Magic Remedy, Волшебное лекарство
Режиссер
Роман Качанов
В ролях
Юрий Волынцев
Мария Виноградова
Ольга Громова
Маргарита Корабельникова
Виктор Филиппов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Волшебное лекарство

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