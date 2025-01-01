Мальчик по имени Митя не выходит гулять во двор. Дело в том, что во время последней прогулки его напугала соседская собака, и приятель Валерка обозвал его за это трусом. На столе лежат таблетки, которые дедушка строго-настрого запретил трогать – по его словам, тот, кто их попробует, навсегда окаменеет. Обиженный Митя размышляет над тем, кого из обидчиков обманом угостить такой таблеткой и тем самым отомстить за унижение. Решится ли герой претворить свои планы в жизнь? И действительно ли волшебными являются эти таблетки?