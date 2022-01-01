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Старик и журавль Старик и журавль
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Старик и журавль, 1958

1958 / СССР
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жил-был на свете бедный старик. Каждый день он ходил на озеро, чтобы наловить к ужину немного рыбы, но каждый раз возвращался ни с чем. Дорога старика лежала мимо дома состоятельного мельника, который каждый раз напоминал соседу о его долгах. Печалился герой, но отдавать долг пока было нечем. Однажды в сети старого рыбака попался красивый журавль, но вместо того, чтобы поймать и продать редкую птицу за деньги, старик ее отпустил. Журавль оказался волшебным и в благодарность за доброту подарил спасителю скатерть-самобранку. На радостях старик щедро угостил богатого соседа, а тот задумал украсть чудесную скатерть...

  • Основой для мультфильма послужили сюжеты русских народных сказок. 
  • Режиссерами мультфильма стали Анатолий Каранович и Роман Качанов. Помимо «Старика и журавля», вместе они создали анимационную ленту «Влюбленное облако» (1959) по мотивам турецкой сказки. 
  • Георгий Вицин, подаривший свой голос персонажу – Журавлю, также озвучивал Журавля-врача в мультфильме «Лесная история». При этом в обоих случаях имя артиста не было указано в титрах. 
  • «Старик и журавль» – первая режиссерская работа Романа Качанова. Именно этот кукольный мультфильм заложил основу творческого стиля режиссера.

По мотивам народных сказок о волшебных помощниках — о Журавле, скатерти-самобранке и т. п. — которые защитили бедного рыбака от жадного мельника.

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1958
Возраст 0+
Режиссер
Анатолий Каранович
В ролях
Анатолий Каранович
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Старик и журавль 1 постер
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Старик и журавль
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