Старик и журавль, 1958

Жил-был на свете бедный старик. Каждый день он ходил на озеро, чтобы наловить к ужину немного рыбы, но каждый раз возвращался ни с чем. Дорога старика лежала мимо дома состоятельного мельника, который каждый раз напоминал соседу о его долгах. Печалился герой, но отдавать долг пока было нечем. Однажды в сети старого рыбака попался красивый журавль, но вместо того, чтобы поймать и продать редкую птицу за деньги, старик ее отпустил. Журавль оказался волшебным и в благодарность за доброту подарил спасителю скатерть-самобранку. На радостях старик щедро угостил богатого соседа, а тот задумал украсть чудесную скатерть...