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Метаморфоза
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Метаморфоза, 1978

1978 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

О том, как хулиган перестал быть хулиганом.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 6 минут
Год выпуска 1978
Премьера в России 1 января 1978
Премьера в мире 1 января 1978
Возраст 0+
Режиссер
Роман Качанов
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Метаморфоза 1 постер
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