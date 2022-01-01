Метаморфоза, 1978

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о выходе в прокат О фильме О том, как хулиган перестал быть хулиганом. Развернуть 6.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 6 минут Год выпуска 1978 Премьера в России 1 января 1978 Премьера в мире 1 января 1978 Возраст 0+ Режиссер Роман Качанов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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