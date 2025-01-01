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Живая игрушка
Живая игрушка
Zhivaya igrushka
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О фильме
Об осторожном обращении с животными, ведь они — живые.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1982
Премьера в мире
22 апреля 1982
Дата выхода
22 апреля 1982
Россия
6+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Zhivaya igrushka, A Live Toy, Живая игрушка, Brinquedo Vivo
Режиссер
Леонид Каюков
В ролях
Клара Румянова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
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