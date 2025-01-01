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Киноафиша Фильмы Живая игрушка

Живая игрушка

Zhivaya igrushka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Об осторожном обращении с животными, ведь они — живые.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 22 апреля 1982
Дата выхода
22 апреля 1982 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Zhivaya igrushka, A Live Toy, Живая игрушка, Brinquedo Vivo
Режиссер
Леонид Каюков
В ролях
Клара Румянова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Живая игрушка

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