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Волкодав из рода Серых Псов Волкодав из рода Серых Псов
Киноафиша Фильмы Волкодав из рода Серых Псов Отзывы о фильме «Волкодав из рода Серых Псов»
Волкодав из рода Серых Псов 2006 / Россия
6.1 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Волкодав из рода Серых Псов»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В «Волкодаве» интереснее всего зримое несоответствие между сверхгуманистическим сюжетом, пропитанным социально-освободительными мотивами, и кровавой цинично-эстетской «картинкой», переиначивающей откровенные цитаты из «Властелина Колец» в духе французских триллеров рубежа тысячелетий. Николай Лебедев, конечно, создал явно не шедевр, но его новый, с большими, кстати сказать, мучениями снятый фильм – благодатное поле для любого анатома от киноведения. Несмотря на то что «Волкодав» представляет…

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Игрок 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Юрист от 07/04/2006 - 14:23:10


Ты бы книгу прочел, для начала, а потом вопросы задавал: видно, судишь фильм заранее, пробежав глазами анонс - иначе бы такой глупости не понаписал. Вообще ни о чем у тебя комментарий. Еще бы спросил - а почему Луна не греет, она же тоже на небе? Вот и про историю с Людоедом то же самое... ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
))) 2 апреля 2015, 12:51
отвечу юристу:

Отца Волкодава убили стрелой в спину...

Волкодав не говорил, что не может остановить лошадей, он сказал "я не пробовал"...

Волкодав - не типичный серый пес, он около пяти лет изучал только искусство боя, потому и смог "положить" разбойников ЖАДОБЫ, а не Людоеда, да голыми руками научился мочить в сортире уродов давай Волкодав бей всех кино даешь в массы!!!...



И про душу бы Волкодава, про душу... ))))))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lady_Mary 2 апреля 2015, 12:51
А премьера снова перенесена. На этот раз на 1 января 2007 г.✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
VX 2 апреля 2015, 12:51
Естественное желание срубить побольше баблоида. Как никак можно слоганчик запустить "первый фильм 2007 года" ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ania 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Lady_Mary, 12/07/2006 - 13:46:59):А премьера снова перенесена. На этот раз на 1 января 2007 г.

Да уж это точно товратительно, видемо они опять что-то не досняли!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
YA 2 апреля 2015, 12:51
ВОТ ЧЕГО МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО,ТАК ЭТО ПО КАКОЙ КНИГЕ ФИЛЬМ ЗАСНЯТ БУДЕТ: ПО 1-Й ИЛИ ПО ВСЕМ СРАЗУ,КАК ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ СДЕЛАТЬ ПОСТАРАЮТСЯ ЧТО-ЛИ?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Aleks_06 2 апреля 2015, 12:51
Вы конечно извините, но меня огорчило, что в фильме, суду по всему, не будет близнецов. Не очень понятно, что именно в итоге получится(куда кнесинку денут, кто ее через мост протолкнет и т.п.). Многого не жду и сомневаюсь,что фильм дотянет до книги. Но посмотрю точно (может я ошибаюсь и все будет харашо!).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Thorn 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (tmg, 15/10/2006 - 13:50:33):Снимался трейлер картины, звуковой дорожкой к которому выпускающая компания "Централ-Партнершип" выбрала новую песню группы "АлисА"

Что-то мне уже этот фильм не нравится✊ Вообще, Кинчев с его новообразовавщимся христианскими взглядами немного не в тему в этом фильме...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andersen 2 апреля 2015, 12:51
Я конечно дико извиняюсь! В интернете я новичок,но почитал, что здесь написано и удивился - детский сад, младшая группа, ей Богу!

Кто сильнее, Волкодав, или его отец, кто, чем, кого, останавливал, и останавливал ли вообще, да вы еще выясните, почему кот ученый ходит по цепи кругом, а не ловит мышей, да в связи с чем русалка на ветвях сидит - не результат ли это незаконной рыбной ловли при помощи тротиловой шашки?!

Когда я впервые прочел книгу мне было 36 лет, но я был потрясен как пацан!

Волкодав это МУЖИК, защитник, проповедующий для себя истинно русскую политику - политику горячего чайника - "не тронь меня, и не обожжешься!"

У него очень мало ДРУЗЕЙ, но за тех, кто у него есть, он готов отдать всего себя до донышка.

Это та книга, которая нужна нашим сегодняшним пацанам, чтобы понять, что в этом мире есть вещи поважнее и поинтереснее, чем забухать, оторваться и поколбаситься.

Волкодав как бы в унисон с В. Цоем говорит: "что будут стоить тысячи слов, когда будет нужна крепость руки?", когда надо будет защитить не виртуальное баронство в стратегии, а твою девушку, мать.

Иметь свое мнение может каждый, да и имеет, просто кто-то не хочет говорить, кто-то не может. Только вот стоит ли размениваться по мелочам? Ляпы могут быть у всех - нет стрельбы без промаха (поверьте снайперу с одиннадцатилетним стажем), а кто из вас попробовал сам написать подобное? Да вы попробуйте то, что есть, переписать - и увидите сколько у вас будет ляпов!

Звиздеть - не мешки ворочать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
VX 2 апреля 2015, 12:51
Напрягите свои снайперские мозги (или у вас с эти проблемы?) и перечитайте то, что вы называете "ляпы"... их там нет ✊ просто один такой же резкий прочитал книгу и нифига не понял...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andersen 2 апреля 2015, 12:51
Уважаемый VX! Извините, не знаю как Вас там по батюшке, никогда не думал, что переход на личности способствует плодотворному обсуждению темы, или Вас провоцирует возможность в нете "за базар не отвечать"?

А на счет "резкости", так это опять не ко мне - если вы соблаговолите прочесть мое послание не столь резко, как прошлый раз, а чуть поспокойнее и повнимательнее, то я, думаю обратите свое внимание на тот факт, что, ляпы мной ожидаются от тех, кто попытается "переписать то, что есть," а не обнаружены мной в книге.

Кстати, от ляпов не застрахованы и Великие писатели. Так, например, я сам обнаружил парочку таковых у А. Дюма в "Графе Монте-Кристо", что впрочем ни сколько не умаляет достоинств этого шедевра! А сколько писали об исторических ляпах в "Трех мушкетерах," их что, после этого стали меньше читать? Ничуть небывало. Вот и мне, не смотря на ваши три ляпа в двух строчках (один по смыслу, два по грамматике) было очень интересно узнать Ваше мнение, тем более радостно, что оно совпадает с моим, в чем и спешу Вас уверить. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nozhnizy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Frosya, 25/12/2006 - 22:43:24):Как только нам утвердят национальное самосознание, так сразу у нас, я предполагаю, появится национальный кинематограф.

А кто утвердит-то? Вот у меня есть сознание, у Фроси и т.д. Это и есть нацсознание.

Судя по фильму нацсознание Н.Лебедева крайне мутно, типа столовские блины зажевывает дешевым гамбургером: получилась у него слабенькая калька "властелина колец" замешанная с нацпафосом дикой силы. Нечеловечья мощь главного героя чувствуется во всем: по сравненью с ним даже главные злодеи, по сюжету держащие всех в страхе, просто дети - одного замочил на 5 минуте(видимо у домогарова оплата поминутная), второму уже на 15 руку отрубил, не говоря уже о простых бандитах - их вообще крошат пачками. А уж от нравственной высоты ваще обалдеть можно - у кнесинки в конце даже рот открылся от удивления, когда ее потащили к жениху. Про то, что за роль Нины Усатовой становится стыдно, и про драку на световом мече с красно-серой кучей просто молчу.

...Вообщем показалось скучно, вторично и иногда смешно.



Цитата (darthkim_sensei, 25/12/2006 - 23:48:56):Огрехи конечно же есть (куда уж без них в отечественном кинематографе).

Есть - не то слово. Если делаешь - делай хорошо. Хорошо не получается - не лезь в режиссеры. Марка "сделано в россии" не заставит меня ездить на "жигулях" и ходить в "блин-дональдс". Всякую муру смотреть в кино тоже не заставит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Spravedliviy 2 апреля 2015, 12:51
Такой ерунды давно не смотрел. Качество спец. эффектов удручает. После просмотра этого фильма смотреть российские картины нет никакого желания.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
screamy 2 апреля 2015, 12:51
Одно слово - ужас!!! В конце фильма осталось впечатление, что из спецэффектов - только падающие куда-то в пропасть людишки и типа волшебный меч, которым главгерой побеждает торнадо, наполненное огнем. Это типа та злыдня, которую весь фильм Жадоба освобождал. Люди, книгу не читала, но фильм - редкостный бред...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SEMITRI 2 апреля 2015, 12:51
Был в шоке от сцены с гибелью матери Волкодава. Семенова в интервью говорила, что они ее исправили, ан нет, так и пошло (это где он за юбку беременной матери прячется), ну это ладно, а замок Людоеда, чисто помесь кощеевской обители и Зиона.



Валяться начал с момента с Жадобой... Это пипец, обычный и быстро убиенный бандит из книги стал Сауроном-недоделком с голосом взрослого Анакина вместе взятого. Кстати про Джедаев в фильме тоже не забыли, вспомните Тилорна в последних сценах, ну просто Темный повелитель с его Молниями из рук =)



Укатала концовка, вообще без комментариев. ПОЛНОЕ УБОЖЕСТВО...



Реально жаль потраченных денег, а книгу надо перечитывать, что бы восстановить образ Волкодава (НОРМАЛЬНЫЙ ОБРАЗ!!!)

✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SET 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Скиртам от 29/12/2006 - 00:07:45


Абсолютно с вами солидарен.Проиэведение читал многократно.Ожидал от фильма многого,а в итоге даже сюжет извратили.Отстой!Очень жаль потеряного времени.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
era 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрели вчера. По пятибальной шкале на 4. Пыталась вспомнить книгу, не получилось, сделала вывод, что соответствий маловато (даже очень), хотя может дело и в моей памяти. Мужу вообще не понравилось (но он к таким фильмам совсем ровно дышит - типа "а идея-то в чем?"). Спецэффекты вполне достойные, даже мысль о сравнении с "Властелином" появилась, а это,наверное, неплохо для российского кино. Артисты все вполне известные, только роли у них "маленькие". Вообщем, тем, кому нравиться фэнтези в принципе, должен и фильм понравиться.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mryk 2 апреля 2015, 12:51
Эх, господа, в середине фильма, когда мышку лечили, Белая женщина все объяснила: "Дело в волшебном порошке и миром правит любофф!" Не знаю, кому как, но по мне едущая замуж княгинька со-товарищи смотрелись кучкой хиппи на пикнике. И еще меня очень расстроили жутко ненатуральные парики у мальчика в деревне и у раба с книжками - неужели из десяти миллионов бюджета не наскреблось на два приличных парика?!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
zaraza82 2 апреля 2015, 12:51
Фильм,хуже не было!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
marixyana 2 апреля 2015, 12:51
отстой! но книжка нормальная , не читая ее можно многого не понять. все не связно, разбросанно, но радует одно- "первый блин всегда комом". хоть какой-то прогресс...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Recycler 2 апреля 2015, 12:51
После кино осталось чёткое впечатление - обманули.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MonSTAR 2 апреля 2015, 12:51
Люди! Из тех у кого ещё что-то кроме жевательного рефлекса осталось в голове! Это же редчайший случай глубинного зомбирования дибилизмом и отупеванием! Мне искренне жаль тех кто считает этот фильм хорошим, или даже неплохим! Пересмотрите КИН-ДЗА-ДЗУ, там спецэффекты лучше! Виды? Кто сказал что там хотя бы что-то красиво снято?!!! Пересмотрите Морозко!!! Там намного "чище" и красивей! 10 миллионов баксов?! Уму непостижимо! Как такая наиредчайщая мерзость могла стоить таких денег??? Я настолько разочаровался в массовом российском кинематографе, что реально тупо объявляю байкот всем мало-мальски рекламируемым фильмам. НЕУЖЕЛИ ВАС УСТРАИВАЕТ ТО ЧТО ВАС ЗОМБИРУЕТ??? ПРЕВРАЩАЮТ В ТУПУЮ АМЕБУ КОТОРУЮ РАДУЕТ ЦВЕТНОЙ КВАДРАТИК?! ГОРЕТЬ В АДУ ЭТИМ УРОДАМ!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MoJJe4ek 2 апреля 2015, 12:51
ф топку! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Stork 2 апреля 2015, 12:51
2 Hrusha Re: Волкодав (09 января 2007 17:42:34)



Интересно, куда они 10 мегабаксов дели :) Подобного г*** не видел уже очень давно. Боялся, что будет похоже на "дозоры", теперь огорчаюсь, что непохоже :) А-ля "дозоры" хоть один раз посмотреть можно.



Такую книгу испортили... :(
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
gora 2 апреля 2015, 12:51
Потратил половину рабочего дня на прочтение комментов – и не жалею.

Смотрел фильм вместе с женой. Книгу(и) читал, причем запойно и несколько раз. Правда, давно. Удовольствие от прочтения, конечно, несоизмеримо больше, чем от просмотра. Тем не менее, решительно не согласен с теми, кто огульно поносит фильм. «Волкодаву» далеко до «Властелина колец» по многим показателям, но все-таки это волне приемлемый отечественный продукт. Особенно ярым ...телям предлагаю задуматься (отвечать необязательно), сколько и каких проектов реализовали вы сами и довольны ли результатами. Если бы в прокат регулярно выходили российские блокбастеры уровня ВК и выше, можно было бы поудивляться Волкодаву и поохать – мол, что же вдруг такое г…

То, что фильм не является экранизацией, тоже не всегда плохо. Один момент мне понравился особенно – то, что Елень в итоге осталась с Волкодавом. При всем уважении к Марии Владимировне, мне чрезвычайно не нравится в ее книгах один аспект в образе главного героя. Без сомнений, образ весьма притягательный, приятно ассоциировать себя с ним – мужественный, сильный, уверенный, спокойный. Однако, блин, при этом – несчастный и одинокий. При этом он считает возможным любоваться красотой женского тела, но возжелать – ни в коем случае. В конце первой книги Елень не достается (дурацкое какое-то слово) ни Винитару, ни Волкодаву, ни вообще кому-либо. Недостойны типа. Мол, будете себя хорошо вести, тогда посмотрим еще.

В общем, спасибо создателям фильма за хзппи-энд. При случае посмотрю еще раз.

Егор.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sashenka 2 апреля 2015, 12:51
Прочла 5 книг и не раз,была в полном восторге!Очень ждала фильма.....НО когда посмотрела,была ОЧЕНЬ разочарована....Половину смысла убрали,всё не то и всё не так.... Обидно! ((((((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Zenitel 2 апреля 2015, 12:51
Тупой фильм,неочём,русское подражание типа Влстелину колец!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
max 2 апреля 2015, 12:51
Отвратительная картина в серо-зеленых тонах. "все в дыму как в Крыму и ни...чего невидно." Совершенно невнятный фильм, ни о чем. В отличие от книги
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Elenka 2 апреля 2015, 12:51
Честно говоря, сначала посмотрела фильм. Дикого восторга не испытала, очень не понравилось, как был снят замок Людоеда и все, что с ним происходило. Сплошное мельтешение, кошмар! Потом всроде бы все ничего, но концова!!! Это что-то совсем не к месту!!! В общем вышла из кинотеатра несколько в растрепанных чувствах.

Но мне очень понравился актер, который сыграл Волкодава.

Затем решила прочитать все-таки книгу, по опыту знаю, что книга-то всегда лучше. Купила, прочитала и .... вчера сходила за продолжением. Мне очень понравилось. Сразу все стало на место: кто, что, кого и зачем! После фильма остались одни сплошные вопросы.

Думаю, если бы сначала прочитала, а потом посмотрела, впечатление было бы хуже.

Однако думаю, что сплишком уж сильно ругать этот фильм не стоит, все-таки потихоньку-понемножку что-то начинает в нашем кинематографе проявляться. И это не худший фильм.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
gerda 2 апреля 2015, 12:51
Очень добротный фильм! Он явно стоит в ряду тех фильмов, которые можно считать "ступенями" наших режиссеров к уровню мирового кино. И это одна из наиболее высоких ступеней для сегодняшней России.Ребята и девчата, ну давайте честно это признаем!!! И все же что-то недополучает наша славянская душа, верно? Фильм этот - компромисс между нашей высокой духовностью (и умением эту духовность сыграть) и высокотехнологичными спецэффектами, к которым так привыкли англо-американцы. Почему все же так хорош "Властелин колец"? Потому что авторы его боготворят свою (европейскую) историю, свой эпос и фольклор, которые легли в основу этого фильма (точнее, книги Толкиена). И чем нас проняла Мария Семенова? От книги ее - трепетное и любовное отношение к нашим корням, НЕ РАВНОДУШНОЕ, НЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ воспроизведение корней нашей истории, культуры, души славянской. "Волкодав"-книга - это соль,а фильм - эрзац, потому что под личиной "нашего кровного", уже ставшего родным Волкодава, скрывается американский супергерой. Да не надо нам американского!!! Уважаемый режиссер!, Пусть даже поединки были бы еще хуже, чем сняты Вами (даже я, женщина, это понимаю, сравнив, например, уровень съемок поединков в фильме "Затойчи"), пусть убийства и кровь заставляли физиологично вздрагивать и невольно отворачиваться!! Но была бы наша славянская "фишка" - "чтоб за душу взяло". А ведь не взяло. Этот фильм очень символичен. В нем, как и в нашей жизни сейчас, мало света, и много тьмы и чудищ. А я все равно верю, что появится режиссер, который услышит потребность наших душ и воплотит все так, как НАШ МАСТЕР.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
herz 2 апреля 2015, 12:51
Ну что ж, вот и БГ кому-то пригодился, чтобы показать собственную смелость и ум, обозвав его пустышкой. Максимализм - признак юношества. Интересно, а на этом форуме есть хоть кто-то, кто родил собственного котенка? Ребят, я уважаю ваши мнения, только мягко настаиваю на том, что нельзя большую работу втискивать в одну короткую негативную оценку. Именно этим грешили в прошлом веке: ярлычки и клейма. А как же "большое и многогранное искусство"? Если мир втискивать в такие простые бирочки, я не хочу в такой мир!!! Душновато и тесновато, о мои новые творцы новой идеологии!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
11111 2 апреля 2015, 12:51
Ну не знаю!!

Специально перед просмотром фильма прочитала книгу. Книга кстати тоже не очень на мой взгляд. А фильм еще хуже.Цитата (Тощий песец, 29/01/2007 - 01:23:54): надо думать, что голливудские "Терминаторы", "Спайдермены" и "Властелины" появились из ниоткуда, сами по себе во всем своем великолепии. Им предшествовали точно так же слабые и провальные проекты, по разным причинам не известные широкой массе российских зрителей. Все правильно, но у НИХ уже есть Властелин колец, а у нас 2 Дозора и Волкодав.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Анна Галиулина 4 февраля 2022, 18:11
Оценка
Очень достойный фильм. Ранее его не смотрела, боялась разочароваться, но страхи оказались беспочвенны. Вся суть произведения Марии Семёновой, описанная в пяти книгах, прекрасно уместилась в одном фильме. Настроение фильма очень соответствует литературному аналогу. Браво! Редкий удачный фильм в нашем современном кинематографе.
4 февраля 2022, 18:11 Ответить
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