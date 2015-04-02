В «Волкодаве» интереснее всего зримое несоответствие между сверхгуманистическим сюжетом, пропитанным социально-освободительными мотивами, и кровавой цинично-эстетской «картинкой», переиначивающей откровенные цитаты из «Властелина Колец» в духе французских триллеров рубежа тысячелетий. Николай Лебедев, конечно, создал явно не шедевр, но его новый, с большими, кстати сказать, мучениями снятый фильм – благодатное поле для любого анатома от киноведения. Несмотря на то что «Волкодав» представляет…
Ты бы книгу прочел, для начала, а потом вопросы задавал: видно, судишь фильм заранее, пробежав глазами анонс - иначе бы такой глупости не понаписал. Вообще ни о чем у тебя комментарий. Еще бы спросил - а почему Луна не греет, она же тоже на небе? Вот и про историю с Людоедом то же самое... ✊
Отца Волкодава убили стрелой в спину...
Волкодав не говорил, что не может остановить лошадей, он сказал "я не пробовал"...
Волкодав - не типичный серый пес, он около пяти лет изучал только искусство боя, потому и смог "положить" разбойников ЖАДОБЫ, а не Людоеда, да голыми руками научился мочить в сортире уродов давай Волкодав бей всех кино даешь в массы!!!...
И про душу бы Волкодава, про душу... ))))))))
Да уж это точно товратительно, видемо они опять что-то не досняли!✊
Что-то мне уже этот фильм не нравится✊ Вообще, Кинчев с его новообразовавщимся христианскими взглядами немного не в тему в этом фильме...
Кто сильнее, Волкодав, или его отец, кто, чем, кого, останавливал, и останавливал ли вообще, да вы еще выясните, почему кот ученый ходит по цепи кругом, а не ловит мышей, да в связи с чем русалка на ветвях сидит - не результат ли это незаконной рыбной ловли при помощи тротиловой шашки?!
Когда я впервые прочел книгу мне было 36 лет, но я был потрясен как пацан!
Волкодав это МУЖИК, защитник, проповедующий для себя истинно русскую политику - политику горячего чайника - "не тронь меня, и не обожжешься!"
У него очень мало ДРУЗЕЙ, но за тех, кто у него есть, он готов отдать всего себя до донышка.
Это та книга, которая нужна нашим сегодняшним пацанам, чтобы понять, что в этом мире есть вещи поважнее и поинтереснее, чем забухать, оторваться и поколбаситься.
Волкодав как бы в унисон с В. Цоем говорит: "что будут стоить тысячи слов, когда будет нужна крепость руки?", когда надо будет защитить не виртуальное баронство в стратегии, а твою девушку, мать.
Иметь свое мнение может каждый, да и имеет, просто кто-то не хочет говорить, кто-то не может. Только вот стоит ли размениваться по мелочам? Ляпы могут быть у всех - нет стрельбы без промаха (поверьте снайперу с одиннадцатилетним стажем), а кто из вас попробовал сам написать подобное? Да вы попробуйте то, что есть, переписать - и увидите сколько у вас будет ляпов!
Звиздеть - не мешки ворочать.
А на счет "резкости", так это опять не ко мне - если вы соблаговолите прочесть мое послание не столь резко, как прошлый раз, а чуть поспокойнее и повнимательнее, то я, думаю обратите свое внимание на тот факт, что, ляпы мной ожидаются от тех, кто попытается "переписать то, что есть," а не обнаружены мной в книге.
Кстати, от ляпов не застрахованы и Великие писатели. Так, например, я сам обнаружил парочку таковых у А. Дюма в "Графе Монте-Кристо", что впрочем ни сколько не умаляет достоинств этого шедевра! А сколько писали об исторических ляпах в "Трех мушкетерах," их что, после этого стали меньше читать? Ничуть небывало. Вот и мне, не смотря на ваши три ляпа в двух строчках (один по смыслу, два по грамматике) было очень интересно узнать Ваше мнение, тем более радостно, что оно совпадает с моим, в чем и спешу Вас уверить. ✊
А кто утвердит-то? Вот у меня есть сознание, у Фроси и т.д. Это и есть нацсознание.
Судя по фильму нацсознание Н.Лебедева крайне мутно, типа столовские блины зажевывает дешевым гамбургером: получилась у него слабенькая калька "властелина колец" замешанная с нацпафосом дикой силы. Нечеловечья мощь главного героя чувствуется во всем: по сравненью с ним даже главные злодеи, по сюжету держащие всех в страхе, просто дети - одного замочил на 5 минуте(видимо у домогарова оплата поминутная), второму уже на 15 руку отрубил, не говоря уже о простых бандитах - их вообще крошат пачками. А уж от нравственной высоты ваще обалдеть можно - у кнесинки в конце даже рот открылся от удивления, когда ее потащили к жениху. Про то, что за роль Нины Усатовой становится стыдно, и про драку на световом мече с красно-серой кучей просто молчу.
...Вообщем показалось скучно, вторично и иногда смешно.
Цитата (darthkim_sensei, 25/12/2006 - 23:48:56):Огрехи конечно же есть (куда уж без них в отечественном кинематографе).
Есть - не то слово. Если делаешь - делай хорошо. Хорошо не получается - не лезь в режиссеры. Марка "сделано в россии" не заставит меня ездить на "жигулях" и ходить в "блин-дональдс". Всякую муру смотреть в кино тоже не заставит.
Валяться начал с момента с Жадобой... Это пипец, обычный и быстро убиенный бандит из книги стал Сауроном-недоделком с голосом взрослого Анакина вместе взятого. Кстати про Джедаев в фильме тоже не забыли, вспомните Тилорна в последних сценах, ну просто Темный повелитель с его Молниями из рук =)
Укатала концовка, вообще без комментариев. ПОЛНОЕ УБОЖЕСТВО...
Реально жаль потраченных денег, а книгу надо перечитывать, что бы восстановить образ Волкодава (НОРМАЛЬНЫЙ ОБРАЗ!!!)
✊ ✊ ✊
Абсолютно с вами солидарен.Проиэведение читал многократно.Ожидал от фильма многого,а в итоге даже сюжет извратили.Отстой!Очень жаль потеряного времени.
Интересно, куда они 10 мегабаксов дели :) Подобного г*** не видел уже очень давно. Боялся, что будет похоже на "дозоры", теперь огорчаюсь, что непохоже :) А-ля "дозоры" хоть один раз посмотреть можно.
Такую книгу испортили... :(
Смотрел фильм вместе с женой. Книгу(и) читал, причем запойно и несколько раз. Правда, давно. Удовольствие от прочтения, конечно, несоизмеримо больше, чем от просмотра. Тем не менее, решительно не согласен с теми, кто огульно поносит фильм. «Волкодаву» далеко до «Властелина колец» по многим показателям, но все-таки это волне приемлемый отечественный продукт. Особенно ярым ...телям предлагаю задуматься (отвечать необязательно), сколько и каких проектов реализовали вы сами и довольны ли результатами. Если бы в прокат регулярно выходили российские блокбастеры уровня ВК и выше, можно было бы поудивляться Волкодаву и поохать – мол, что же вдруг такое г…
То, что фильм не является экранизацией, тоже не всегда плохо. Один момент мне понравился особенно – то, что Елень в итоге осталась с Волкодавом. При всем уважении к Марии Владимировне, мне чрезвычайно не нравится в ее книгах один аспект в образе главного героя. Без сомнений, образ весьма притягательный, приятно ассоциировать себя с ним – мужественный, сильный, уверенный, спокойный. Однако, блин, при этом – несчастный и одинокий. При этом он считает возможным любоваться красотой женского тела, но возжелать – ни в коем случае. В конце первой книги Елень не достается (дурацкое какое-то слово) ни Винитару, ни Волкодаву, ни вообще кому-либо. Недостойны типа. Мол, будете себя хорошо вести, тогда посмотрим еще.
В общем, спасибо создателям фильма за хзппи-энд. При случае посмотрю еще раз.
Егор.
Но мне очень понравился актер, который сыграл Волкодава.
Затем решила прочитать все-таки книгу, по опыту знаю, что книга-то всегда лучше. Купила, прочитала и .... вчера сходила за продолжением. Мне очень понравилось. Сразу все стало на место: кто, что, кого и зачем! После фильма остались одни сплошные вопросы.
Думаю, если бы сначала прочитала, а потом посмотрела, впечатление было бы хуже.
Однако думаю, что сплишком уж сильно ругать этот фильм не стоит, все-таки потихоньку-понемножку что-то начинает в нашем кинематографе проявляться. И это не худший фильм.
Специально перед просмотром фильма прочитала книгу. Книга кстати тоже не очень на мой взгляд. А фильм еще хуже.Цитата (Тощий песец, 29/01/2007 - 01:23:54): надо думать, что голливудские "Терминаторы", "Спайдермены" и "Властелины" появились из ниоткуда, сами по себе во всем своем великолепии. Им предшествовали точно так же слабые и провальные проекты, по разным причинам не известные широкой массе российских зрителей. Все правильно, но у НИХ уже есть Властелин колец, а у нас 2 Дозора и Волкодав.
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