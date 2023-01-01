Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Возвращение в Сеул" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волкодав из рода Серых Псов Волкодав из рода Серых Псов
Киноафиша Фильмы Волкодав из рода Серых Псов Волкодав из рода Серых Псов, 2006: актеры и роли
Волкодав из рода Серых Псов 2006 / Россия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Волкодав из рода Серых Псов, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николай Лебедев Николай Лебедев Nikolay Lebedev
В ролях
Александр Бухаров Александр Бухаров Оксана Акиньшина Оксана Акиньшина Oksana Akinshina Игорь Петренко Игорь Петренко Юозас Будрайтис Юозас Будрайтис Juozas Budraitis Резо Эсадзе Rezo Esadze Артем Семакин Артем Семакин Наталья Варлей Наталья Варлей Natalya Varley Татьяна Лютаева Татьяна Лютаева Анатолий Белый Анатолий Белый Anatoliy Belyy
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Шазам!: Ярость богов
Шазам!: Ярость богов
2022, США, фэнтези, боевик
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Бюро магических услуг
Бюро магических услуг
2023, Австралия, фэнтези
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Я хочу! Я буду!
Я хочу! Я буду!
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши