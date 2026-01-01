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Юозас Будрайтис
Juozas Budraitis
Киноафиша
Персоны
Юозас Будрайтис
Юозас Будрайтис
Juozas Budraitis
Дата рождения
6 октября 1940
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Liepynai, Литва
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Биография Юозас Будрайтис
Родился 6 октября 1940 года. Липинай, СССР (Литва).
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Популярные фильмы
8.1
ДМБ
(2000)
7.8
Парад
(2022)
7.8
Подранки
(1977)
Фильмография Юозас Будрайтис
5.7
Ночной показ
The Night Screening/Naktinis seansas
драма
2025, Литва
7.3
Песок в твоих волосах
Sand in Your Hair
драма
2025, Литва
6.7
Агеев
детектив, драма
2022, Россия
7.8
Парад
Paradas
комедия, драма
2022, Литва
7.2
Город у реки
The Sign Painter
драма
2020, Латвия / Чехия / Литва
7.5
Антон
Anton
драма
2019, Украина / Грузия / Литва / США / Испания / Канада
7.1
Сын
драма, мини-сериал
2016, Россия
5.9
Сад Эдема
Edeno Sodas
комедия
2015, Литва
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