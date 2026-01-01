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Юозас Будрайтис
Юозас Будрайтис Juozas Budraitis
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Юозас Будрайтис

Juozas Budraitis

Дата рождения
6 октября 1940
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Liepynai, Литва
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Комедийный актёр

Биография Юозас Будрайтис

Родился 6 октября 1940 года. Липинай, СССР (Литва).

Популярные фильмы

ДМБ 8.1
ДМБ (2000)
Парад 7.8
Парад (2022)
Подранки 7.8
Подранки (1977)

Фильмография Юозас Будрайтис

Ночной показ 5.7
Ночной показ The Night Screening/Naktinis seansas
драма 2025, Литва
Песок в твоих волосах 7.3
Песок в твоих волосах Sand in Your Hair
драма 2025, Литва
Агеев 6.7
Агеев
детектив, драма 2022, Россия
Парад 7.8
Парад Paradas
комедия, драма 2022, Литва
Город у реки 7.2
Город у реки The Sign Painter
драма 2020, Латвия / Чехия / Литва
Антон 7.5
Антон Anton
драма 2019, Украина / Грузия / Литва / США / Испания / Канада
Сын 7.1
Сын
драма, мини-сериал 2016, Россия
5.9
Сад Эдема Edeno Sodas
комедия 2015, Литва
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