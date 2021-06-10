Архипелаг, 2021

Основанный на реальных событиях драматический фильм режиссера Алексея Тельнова расскажет о необыкновенном подвиге отечественных ученых, которые на рубеже XIX и XX веков отправляются к полярному архипелагу Шпицберген. Целью этой российско-шведской экспедиции является измерение реальных размеров и формы Земли. Более трехсот лет ученые по всему миру тщетно пытались воплотить эту амбициозную идею в жизнь. Члены экспедиции под руководством Александра Семеновича Васильева зарегистрировали сигналы и произвели точные астрономические и геодезические наблюдения и исследования на нескольких пунктах, что позволило в итоге составить карту острова Западный Шпицберген. В смертельно опасных условиях Арктики лишь высокий профессионализм, настоящее мужество, трудолюбие и упорство наших соотечественников помогли им выполнить ответственную миссию и решить эту, как тогда казалось, недосягаемую научную задачу. По окончании экспедиции А. С. Васильев начал заниматься обработкой всех полученных материалов, благодаря чему в Одессе в 1915 году он издал книгу о результатах того путешествия.

До середины XX века модель нашей планеты, которую окончательно вычислил и рассчитал ученый А. С. Васильев после градусного измерения на Шпицбергене, была единственным признанным всемирным эталоном. Однако о подвиге наших ученых знают лишь единицы. Режиссер картины Алексей Тельнов намерен исправить эту несправедливость.