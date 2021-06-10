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Архипелаг, 2021

2021 / Россия
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Приключенческая драма о русских ученых-полярниках
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Причины посмотреть Факты О фильме

Основанный на реальных событиях драматический фильм режиссера Алексея Тельнова расскажет о необыкновенном подвиге отечественных ученых, которые на рубеже XIX и XX веков отправляются к полярному архипелагу Шпицберген. Целью этой российско-шведской экспедиции является измерение реальных размеров и формы Земли. Более трехсот лет ученые по всему миру тщетно пытались воплотить эту амбициозную идею в жизнь. Члены экспедиции под руководством Александра Семеновича Васильева зарегистрировали сигналы и произвели точные астрономические и геодезические наблюдения и исследования на нескольких пунктах, что позволило в итоге составить карту острова Западный Шпицберген. В смертельно опасных условиях Арктики лишь высокий профессионализм, настоящее мужество, трудолюбие и упорство наших соотечественников помогли им выполнить ответственную миссию и решить эту, как тогда казалось, недосягаемую научную задачу. По окончании экспедиции А. С. Васильев начал заниматься обработкой всех полученных материалов, благодаря чему в Одессе в 1915 году он издал книгу о результатах того путешествия.

До середины XX века модель нашей планеты, которую окончательно вычислил и рассчитал ученый А. С. Васильев после градусного измерения на Шпицбергене, была единственным признанным всемирным эталоном. Однако о подвиге наших ученых знают лишь единицы. Режиссер картины Алексей Тельнов намерен исправить эту несправедливость.

 

 

Участники проекта под названием «Полярный меридиан» также вошли в число создателей картины «Архипелаг». Герой России Михаил Малахов вместе со своей командой при поддержке Русского географического общества в 2014–2016 годах повторил маршрут знаменитой, но незаслуженно забытой научной экспедиции. Благодаря этому путешествию было подтверждено материальное наследие важнейшего эксперимента на архипелаге Шпицберген в конце XIX – начале XX века. Современные учёные обнаружили более сорока важнейших исторических геодезических знаков, которые наглядно показывают, какими усилиями когда-то делались открытия в арктической науке.

Инициатором создания картины является сам руководитель проекта «Полярный меридиан» Михаил Малахов.

Михаил Малахов, а также Игорь Богадистов (правнук одного из руководителей той самой экспедиции, астронома Александра Семеновича Васильева) в первый день съемок поприветствовали съемочную группу.

Производством фильма занималась петербургская студия «Лендок» в сотрудничестве с рязанским отделением Русского географического общества.

Режиссер картины Алексей Тельнов выступил также и продюсером фильма.

В главных ролях снялись актеры Дмитрий Паламарчук, Марина Петренко, Андрей Мерзликин и другие.

Создание ленты поддержали Министерство иностранных дел РФ, Министерство культуры РФ, Российская академия наук, Русское географическое общество, Ассоциация полярников.

Съемки фильма начались в конце 2019 года, часть сцен снимали непосредственно на архипелаге Шпицберген. Однако из-за пандемии коронавируса съемочной группе пришлось временно прервать работу и вернуться в Санкт-Петербург.

Картина повествует о подвиге российских ученых, которые отправляются на Шпицберген в составе российско-шведской экспедиции с целью измерения реальных размеров и формы земного шара.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 10 июня 2021
Премьера онлайн 15 марта 2022
Премьера в мире 10 июня 2021
Возраст 12+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Алексей Тельнов
Алексей Тельнов
В ролях
Дмитрий Паламарчук
Дмитрий Паламарчук
Марина Петренко
Марина Петренко
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Андрей Некрасов
Андрей Некрасов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Архипелаг 3 постера
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В 1899 году на архипелаг Шпицберген собирается совместная шведско-российская экспедиция. Руководить российской частью назначают молодого учёного Александра Васильева (Дмитрий Паламарчук). Цель похода крайне амбициозная – измерить кривизну земного шара и установить его точную форму и размеры, известные на тот момент лишь приблизительно. Тут, на оледенелой земле Свальбарда (так называли Шпицберген викинги), сходятся и научный азарт, и конкуренция между мировыми державами. Для Васильева тут…
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stick.78 4 июля 2021, 22:57
Фильм замечательный , смотриться на одном дыханиии, актеры на высоте,,
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12 голосов
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Фото: В Петербурге стартовали съёмки фильма «Архипелаг» об экспедиции на Шпицберген Картина расскажет о российско-шведской экспедиции конца XIX века.
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14 марта 2019 17:33
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