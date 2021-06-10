Архипелаг, 2021

Основанный на реальных событиях драматический фильм режиссера Алексея Тельнова расскажет о необыкновенном подвиге отечественных ученых, которые на рубеже XIX и XX веков отправляются к полярному архипелагу Шпицберген. Целью этой российско-шведской экспедиции является измерение реальных размеров и формы Земли. Более трехсот лет ученые по всему миру тщетно пытались воплотить эту амбициозную идею в жизнь. Члены экспедиции под руководством Александра Семеновича Васильева зарегистрировали сигналы и произвели точные астрономические и геодезические наблюдения и исследования на нескольких пунктах, что позволило в итоге составить карту острова Западный Шпицберген. В смертельно опасных условиях Арктики лишь высокий профессионализм, настоящее мужество, трудолюбие и упорство наших соотечественников помогли им выполнить ответственную миссию и решить эту, как тогда казалось, недосягаемую научную задачу. По окончании экспедиции А. С. Васильев начал заниматься обработкой всех полученных материалов, благодаря чему в Одессе в 1915 году он издал книгу о результатах того путешествия.
До середины XX века модель нашей планеты, которую окончательно вычислил и рассчитал ученый А. С. Васильев после градусного измерения на Шпицбергене, была единственным признанным всемирным эталоном. Однако о подвиге наших ученых знают лишь единицы. Режиссер картины Алексей Тельнов намерен исправить эту несправедливость.
Участники проекта под названием «Полярный меридиан» также вошли в число создателей картины «Архипелаг». Герой России Михаил Малахов вместе со своей командой при поддержке Русского географического общества в 2014–2016 годах повторил маршрут знаменитой, но незаслуженно забытой научной экспедиции. Благодаря этому путешествию было подтверждено материальное наследие важнейшего эксперимента на архипелаге Шпицберген в конце XIX – начале XX века. Современные учёные обнаружили более сорока важнейших исторических геодезических знаков, которые наглядно показывают, какими усилиями когда-то делались открытия в арктической науке.
Инициатором создания картины является сам руководитель проекта «Полярный меридиан» Михаил Малахов.
Михаил Малахов, а также Игорь Богадистов (правнук одного из руководителей той самой экспедиции, астронома Александра Семеновича Васильева) в первый день съемок поприветствовали съемочную группу.
Производством фильма занималась петербургская студия «Лендок» в сотрудничестве с рязанским отделением Русского географического общества.
Режиссер картины Алексей Тельнов выступил также и продюсером фильма.
В главных ролях снялись актеры Дмитрий Паламарчук, Марина Петренко, Андрей Мерзликин и другие.
Создание ленты поддержали Министерство иностранных дел РФ, Министерство культуры РФ, Российская академия наук, Русское географическое общество, Ассоциация полярников.
Съемки фильма начались в конце 2019 года, часть сцен снимали непосредственно на архипелаге Шпицберген. Однако из-за пандемии коронавируса съемочной группе пришлось временно прервать работу и вернуться в Санкт-Петербург.
Картина повествует о подвиге российских ученых, которые отправляются на Шпицберген в составе российско-шведской экспедиции с целью измерения реальных размеров и формы земного шара.