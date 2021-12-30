Сурово нахмурив брови, гроссмейстер Виктор «Претендент» Корчной (Константин Хабенский) входит в зал, наэлектризованный ожиданием грядущего сражения за шахматную корону, заполненный до отказа поклонниками шахмат, прессой, командой тренеров, офицерами КГБ, ЦРУ, шаманами, телепатами, etc.. Весь в черном он подходит к столу и, скорчив презрительную гримаску, смотрит на советского чемпиона Анатолия Карпова (Иван Янковский), светящегося наивностью, излучающего душевную стерильность,…
Сделайте по раньше, войдите в положение
Хочу рассказать о своих впечатлениях от фильма "Чемпион мира". До фильма не знала о такой схватке гроссмейстеров, я хоть и "советский ребёнок", но на моей памяти только противостояние Анатолий Карпов - Гарри Каспаров.
Здесь же речь идёт о другом поединке:Виктор Львович Корчной против Анатолия Евгеньевича Карпова. Действие фильма - далёкий 1978 год, время Брежнева у власти, советских перегибов и пропаганды во всех сферах, в том числе и в спорте. Схватка за титул чемпиона мира в фильме окрашена в черно-белый цвет. А если точнее, то здесь В. Л.Корчной - отрицательный герой, А.Е.Карпов - положительный. Всем здравомыслящим и взрослым конечно понятно, что не бывает всё так однозначно. Не был В.Л. Корчной таким уж беспринципным, а А.Е. Карпов таким уж идеальным.
Но оставим это на откуп фантазии режиссера, для меня в таком фильме главное, что он побуждает меня прочесть про этих героев и этот матч и составить свое мнение о произошедшем тогда.
Именно за это я ценю "Время первых", "Движение вверх" и подобные фильмы. Такие сюжеты для меня всегда толчок покопаться в истории, вот за это режиссёру большое спасибо.
"Чемпион мира" зрелищный, полноценный фильм о схватке длиной в 110 дней! Если учесть что было сыграно 32 партии, режиссёру было сложно поддерживать драматизм и динамику сюжета на протяжении всего фильма. Мне понравилось много моментов - динамичная музыка, спецэффекты с шахматными ходами в головах гроссмейстеров, костюмы, интерьеры, великолепные машины, соперники в виде рыцарей...
Актёры в "Чемпионе..." понравились все.
Просто гениален Константин Хабенский, вот не хочу подбирать другое слово. Играет всеми частями тела и лица. Очень правдоподобны его эмоции от презрения до ненависти к молодому А.Карпову. Я прямо любовалась на его игру, идеальный ЗЛОДЕЙ (такое, кстати, прозвище было у реального Корчного).
Понравился Иван Янковский, Здесь он холоден, положителен, больше спокоен, чем эмоционален. У меня создалось впечатление, что с ролью А.Е. Карпова справился, многие движения почти 100% попадание.
Приятно смотреть на Сухорукова, обоих Добронравовых, Вдовиченкова, ворвавшийся Миллер оживил фильм к финалу. Хорошая актёрская команда сделала это фильм очень смотрибельным.
Смотреть "Чемпиона мира" всем советую, независимо от приближенности к миру шахмат. Потому что добротно и зрелищно, потому что побуждает узнать эту историю противостояния поближе и даже, может быть, поменять свое мнение о некоторых персонах.
Всем приятного просмотра!
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