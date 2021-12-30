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Чемпион мира 2021 / Россия
8.3 Оцените
123 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Чемпион мира»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Сурово нахмурив брови, гроссмейстер Виктор «Претендент» Корчной (Константин Хабенский) входит в зал, наэлектризованный ожиданием грядущего сражения за шахматную корону, заполненный до отказа поклонниками шахмат, прессой, командой тренеров, офицерами КГБ, ЦРУ, шаманами, телепатами, etc.. Весь в черном он подходит к столу и, скорчив презрительную гримаску, смотрит на советского чемпиона Анатолия Карпова (Иван Янковский), светящегося наивностью, излучающего душевную стерильность,…

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Андрей Татаренко 30 декабря 2021, 23:52
Оценка
Отличный фильм, умеют наши спортивные драмы снимать, получил удовольствие)
30 декабря 2021, 23:52 Ответить
Ирина Сорочкина 3 января 2022, 13:51
Оценка
Отличный фильм!!! Мы в восторге, актеры отлично подобраны.
3 января 2022, 13:51 Ответить
Аня Липовая 3 января 2022, 19:18
Оценка
Скучный фильм, растянуто и нудно
3 января 2022, 19:18 Ответить
Софья Голованова 3 января 2022, 22:02
Оценка
Просто бомба! Очень понравился, особенно понравились моменты высокого напряжения
3 января 2022, 22:02 Ответить
User 4 января 2022, 00:19
Оценка
Рекомендую!!!смотрели периживали
4 января 2022, 00:19 Ответить
fenom136 4 января 2022, 00:26
Оценка
Очень интересный фильм
4 января 2022, 00:26 Ответить
User 4 января 2022, 04:16
Оценка
Очень крутой фильм!смотрела бы его снова и снова!!актеры очень хорошо сыграли
4 января 2022, 04:16 Ответить
Татьяна Реснянская (Милюкова) 4 января 2022, 15:15
Оценка
Фильм хороший, все 2,5 часа держит в напряжении, советские песни в современной аранжировке берут за душу, молодой Янковский хорош, глаз не оторвать, поручили удовольствие с подругами от просмотра
4 января 2022, 15:15 Ответить
garmoniakniga 4 января 2022, 22:25
Оценка
Замечательный фильм. Смотрела на одном дыхании. Шедевр!
4 января 2022, 22:25 Ответить
RomanovaES1991 4 января 2022, 22:43
Оценка
Коротко о главном :\n\n2,5 часа прошли на одном дыхании.\nПотрясающий актёрский состав, гениальная игра, затягивающий сюжет, захватывающие дух сцены, гениальная борьба за звание лучшего 🏆👑\n\nОдин из важных плюсов- фильм основан на реальных событиях, зрители более старшего поколения с удовольствием смогут окунуться в воспоминания, когда весь мир следил за этим эмоциональным матчем, независимо от того разбирались в шахматах или нет. \n\n\"Нет дыма без огня\"\nТак же нет шедеврального фильма без съёмочной группы. Отдельное Вам спасибо за ещё один шедевр 👏
4 января 2022, 22:43 Ответить
garmoniakniga 4 января 2022, 22:46
Оценка
Чудесный фильм. Захватывает от начала и до конца. Всем рекомендую.
4 января 2022, 22:46 Ответить
ElizavetaPersonal 5 января 2022, 16:21
Оценка
Опять купленные отзывы которые смотрят на одном дыхании 😂
5 января 2022, 16:21 Ответить
Валерия Лера 5 января 2022, 22:12
Оценка
Хороший фильм.интересно смотреть.неожиданно видеть Хабенского в плохой роли,но он справился.
5 января 2022, 22:12 Ответить
vas.elena241 6 января 2022, 00:10
Оценка
Фильм крутой ! Смотрится на одном дыхании , актеры играют отлично . Не ожидала , что такую не суперзахватывающую историю можно так интересно снять . Молодцы !
6 января 2022, 00:10 Ответить
User 6 января 2022, 09:09
Оценка
Понравился
6 января 2022, 09:09 Ответить
Эльмир Шарафеев 7 января 2022, 11:54
Оценка
5/5! Хороший фильм! Главное что реальная история. Хабенский и все остальные на высоте! Молодцы!
7 января 2022, 11:54 Ответить
consortium5 7 января 2022, 16:30
Оценка
Фильм отличный. На одном дыхании.
7 января 2022, 16:30 Ответить
Илья Устинов 7 января 2022, 16:50
С какой радости сеансы так поздно, совсем чтоле, у нас общага в 23.00 закрывается а вы так поступаете, нам где ночевать прикажете, на вокзале???
Сделайте по раньше, войдите в положение
7 января 2022, 16:50 Ответить
Валентина Валерьевна 8 января 2022, 01:14
Оценка
Фильм очень хороший и смотрится на одном дыхании, актёры и игра замечательно все, наше поколение ещё помнит этот реальный бой, смотрели и сопереживали.. Это надо смотреть детям, как из маленького мальчика при его упорных занятиях вырастает такой гениальный шахматист, а также родителям, как любить и растить детей, очень тепло показаны родители Карпова. Корчной неоднозначно и нет ощущения злодея. Спасибо огромное за фильм.
8 января 2022, 01:14 Ответить
User 8 января 2022, 20:19
Оценка
НЕВЕРОЯТНО хорошо снят.\nбыли и моменты напряжения, и поплакать местами хотелось. эмоции сохранятся надолго)
8 января 2022, 20:19 Ответить
Ирина Колчина 9 января 2022, 23:40
Оценка
Посетили этот фильм 8 января, впечатления от фильма колоссальные! Никогда не могла подумать, что фильм о шахматах можно так хорошо снять!!! Игра актеров - безупречна!!! Сюжет захватил с первых минут и не отпускал до титров!!! Я не только советую сходить, я сама пойду еще раз!!!!
9 января 2022, 23:40 Ответить
anshela72 10 января 2022, 09:34
Оценка
Всех с Наступившим!
Хочу рассказать о своих впечатлениях от фильма "Чемпион мира". До фильма не знала о такой схватке гроссмейстеров, я хоть и "советский ребёнок", но на моей памяти только противостояние Анатолий Карпов - Гарри Каспаров.
Здесь же речь идёт о другом поединке:Виктор Львович Корчной против Анатолия Евгеньевича Карпова. Действие фильма - далёкий 1978 год, время Брежнева у власти, советских перегибов и пропаганды во всех сферах, в том числе и в спорте. Схватка за титул чемпиона мира в фильме окрашена в черно-белый цвет. А если точнее, то здесь В. Л.Корчной - отрицательный герой, А.Е.Карпов - положительный. Всем здравомыслящим и взрослым конечно понятно, что не бывает всё так однозначно. Не был В.Л. Корчной таким уж беспринципным, а А.Е. Карпов таким уж идеальным.
Но оставим это на откуп фантазии режиссера, для меня в таком фильме главное, что он побуждает меня прочесть про этих героев и этот матч и составить свое мнение о произошедшем тогда.
Именно за это я ценю "Время первых", "Движение вверх" и подобные фильмы. Такие сюжеты для меня всегда толчок покопаться в истории, вот за это режиссёру большое спасибо.
"Чемпион мира" зрелищный, полноценный фильм о схватке длиной в 110 дней! Если учесть что было сыграно 32 партии, режиссёру было сложно поддерживать драматизм и динамику сюжета на протяжении всего фильма. Мне понравилось много моментов - динамичная музыка, спецэффекты с шахматными ходами в головах гроссмейстеров, костюмы, интерьеры, великолепные машины, соперники в виде рыцарей...
Актёры в "Чемпионе..." понравились все.
Просто гениален Константин Хабенский, вот не хочу подбирать другое слово. Играет всеми частями тела и лица. Очень правдоподобны его эмоции от презрения до ненависти к молодому А.Карпову. Я прямо любовалась на его игру, идеальный ЗЛОДЕЙ (такое, кстати, прозвище было у реального Корчного).
Понравился Иван Янковский, Здесь он холоден, положителен, больше спокоен, чем эмоционален. У меня создалось впечатление, что с ролью А.Е. Карпова справился, многие движения почти 100% попадание.
Приятно смотреть на Сухорукова, обоих Добронравовых, Вдовиченкова, ворвавшийся Миллер оживил фильм к финалу. Хорошая актёрская команда сделала это фильм очень смотрибельным.
Смотреть "Чемпиона мира" всем советую, независимо от приближенности к миру шахмат. Потому что добротно и зрелищно, потому что побуждает узнать эту историю противостояния поближе и даже, может быть, поменять свое мнение о некоторых персонах.
Всем приятного просмотра!
10 января 2022, 09:34 Ответить
Щетинина Наталья 12 января 2022, 09:26
Оценка
Спасибо большое. Очень понравился. Вдохновляющий фильм. Это наша история и сила воли всего Русского народа!!!
12 января 2022, 09:26 Ответить
User 13 января 2022, 11:42
Оценка
Фильм интересный 😎
13 января 2022, 11:42 Ответить
Баба Люба 18 января 2022, 21:12
Оценка
Не думала, что фильм о шахматах может быть таким динамичным и увлекательным. Даже захотелось научиться в шахматы играть) А Хабенский в роли Корчного- это высший класс! Я бы ему сразу премию за роль выдала! Конечно в фильме многовато пафоса, но и время такое было. И чувство патриотизма, которое начинаешь испытывать в финале- это хорошее чувство :) Единственно, что напрягало- звучащие к месту и не к месту песни тех лет, особенно Арлекино в конце... Итог: искренне рекомендую фильм к просмотру.
18 января 2022, 21:12 Ответить
Александр Шибанов 22 января 2022, 11:12
Оценка
Понравился.
22 января 2022, 11:12 Ответить
alex4ndr0507 22 января 2022, 18:14
Оценка
Хороший фильм!
22 января 2022, 18:14 Ответить
User 23 января 2022, 21:41
Оценка
Очень клевый фильм! И вообще русские в последнее время спортивные фильмы классно снимают!
23 января 2022, 21:41 Ответить
Елизавета Лебедева 25 января 2022, 00:43
Оценка
Динамичный, яркий, увлекательный! Фильм держит в напряжении до конца и лучше его смотреть на большом экране. Особенно пронравилась идея с обдумыванием каждого хода, поворота событий. В целом, мне кажется, это новый уровень в жанре российской спортивной драмы. Советую посмотреть!
25 января 2022, 00:43 Ответить
User 7 февраля 2022, 17:47
Оценка
На что я ничего не понимаю в шахматах,но фильм захватил так,что эти 2:25 пролетели как 5минут. Этот фильм надо обязательно посмотреть!Рекомендую однозначно,особенно кому 40+
7 февраля 2022, 17:47 Ответить
User 26 августа 2022, 14:04
Хороший фильм 👍
26 августа 2022, 14:04 Ответить
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