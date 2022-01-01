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Александр Филиппенко

Александр Филиппенко
Александр Филиппенко
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Дата рождения
2 сентября 1944
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Александра Филиппенко

Родился 2 сентября 1944 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Александра Филиппенко
Чемпион мира
Чемпион мира
драма 2021, Россия
8.0
Счастливый конец
Счастливый конец
комедия 2009, Россия
4.0
Ленинград
Ленинград
исторический, военный, драма 2007, Россия / Великобритания
7.0
Азирис Нуна
Азирис Нуна
фантастика, семейный 2006,
6.0
Басни для зайцев
Басни для зайцев
детский 2005, Россия
0.0
Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко
Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко
приключения, драма 2004, Россия
0.0
Аз и Ферт
Аз и Ферт
комедия 2001, Россия
0.0
Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита
драма 1994, Россия
7.0
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