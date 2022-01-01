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Александр Филиппенко
Александр Филиппенко
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Александр Филиппенко
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Дата рождения
2 сентября 1944
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Александра Филиппенко
Родился 2 сентября 1944 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Филиппенко
Чемпион мира
драма
2021, Россия
8.0
Счастливый конец
комедия
2009, Россия
4.0
Ленинград
исторический, военный, драма
2007, Россия / Великобритания
7.0
Азирис Нуна
фантастика, семейный
2006,
6.0
Басни для зайцев
детский
2005, Россия
0.0
Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко
приключения, драма
2004, Россия
0.0
Аз и Ферт
комедия
2001, Россия
0.0
Мастер и Маргарита
драма
1994, Россия
7.0
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