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Доктор Лиза Доктор Лиза
Киноафиша Фильмы Доктор Лиза

Доктор Лиза, 2019

2019 / Россия
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Биографическая лента, посвященная врачу и общественному деятелю Елизавете Глинке.
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Биографическая лента, посвященная одному очень насыщенному дню из жизни врача Елизаветы Глинки.

После того как в декабре 2016 года трагически оборвалась жизнь правозащитницы доктора Лизы, выход фильма о ней оставался лишь вопросом времени. И вот спустя почти 4 года после авиакатастрофы на экраны выходит байопик — дань памяти и уважения неординарной личности.

Режиссер Оксана Карас («Выше неба», «Хороший мальчик») не стала пытаться уместить в два часа экранного времени все важные этапы жизни Елизаветы Петровны и тем более не показала ее гибель. Фильм «Доктор Лиза» освещает всего один день, богатый на самые разнообразные события. Зрителям покажут и кусочек семейных отношений Глинки, ее общение с коллегами, но в самом центре истории конечно же окажется работа врача-реаниматолога и невероятная потребность помогать пациентам, чего бы ей это ни стоило.

Роль Елизаветы Глинки досталась Чулпан Хаматовой (сериал «Зулейха открывает глаза»). Актриса до последнего момента не была уверена, что сможет воплотить образ филантропа и врача на большом экране. Также в картине приняли участие Алексей Агранович, Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Тимофей Трибунцев, Татьяна Догилева и другие.

Поначалу действие протекает вполне размеренно: доктор Лиза готовится отметить 30-ю годовщину свадьбы в кругу семьи, поэтому все важные дела отменены. Но неожиданно за помощью к Глинке обращается Михаил (Филипп Авдеев), папа смертельно больной девочки, которой необходим морфий. Ждать больше невозможно, ребенок кричит от боли, и тогда Елизавета Петровна решается на крайний шаг. Она крадет дозу обезболивающего в одной из больниц под прикрытием ее друга Шевкунова (Константин Хабенский), но этот жест доброй воли не останется без последствий. Впереди разбирательства, шантаж, угрозы и чаша весов с выбором меньшего из зол.

 

Реальный голос Елизаветы Глинки был воссоздан с помощью компьютерной программы.

Исполнительница роли Елизаветы Глинки, Чулпан Хаматова, была лично знакома со своим экранным прототипом. Они не раз встречались на благотворительных мероприятиях и помогали детям.

Съемки фильма «Доктор Лиза» длились 35 дней.

Картина вошла в конкурсную программу фестиваля «Кинотавр» 2020 и получила приз зрительских симпатий.

В одном из интервью Андрей Бурковский признался, что не знал о существовании Елизаветы Глинки, пока не получил сценарий.

Елизавета Глинка и еще 91 пассажир погибли 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе. Военный самолет, перевозивший гуманитарную помощь в Сирию, потерпел крушение у берегов Черного моря.

Чулпан Хаматова и Константин Хабенский уже снимались вместе в фильме 2008 года «Домовой».

День, в котором разворачиваются события фильма «Доктор Лиза», это 25 апреля 2012 года.

В основе сценария «Доктора Лизы» — записи из дневников Елизаветы Глинки и воспоминания ее близких.

В центре сюжета — история одного дня из жизни Елизаветы Петровны Глинки. История начинается с праздничного события: Елизавета и её муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину их свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьёй. По плану у неё только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей…

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 22 октября 2020
Премьера в мире 12 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Оксана Карас
Оксана Карас
В ролях
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Доктор Лиза 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Доктор Лиза» — фильм, которому совершенно нечего было делать на «Кинотавре». Но которому определённо есть место в российском прокате. Для фестиваля российского кино, который однажды уже наградил Оксану Карас, постановщика «Доктора», за уютного и стилизованного под ретро «Хорошего мальчика», «Лиза» уж слишком буквальна, нарочита и выглядит, чего уж там, заказной. В прокате «заказуху», конечно, тоже не любят. Но вот…
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Иринка Пульдас 24 октября 2020, 22:13
Все на высоте. Я смеялась и плакала. Достоин просмотра. Все 2 часа на одном дыхании,не хотелось,чтобы заканчивалось. Есть над чем подумать ,особенно в настоящее время !!!
AnnaDemidova 28 декабря 2020, 01:56
Очень хороший фильм. Из тех,что запоминаются надолго. И хочется пересмотреть еще. Если бы мы все могли быть хоть немного, как она...
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