Доктор Лиза, 2019

Биографическая лента, посвященная одному очень насыщенному дню из жизни врача Елизаветы Глинки.

После того как в декабре 2016 года трагически оборвалась жизнь правозащитницы доктора Лизы, выход фильма о ней оставался лишь вопросом времени. И вот спустя почти 4 года после авиакатастрофы на экраны выходит байопик — дань памяти и уважения неординарной личности.

Режиссер Оксана Карас («Выше неба», «Хороший мальчик») не стала пытаться уместить в два часа экранного времени все важные этапы жизни Елизаветы Петровны и тем более не показала ее гибель. Фильм «Доктор Лиза» освещает всего один день, богатый на самые разнообразные события. Зрителям покажут и кусочек семейных отношений Глинки, ее общение с коллегами, но в самом центре истории конечно же окажется работа врача-реаниматолога и невероятная потребность помогать пациентам, чего бы ей это ни стоило.

Роль Елизаветы Глинки досталась Чулпан Хаматовой (сериал «Зулейха открывает глаза»). Актриса до последнего момента не была уверена, что сможет воплотить образ филантропа и врача на большом экране. Также в картине приняли участие Алексей Агранович, Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Тимофей Трибунцев, Татьяна Догилева и другие.

Поначалу действие протекает вполне размеренно: доктор Лиза готовится отметить 30-ю годовщину свадьбы в кругу семьи, поэтому все важные дела отменены. Но неожиданно за помощью к Глинке обращается Михаил (Филипп Авдеев), папа смертельно больной девочки, которой необходим морфий. Ждать больше невозможно, ребенок кричит от боли, и тогда Елизавета Петровна решается на крайний шаг. Она крадет дозу обезболивающего в одной из больниц под прикрытием ее друга Шевкунова (Константин Хабенский), но этот жест доброй воли не останется без последствий. Впереди разбирательства, шантаж, угрозы и чаша весов с выбором меньшего из зол.