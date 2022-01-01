Фильмы про шахматы стали особенно популярны после выхода нетфликсовского мини-сериала «Ход королевы», который рассказывает о непростой судьбе гениальной девочки из приюта. В нашей уникальной подборке можно найти множество развлекательных фильмов про шахматистов, основанных как на реальных историях, так и на вымышленных сюжетах. Здесь также имеется свежий фильм с Константином Хабенским, в центре сюжета которого – два легендарных шахматиста, борющихся за титул мирового чемпиона. Кино про шахматы может быть интересно как взрослым, так и детям старшего школьного возраста.