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Фильмы про шахматы
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Фильмы про шахматы

Фильмы про шахматы стали особенно популярны после выхода нетфликсовского мини-сериала «Ход королевы», который рассказывает о непростой судьбе гениальной девочки из приюта. В нашей уникальной подборке можно найти множество развлекательных фильмов про шахматистов, основанных как на реальных историях, так и на вымышленных сюжетах. Здесь также имеется свежий фильм с Константином Хабенским, в центре сюжета которого – два легендарных шахматиста, борющихся за титул мирового чемпиона. Кино про шахматы может быть интересно как взрослым, так и детям старшего школьного возраста.

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Чемпион мира
Чемпион мира
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8.0
драма
2021, Россия
Королевская игра
Королевская игра
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7.0
драма
2021, Германия / Австрия
Королевский гамбит
Королевский гамбит
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6.0
драма
2020, США
Шахматист
Шахматист
7.0
драма, комедия, биография
2019, Франция
Королева Катве
Королева Катве
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7.0
спорт, драма
2016, США / ЮАР
Магнус
Магнус
7.0
документальный
2016, Норвегия
Жертвуя пешкой
Жертвуя пешкой
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7.0
биография, драма
2015, США
Жизнь короля
Жизнь короля
6.0
драма
2013, США
Бобби Фишер против всего мира
Бобби Фишер против всего мира
7.0
документальный, биография, спорт
2011, США / Великобритания / Исландия
Шахматистка
Шахматистка
6.0
драма
2009, Франция / Германия
Защита Лужина
Защита Лужина
6.0
мелодрама, драма
2000, Франция / Великобритания
Фламандская доска
Фламандская доска
5.0
триллер
1994, Великобритания / Испания / Франция
Выбор игры
Выбор игры
7.0
комедия, драма
1993, США
Капабланка
Капабланка
6.0
драма
1986, СССР
Белый снег России
Белый снег России
7.0
биография, драма
1980, СССР
Шахматисты
Шахматисты
7.0
драма, комедия, исторический
1977, Индия
Седьмая печать
Седьмая печать
7.0
драма, фэнтези
1956, Швеция
Шахматная горячка
Шахматная горячка
Смотреть за 1 рубль
7.0
короткометражный, комедия
1925, СССР
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