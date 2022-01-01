Фильмы, похожие на «Джентльменов удачи», прекрасно дополнят уютный семейный вечер и поднимут настроение. Киноафиша подготовила для своих читателей список комедий, напоминающих этот советский фильм. «Джентльмены удачи» вышли на экраны страны в 1971 году и немедленно лидировали по количеству просмотров. Свои позиции в рейтингах самых смешных и увлекательных приключенческих комедий фильм удерживает до сих пор. Он рассказывает о приключениях простого и скромного мужчины, втянутого в опасную авантюру. Милиция обращает внимание, что заведующий детсада Евгений Трошкин потрясающе похож на криминального авторитета Доцента, похитившего ценную музейную реликвию – исторический шлем. Это сходство решают использовать, чтобы обмануть подручных Доцента и выяснить, где он спрятал украденную ценность. Правда роль бандита оказывается крайне непривычной для Жени, что приводит к множеству смешных и нелепых ситуаций. В фильме «Джентльмены удачи» есть место и юмору, и приключениям, а лучшие цитаты из него давно разошлись в люди.