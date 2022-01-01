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Фильмы похожие на «Джентльмены удачи»
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Фильмы похожие на «Джентльмены удачи»

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Удача Логана
Удача Логана
6.0
комедия
2017, США
Джентльмены, удачи!
Джентльмены, удачи!
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5.0
драма, криминал, комедия
2012, Россия
Каникулы строгого режима
Каникулы строгого режима
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7.0
комедия, криминал
2009, Россия
Мимино
Мимино
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8.0
комедия
1978, СССР
Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию
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8.0
комедия, фантастика
1973, СССР
Джентльмены удачи
Джентльмены удачи
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8.0
криминал, комедия
1971, СССР
Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука
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8.0
комедия, приключения, криминал
1968, СССР
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия
1966, Россия
Берегись автомобиля
Берегись автомобиля
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, мелодрама, криминал
1966, СССР
Операция
Операция "Ы" и другие приключения Шурика
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия
1965, СССР
Самогонщики
Самогонщики
Смотреть за 1 рубль
7.0
короткометражный, комедия
1961, СССР
Пес Барбос и необычный кросс
Пес Барбос и необычный кросс
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8.0
комедия, короткометражный
1961, СССР
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Фильмы, похожие на «Джентльменов удачи», прекрасно дополнят уютный семейный вечер и поднимут настроение. Киноафиша подготовила для своих читателей список комедий, напоминающих этот советский фильм. «Джентльмены удачи» вышли на экраны страны в 1971 году и немедленно лидировали по количеству просмотров. Свои позиции в рейтингах самых смешных и увлекательных приключенческих комедий фильм удерживает до сих пор. Он рассказывает о приключениях простого и скромного мужчины, втянутого в опасную авантюру. Милиция обращает внимание, что заведующий детсада Евгений Трошкин потрясающе похож на криминального авторитета Доцента, похитившего ценную музейную реликвию – исторический шлем. Это сходство решают использовать, чтобы обмануть подручных Доцента и выяснить, где он спрятал украденную ценность. Правда роль бандита оказывается крайне непривычной для Жени, что приводит к множеству смешных и нелепых ситуаций. В фильме «Джентльмены удачи» есть место и юмору, и приключениям, а лучшие цитаты из него давно разошлись в люди.

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