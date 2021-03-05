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Пара из будущего Пара из будущего
Киноафиша Фильмы Пара из будущего Отзывы о фильме «Пара из будущего»
Пара из будущего 2021 / Россия
7.3 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Пара из будущего»

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Наша рецензия

В будущее возьмут не всех, но Евгений (Сергей Бурунов) и Александра (Мария Аронова) там оказались. На дворе 2040-й: город заполнен рекламными вывесками, все дома стали «умными», голосовым помощником уже никого не удивишь. Семейная жизнь главных героев терпит крах, нет в глазах той страсти, что была 20 лет назад. Вместо заботы — придирки, взаимоуважение превратилось в ежедневные тирады из грубости и хамства. Куда ушла любовь? Была ли она в принципе? В какой момент и, главное,…

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User 5 марта 2021, 21:51
Замечательный фильм. Ведь 20 лет брака, это скандалы и вся неурядица. Ведь пары иногда забывают посему они полюбили друг друга. Но и маленькие тайны тоже уже всплывают на поверхность. Им даеться шанс все мзминить, они возрошаються в прошлое. Тока цель не спати брак а на оборот не допустить его. Но любовь сильнее, чем кажеться.
5 марта 2021, 21:51 Ответить
Antony Berg 6 марта 2021, 06:57
Это идеальный фильм, и комедия, и экшн и даже серьёзная драма. Фильм вызвал бурю эмоций, заставляет о многом задуматься. Спасибо авторам и актёрам! Идеально! Браво!!!
6 марта 2021, 06:57 Ответить
Nadezhda Kuzmina 6 марта 2021, 15:28
Действительно очень хороший фильм!
Советую!
6 марта 2021, 15:28 Ответить
User 6 марта 2021, 16:34
Очередной провал российского кинематографа
6 марта 2021, 16:34 Ответить
Валентина Пахомова 7 марта 2021, 02:07
Вчера посмотрели этот фильм с удовольствием. А самый трогательный момент - встреча героини с родителями. Вот до слез! Маленький эпизод, а столько эмоций. Хотела бы я оказаться в этот момент на месте главной героини, руку маме поцеловать.И чтобы мама по голове погладила.
7 марта 2021, 02:07 Ответить
Лариса Абрамова (Халтурина) 7 марта 2021, 17:17
Оценка
Шанс переосмыслить настоящее, попав в прошлое - это круто!
Фильм, который дает возможность подумать над тем, что мы теряем и что приобретаем, осознавая прошлые поступки. Недомолвки и укрытие своих настоящих мотивов, нежелание признаться в чем-то тогда (в прошлом) - причины неудовлетворения в теперешней жизни.
Для меня было трогательно увидеть фрагмент, где Саша встречается со своими родителями... Как иногда хочется почувствовать прикосновение маминых рук и забыть, хоть на миг, все тревоги, заботы, дела. Побыть ребенком, которого мама гладит по голове...
7 марта 2021, 17:17 Ответить
nkvd06 8 марта 2021, 08:14
Просто хорошее кино.
8 марта 2021, 08:14 Ответить
ferula2011 10 марта 2021, 09:28
Идея неплохая,реализация слабая.Сценаристам максимум скетчи писать.Размазали на полтора часа тонким слоем
10 марта 2021, 09:28 Ответить
vas.elena241 10 марта 2021, 19:03
Классный фильм ! Хорошая игра актеров , смотрится на одном дыхании , с юмором . Одно мне было непонятно - почему 2020 год показан , как будто это 2000 : стенки полированные , фото поляроидные , жигули допотопные и полицейские на газике и тд . 🤷🏼‍♀️ По-моему реквизиторы годы перепутали , а режисер этого не заметил )). А в остальном отличный фильм всем рекомендую 👍🏻.
10 марта 2021, 19:03 Ответить
Сергей Зыков 10 марта 2021, 19:17
Оценка
Игра актёров делает этот фильм. Задумка отличная, прекрасный сюжет. Возврат в прошлое и встреча с самим собой без опасения взорвать вселенную. Но актёры не могут своей игрой закрыть скудность постановки. Спецэффекты только в плане цифровых устройств, которые наводнят будущее через 20 лет. Даже молния, которая уносит в прошлое героев , какая-то не эффектная. Фильм сероватый. Можно было бы сделать поярче события. И кстати, пастух там нафиг не нужен. Какую-то мудрую околесицу несёт, как будто он пророк. Бурунов и Аронова на высоте. Актёры которые играли молодых Евгения и Сашу, тоже молодцы. Старт в будущее - это пародия на Коперфилда. Но вобщем, было приятно посмотреть фильм. Душевное кино.
10 марта 2021, 19:17 Ответить
Александр Шибанов 13 марта 2021, 10:25
Оценка
"Назад в будущее" на минималках. Посредственно. Хорошая задумка, но слабая реализация. Жаль ...
13 марта 2021, 10:25 Ответить
User 16 марта 2021, 14:14
Максимум для домашнего просмотра. Средненький фильмец
16 марта 2021, 14:14 Ответить
alfiya7163 18 марта 2021, 18:51
Оценка
Отличный фильм.
Шикарная актерская игра, без слов встреча с родителями вызвала бурю эмоций.
Рекомендую однозначно...
18 марта 2021, 18:51 Ответить
Anastasia Osipova 25 марта 2021, 19:02
Актеры старались как могли, но режиссер и сценарист слишком бездарны, не смогли воплотить хорошую идею.
25 марта 2021, 19:02 Ответить
nasybullin.mars 26 марта 2021, 23:06
Отличный фильм.Очень редко смотрю русское кино ,но этот прям зашел.заставляет задуматься.Изначально думал ,что не смешная комедия,а на деле оказался серьезным фильмом.
26 марта 2021, 23:06 Ответить
Татьяна Реснянская (Милюкова) 31 марта 2021, 16:08
Фильм не плохой, даже временами смешной и трогательный, но когда они вернулись на 20 лет назад, т. е. типа в наше время, такое ощущение, что это годы 70-е, 80-е прошлого века, когда не было девушек с гель-лаком и нарощенными ресницами, как минимум
31 марта 2021, 16:08 Ответить
Malika Melekaeva 3 апреля 2021, 01:04
В целом и общем фильм не очень👎🏼
Ожидала большего
Не рекомендую
Не интересно 😢
Чушь какая-то 👎🏼
Трата времени 😿👎🏼
3 апреля 2021, 01:04 Ответить
vas.elena241 8 апреля 2021, 09:34
Посмотрели с огромным удовольствием. Актеры играли прекрасно , сюжет не затянут , много юмора 👍🏻🤗
8 апреля 2021, 09:34 Ответить
Альберт Жуков 26 марта 2022, 21:51
Оценка
90 процентов моего окружения ,вернувшись в прошлое , на первое свидание , мельком взглянув друг на друга ,ломанулись бы в разные стороны ,с огромным желанием больше никогда и нигде не встречаться друг с другом.И я конечно в том числе. Задумка сценария конечно интересная ,но смеха там совсем немного ,любовь это "суровая правда жизни...адские мучения.."😁
26 марта 2022, 21:51 Ответить
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