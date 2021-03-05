В будущее возьмут не всех, но Евгений (Сергей Бурунов) и Александра (Мария Аронова) там оказались. На дворе 2040-й: город заполнен рекламными вывесками, все дома стали «умными», голосовым помощником уже никого не удивишь. Семейная жизнь главных героев терпит крах, нет в глазах той страсти, что была 20 лет назад. Вместо заботы — придирки, взаимоуважение превратилось в ежедневные тирады из грубости и хамства. Куда ушла любовь? Была ли она в принципе? В какой момент и, главное,…
Советую!
Фильм, который дает возможность подумать над тем, что мы теряем и что приобретаем, осознавая прошлые поступки. Недомолвки и укрытие своих настоящих мотивов, нежелание признаться в чем-то тогда (в прошлом) - причины неудовлетворения в теперешней жизни.
Для меня было трогательно увидеть фрагмент, где Саша встречается со своими родителями... Как иногда хочется почувствовать прикосновение маминых рук и забыть, хоть на миг, все тревоги, заботы, дела. Побыть ребенком, которого мама гладит по голове...
Шикарная актерская игра, без слов встреча с родителями вызвала бурю эмоций.
Рекомендую однозначно...
Ожидала большего
Не рекомендую
Не интересно 😢
Чушь какая-то 👎🏼
Трата времени 😿👎🏼
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