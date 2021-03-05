Наша рецензия

В будущее возьмут не всех, но Евгений (Сергей Бурунов) и Александра (Мария Аронова) там оказались. На дворе 2040-й: город заполнен рекламными вывесками, все дома стали «умными», голосовым помощником уже никого не удивишь. Семейная жизнь главных героев терпит крах, нет в глазах той страсти, что была 20 лет назад. Вместо заботы — придирки, взаимоуважение превратилось в ежедневные тирады из грубости и хамства. Куда ушла любовь? Была ли она в принципе? В какой момент и, главное,…