Маша Крапивина, – пока еще не красавица, и не то чтобы сказочная умница. Обычная девушка, рискнувшая, подобно тысячам ее сверстниц из самых разных уголков страны, покорить Москву, покинув свой родной провинциальный городок. Вечером учится, а с утра до вечера работает «на вредном производстве» - горничной в очень состоятельной семье. Крупу, конечно, не перебирает, но работы хватает: только успевай крутиться, чтобы угодить властной хозяйке и двум ее взбалмошным дочерям.

Маша, между тем, как и миллионы других девчонок, по уши влюблена в известного певца Алексея Королевича. Она - его самая преданная фанатка, увы, без малейшего шанса на знакомство с предметом своих девичьих грёз. И надо же такому случиться – «знатное» семейство получает приглашение на бал, а точнее, закрытую вечеринку, где соберется вся культурная элита страны, а главное – там будет выступать ОН! И совершенно очевидно, что с этой минуты Маша готова на любые жертвы, чтобы тоже оказаться там. Но как? На помощь нашей Золушке, конечно же, приходит добрая фея в лице родной тетки Агнии, главного редактора издания «Желтый PRESS». Она готова добыть для «бедной родственницы» заветное приглашение, но с одним условием: Маша отправится на вечеринку с непростым и довольно пикантным журналистским заданием...