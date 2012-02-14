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Постер фильма Zолушка
Постер фильма Zолушка
Рейтинги
5.2 Рейтинг IMDb: 4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Zолушка

Zолушка

Z'olushka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Маша Крапивина, – пока еще не красавица, и не то чтобы сказочная умница. Обычная девушка, рискнувшая, подобно тысячам ее сверстниц из самых разных уголков страны, покорить Москву, покинув свой родной провинциальный городок. Вечером учится, а с утра до вечера работает «на вредном производстве» - горничной в очень состоятельной семье. Крупу, конечно, не перебирает, но работы хватает: только успевай крутиться, чтобы угодить властной хозяйке и двум ее взбалмошным дочерям.

Маша, между тем, как и миллионы других девчонок, по уши влюблена в известного  певца Алексея Королевича. Она - его самая преданная фанатка, увы, без малейшего шанса на знакомство с предметом своих девичьих грёз. И надо же такому случиться – «знатное» семейство получает приглашение на бал, а точнее,  закрытую вечеринку, где соберется вся культурная элита страны, а главное – там будет выступать ОН! И совершенно очевидно, что с этой минуты Маша готова на любые жертвы, чтобы тоже оказаться там. Но как? На помощь нашей Золушке, конечно же, приходит добрая фея в лице родной тетки Агнии, главного редактора издания «Желтый PRESS». Она готова добыть для «бедной родственницы» заветное приглашение, но с одним условием: Маша отправится на вечеринку с непростым и довольно пикантным журналистским заданием...

Zолушка - трейлер
Zолушка  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2012
Премьера в мире 14 февраля 2012
Дата выхода
14 февраля 2012 Россия Централ Партнершип
14 февраля 2012 Беларусь
14 февраля 2012 Казахстан
2 марта 2012 Литва
6 июня 2012 США
14 февраля 2012 Украина
Сборы в мире $5 508 956
Производство Большая разница, Среда
Другие названия
Z'olushka, Cinderella, Kopciuszek, Pelene, Pelnrušķīte, Tuhkatriinu, Zinderella, Zолушка, Попелюшка
Режиссер
Сергей Иванов
В ролях
Кристина Асмус
Кристина Асмус
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 30 голосов
4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3493 В жанре «комедия»  971 В фильмах России  590
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Zолушка

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
nafanya1408 2 апреля 2015, 12:51
Насмотревшись всех промо-роликов, я примерно понял, чего ждать. Фильм показался мне как раз в духе праздника - шебушной, немного хаотичный и,… Читать дальше…
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Очень хорошая лёгкая комедия ✊
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Zолушка - трейлер
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