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Константин Статский
Константин Статский
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Константин Статский
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Дата рождения
29 мая 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Константина Статского
Родился 29 мая 1978 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Константина Статского
Отель «Белград»
комедия
2020, Россия
7.0
Сказка. Есть...
семейный
2012, Россия
6.0
Дед Мороз всегда звонит… трижды!
комедия
2011, Россия
5.0
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Видеосервис more.tv представил тизер-трейлер сериала «Ваша честь» во главе с Олегом Меньшиковым
В ролике огласили дату премьеры.
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25 ноября 2021 12:14
Олег Меньшиков получил главную роль в российской версии сериала «Ваша честь»
В голливудской адаптации ключевого героя сыграл Брайан Крэнстон.
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20 апреля 2021 15:45
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