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Константин Статский

Константин Статский
Константин Статский
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Дата рождения
29 мая 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Константина Статского

Родился 29 мая 1978 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Константина Статского
Отель «Белград»
Отель «Белград»
комедия 2020, Россия
7.0
Сказка. Есть...
Сказка. Есть...
семейный 2012, Россия
6.0
Дед Мороз всегда звонит… трижды!
Дед Мороз всегда звонит… трижды!
комедия 2011, Россия
5.0
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