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Отель «Белград» Отель «Белград»
Киноафиша Фильмы Отель «Белград» Отзывы о фильме «Отель «Белград»»
Отель «Белград» 2020 / Россия
7.4 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Отель «Белград»»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«Отель «Белград»» — полнометражный спин-офф сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон»». Первоисточник здесь условен. Перед нами самостоятельный проект, который не хочет ассоциироваться с телевизионными корнями. Его ориентир — недавний «Холоп», самый кассовый российский фильм. Об этом гордо сообщает постер, напоминающий о тесной производственной связи двух картин. Студия Yellow, Black and White, неожиданно оказавшаяся на…

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Елизавета Козлова 27 февраля 2020, 20:29
Оценка
Сколько можно снимать одни говнофильмы??? Снимите хоть одно достойное кино.
27 февраля 2020, 20:29 Ответить
ksenia.mityagina855 4 марта 2020, 22:06
Оценка
Почему каждый день в 19:15 фильм? Почему нельзя расписание раск нуть всех фильмов. Я с волоколамска. Работаю каждый день до 19:00. Я за 15 минут никак допустим не успею доехать до рузы. Сделали бы в 20 00. Потом в 21.00 ну я к примеру.
4 марта 2020, 22:06 Ответить
Лариса Гомонюк (Закутняя) 5 марта 2020, 17:24
Ожидала большего, к сожалению.. Лично мне было не интересно и почти не смешно, еле дождалась когда закончится фильм. "Холоп" намного круче!
5 марта 2020, 17:24 Ответить
lea1212 5 марта 2020, 19:35
Оценка
Фильм на троечку,Холоп намного смешнее и интересней.Фильм из разряда,посмотрел и забыл!
5 марта 2020, 19:35 Ответить
Роберт Кукушкин 6 марта 2020, 18:12
Оценка
Хорошая комедия. Можно посмотреть.
6 марта 2020, 18:12 Ответить
Александр Шибанов 7 марта 2020, 10:10
Оценка
Для отечественного фильма вполне пристойно. Твердые 7 баллов.
7 марта 2020, 10:10 Ответить
Карина Малая 7 марта 2020, 12:29
Оценка
Мне понравилась. Но Холоп лучше
7 марта 2020, 12:29 Ответить
Mikhail Kokin 7 марта 2020, 13:00
Оценка
Очень слабый, дешевый фильм.
7 марта 2020, 13:00 Ответить
alfiya7163 7 марта 2020, 16:36
Оценка
Полное разочарование...
Такого я не ожидала.
Фильм Д Е Р Ь М О.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
7 марта 2020, 16:36 Ответить
Никита Кузин 8 марта 2020, 23:37
Оценка
Не знаю, кто пишет негативные отзывы... нам фильм очень понравился!! Очень легкий, смешной и положительный!
8 марта 2020, 23:37 Ответить
Николай Пищалов 9 марта 2020, 18:05
Фильм не понравился
9 марта 2020, 18:05 Ответить
Юлия Джульетта 10 марта 2020, 01:08
Очень лёгкий, простой, душевный. Есть сходство с Холопом
10 марта 2020, 01:08 Ответить
Ирина Зиникова 10 марта 2020, 15:27
Оценка
Зря потраченное время и деньги
10 марта 2020, 15:27 Ответить
Максим Рыжков 10 марта 2020, 19:10
Оценка
Гавнотень с первых минут. Никогда не писал отзыв, но за потраченное время, сделал исключение.
10 марта 2020, 19:10 Ответить
valtoliver 12 марта 2020, 10:52
Создателям ффильма не давали покоя лавры Кустурицы, но к сожалению им очень далеко до него.
Удивительно, комедия, красивые места сьемок, немного экшена, а ощущения после фильма, что ставили его считают тебя идиотом.
Рпзочерование
12 марта 2020, 10:52 Ответить
https://intrade.bar/68731 13 марта 2020, 14:09
Легкий душевный фильм
13 марта 2020, 14:09 Ответить
Алёна Терехина 14 марта 2020, 11:18
Оценка
Фильм классный! Прикольный и добрый, мне понравился
14 марта 2020, 11:18 Ответить
msergey046 14 марта 2020, 12:49
ТРЕТИЙ СОРТ НЕ БРАК.
14 марта 2020, 12:49 Ответить
peechbeen 15 марта 2020, 12:23
Оценка
Очень классная комедия,рекомендую всем(не пожелеете)
15 марта 2020, 12:23 Ответить
Елизавета Козлова 17 марта 2020, 09:11
Оценка
Мне хватило трейлера, чтоб понять что это говнофильм. Никому не посоветую на него идти.
17 марта 2020, 09:11 Ответить
nika_veronika_1 17 марта 2020, 18:53
Оценка
Жалко потраченного времени: не интересно и не смешно. Холоп был намного круче!
17 марта 2020, 18:53 Ответить
Оля Визгалова 23 марта 2020, 04:25
Оценка
Зря время и деньги только потратила, вообще не смешной , под конецец пару моментов только. Ожидала большего😩
23 марта 2020, 04:25 Ответить
natalia.mstitelnaya 10 апреля 2020, 15:22
Оценка
Будь то криминальный детектив или гротесковая комедия, забавный фильм «Отель Белград» развеет немного ваши сегодняшние тревоги⚡ Главные герои там в такой западне, что по сравнению с ними… у нас с вами все хорошо 😊

Любопытно было посмотреть в фильме лучшие виды сербской столицы, хотя похвастаться ей особо не чем. Зато люди открытые и дружелюбные, схожи с нами, если любят, то любят, а если гуляют, то гуляют до последнего 👍

Особенно мне понравилась сцена, где главный герой приглашает девушку пообедать в уличном ресторанчике в центре города и поет для нее чудесную песню о любви. Я не все поняла на сербскохорватском, но пел парнишка явно от сердца 💖 Собственно, «старая сербская песня», как представил ее находчивый герой, была ни что иное, как замечательная песня Леонида Агутина «На сиреневой луне» 🤦‍♀️

В этом новом фильме сербский актер Милош Бикович (см. мой отзыв о комедии «Холоп») чертовски обаятелен, как всегда мил (на то он и Милош!), его партнерша по фильму обворожительная Диана Пожарская выглядела тоже великолепно 🙂 Эта сладкая парочка (см. другой их совместный шедевр «Отель Элеон»; да любят они отели 💖) превратила комедию в криминальный детектив.

Идея фильма, когда мафиозный папаша силой «женит» свою дочь на приглянувшемся ей красавчике, присутствует также и в криминальном детективе «Адлерский гамбит», только вместо «сербского главаря мафии» в романе он местный: «сочинский». В остальном фильм «Отель Белград» и моя книга неоднократно перекликаются, как в плане «жестокости», так и любовной интриги.
10 апреля 2020, 15:22 Ответить
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