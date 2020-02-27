Наша рецензия

«Отель «Белград»» — полнометражный спин-офф сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон»». Первоисточник здесь условен. Перед нами самостоятельный проект, который не хочет ассоциироваться с телевизионными корнями. Его ориентир — недавний «Холоп», самый кассовый российский фильм. Об этом гордо сообщает постер, напоминающий о тесной производственной связи двух картин. Студия Yellow, Black and White, неожиданно оказавшаяся на…