«Отель «Белград»» — полнометражный спин-офф сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон»». Первоисточник здесь условен. Перед нами самостоятельный проект, который не хочет ассоциироваться с телевизионными корнями. Его ориентир — недавний «Холоп», самый кассовый российский фильм. Об этом гордо сообщает постер, напоминающий о тесной производственной связи двух картин. Студия Yellow, Black and White, неожиданно оказавшаяся на…
Такого я не ожидала.
Фильм Д Е Р Ь М О.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
Удивительно, комедия, красивые места сьемок, немного экшена, а ощущения после фильма, что ставили его считают тебя идиотом.
Рпзочерование
Любопытно было посмотреть в фильме лучшие виды сербской столицы, хотя похвастаться ей особо не чем. Зато люди открытые и дружелюбные, схожи с нами, если любят, то любят, а если гуляют, то гуляют до последнего 👍
Особенно мне понравилась сцена, где главный герой приглашает девушку пообедать в уличном ресторанчике в центре города и поет для нее чудесную песню о любви. Я не все поняла на сербскохорватском, но пел парнишка явно от сердца 💖 Собственно, «старая сербская песня», как представил ее находчивый герой, была ни что иное, как замечательная песня Леонида Агутина «На сиреневой луне» 🤦♀️
В этом новом фильме сербский актер Милош Бикович (см. мой отзыв о комедии «Холоп») чертовски обаятелен, как всегда мил (на то он и Милош!), его партнерша по фильму обворожительная Диана Пожарская выглядела тоже великолепно 🙂 Эта сладкая парочка (см. другой их совместный шедевр «Отель Элеон»; да любят они отели 💖) превратила комедию в криминальный детектив.
Идея фильма, когда мафиозный папаша силой «женит» свою дочь на приглянувшемся ей красавчике, присутствует также и в криминальном детективе «Адлерский гамбит», только вместо «сербского главаря мафии» в романе он местный: «сочинский». В остальном фильм «Отель Белград» и моя книга неоднократно перекликаются, как в плане «жестокости», так и любовной интриги.
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