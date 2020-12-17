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Реальные пацаны против зомби Реальные пацаны против зомби
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Реальные пацаны против зомби, 2020

2020 / Россия
4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Полнометражный фильм про героев одноименного сериала
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Причины посмотреть Факты О фильме

Давным-давно в далекой-далекой Перми группа непрофессиональных кинематографистов, но профессиональных комиков, снарядившись любительской камерой, произвела на свет пилотный эпизод сериала о простых пацанах.

«Да как так-то?» – вырвалось у Николая Наумов в том самом пилоте, и можно не сомневаться, что теперь у него есть повод повторить коронную реплику, ведь в первом полнометражном фильме из вселенной «Реальных пацанов» обычным пермским парням предстоит отбивать родной город от… реальных зомби. 

Когда в Перми начинается настоящий апокалипсис, жители буквально сходят с ума, а из столицы высылают отряды бойцов, чтобы не дать угрозе распространиться. Хаос и паника внутри изолированного города вынуждают Коляна и его друзей противостоять вторжению зомби самостоятельно.

В фантастическом сюжете известным на всю страну пермякам предстоит спасать друг друга в невообразимых ситуациях, по ходу действия отличая простых горожан от инфицированных зомби. Команда народных героев окажется на экранах страны в полном составе. Свои известные роли снова исполнят неподражаемые Зоя Бербер, Игорь Ознобихин, Николай Наумов, Марина Федункив, Владимир Селиванов, Мария Скорницкая, Станислав Тляшев, Антон Богданов и другие актеры. 

Изначально фильм планировалось назвать «Реальные пацаны. Зомби не за горами», что является отсылкой к известному пермскому арт-объекту – надписи «Счастье не за горами». 

Съемки картины проходили непосредственно в Перми летом 2019 года. Местные жители могли наблюдать прямо на улицах родного города перевернутые машины и артистов, облаченных в окровавленные одежды. 

Для того чтобы заснять город в апокалиптическом виде, съемочной группе приходилось начинать работу с самого раннего утра, прежде чем улицы заполнятся людьми. Похожие трудности происходили на съемках зомби-хоррора Дэнни Бойла «28 дней спустя» (2002), только команда Бойла имела дело с масштабами лондонского траффика. 

По словам актера Николая Наумова, формат полнометражных съемок дался их команде нелегко. Первый материал не устроил продюсеров, и пришлось организовывать досъемку, совмещая ее с работой над восьмым сезоном «Реальных пацанов», действие которого частично происходит в Москве, поэтому некоторые интерьерные сцены фильма доснимали уже в столице. 

Картина старается следовать эстетике жанра мокьюментари, то есть воспроизводит псевдодокументальную манеру съемки. Этот метод был выбран для сериала с самого начала, так как группа была убеждена, что только таким образом сможет рассказать историю «простых пацанов» с достаточной искренностью. Режиссером полнометражного фильма является бессменная Жанна Кадникова, которая занимается постановкой оригинального сериала все эти годы. 

В Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, учёные пытаются найти антидот. Самолёты скидывают продовольствие. Но герои, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. Всё налаживается, пока в один из обычных постапокалиптических дней не кусают Леру.

4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 17 декабря 2020
Премьера в мире 17 декабря 2020
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Жанна Кадникова
Жанна Кадникова
В ролях
Николай Наумов
Николай Наумов
Зоя Бербер
Зоя Бербер
Валентина Мазунина
Валентина Мазунина
Станислав Тляшев
Станислав Тляшев
Марина Федункив
Марина Федункив
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Реальные пацаны против зомби 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Лера и Колян снова устали друг от друга и хотят развестись. Эту бытовую рутину семьи Наумовых рушит древний зомби-вирус, закрывающий ЗАГСы и не дающий расторгнуть союз. Благодаря птицам Пермь превращается в настоящий фильм ужасов и незаметное пятно для остальной страны. Теперь жителям приходится надеяться только на самих себя и приспосабливаться к этой необычной чуме. За три месяца жизнь приходит в норму: многие смогли улучшить жилищные условия, заняв чужие пентхаусы, другие наладили успешный…
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Слава Крулатов 24 ноября 2020, 12:47
Трейлер уже пробивает на дикий ржач)) Чувствую в кино вообще будет шикардос)))
zakira.79 19 декабря 2020, 21:48
Это ФИАСКО, пацаны. Никогда не писала отзывы, но худшего фильма не видела. Абсолютно бездарная идея и режессура. Жаль потраченного вечера.
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12 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
ТНТ выпустил трейлер комедии «Реальные пацаны против зомби» Премьера — 17 декабря.
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26 ноября 2020 15:11
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