Реальные пацаны против зомби, 2020

Давным-давно в далекой-далекой Перми группа непрофессиональных кинематографистов, но профессиональных комиков, снарядившись любительской камерой, произвела на свет пилотный эпизод сериала о простых пацанах.
«Да как так-то?» – вырвалось у Николая Наумов в том самом пилоте, и можно не сомневаться, что теперь у него есть повод повторить коронную реплику, ведь в первом полнометражном фильме из вселенной «Реальных пацанов» обычным пермским парням предстоит отбивать родной город от… реальных зомби.
Когда в Перми начинается настоящий апокалипсис, жители буквально сходят с ума, а из столицы высылают отряды бойцов, чтобы не дать угрозе распространиться. Хаос и паника внутри изолированного города вынуждают Коляна и его друзей противостоять вторжению зомби самостоятельно.
В фантастическом сюжете известным на всю страну пермякам предстоит спасать друг друга в невообразимых ситуациях, по ходу действия отличая простых горожан от инфицированных зомби. Команда народных героев окажется на экранах страны в полном составе. Свои известные роли снова исполнят неподражаемые Зоя Бербер, Игорь Ознобихин, Николай Наумов, Марина Федункив, Владимир Селиванов, Мария Скорницкая, Станислав Тляшев, Антон Богданов и другие актеры.
Изначально фильм планировалось назвать «Реальные пацаны. Зомби не за горами», что является отсылкой к известному пермскому арт-объекту – надписи «Счастье не за горами».
Съемки картины проходили непосредственно в Перми летом 2019 года. Местные жители могли наблюдать прямо на улицах родного города перевернутые машины и артистов, облаченных в окровавленные одежды.
Для того чтобы заснять город в апокалиптическом виде, съемочной группе приходилось начинать работу с самого раннего утра, прежде чем улицы заполнятся людьми. Похожие трудности происходили на съемках зомби-хоррора Дэнни Бойла «28 дней спустя» (2002), только команда Бойла имела дело с масштабами лондонского траффика.
По словам актера Николая Наумова, формат полнометражных съемок дался их команде нелегко. Первый материал не устроил продюсеров, и пришлось организовывать досъемку, совмещая ее с работой над восьмым сезоном «Реальных пацанов», действие которого частично происходит в Москве, поэтому некоторые интерьерные сцены фильма доснимали уже в столице.
Картина старается следовать эстетике жанра мокьюментари, то есть воспроизводит псевдодокументальную манеру съемки. Этот метод был выбран для сериала с самого начала, так как группа была убеждена, что только таким образом сможет рассказать историю «простых пацанов» с достаточной искренностью. Режиссером полнометражного фильма является бессменная Жанна Кадникова, которая занимается постановкой оригинального сериала все эти годы.
В Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, учёные пытаются найти антидот. Самолёты скидывают продовольствие. Но герои, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. Всё налаживается, пока в один из обычных постапокалиптических дней не кусают Леру.