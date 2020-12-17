Реальные пацаны против зомби, 2020

Давным-давно в далекой-далекой Перми группа непрофессиональных кинематографистов, но профессиональных комиков, снарядившись любительской камерой, произвела на свет пилотный эпизод сериала о простых пацанах.

«Да как так-то?» – вырвалось у Николая Наумов в том самом пилоте, и можно не сомневаться, что теперь у него есть повод повторить коронную реплику, ведь в первом полнометражном фильме из вселенной «Реальных пацанов» обычным пермским парням предстоит отбивать родной город от… реальных зомби.

Когда в Перми начинается настоящий апокалипсис, жители буквально сходят с ума, а из столицы высылают отряды бойцов, чтобы не дать угрозе распространиться. Хаос и паника внутри изолированного города вынуждают Коляна и его друзей противостоять вторжению зомби самостоятельно.

В фантастическом сюжете известным на всю страну пермякам предстоит спасать друг друга в невообразимых ситуациях, по ходу действия отличая простых горожан от инфицированных зомби. Команда народных героев окажется на экранах страны в полном составе. Свои известные роли снова исполнят неподражаемые Зоя Бербер, Игорь Ознобихин, Николай Наумов, Марина Федункив, Владимир Селиванов, Мария Скорницкая, Станислав Тляшев, Антон Богданов и другие актеры.