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Чиновник, 2021

2021 / Россия
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Отечественная комедия о взятках с Андреем Бурковским и Любовью Толкалиной
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Чиновник»

Российская комедия «Чиновник» повествует о парне по имени Павел, который очень хочет выиграть важный тендер и заработать как можно больше денег. Для этого главный герой обращается к своему знакомому чиновнику в надежде умаслить того. Но как только государственный деятель оказывается в доме Павла, все идет наперекосяк. «Чиновник» — идеальная комедия для всех любителей российского и кино и тех, кто на собственной шкуре почувствовал все нюансы работы с государственной системой.

Режиссером картины стал Владимир Моташнев, для него «Чиновник» является дебютом в качестве постановщика. До этого Владимир преимущественно снимался в кино. Его можно увидеть в таких фильмах, как «Золотой теленок», «Рыба моя». Не так давно Моташнев снялся в сериалах «Магомаев» и «Охота на дьявола».

Одну из главных ролей в «Чиновнике» сыграл российский актер Павел Майков, известный по фильмам «Человек, который удивил всех», «Тобол», «Сибирский цирюльник». Кроме того, Майков довольно часто появляется и в отечественных сериалах, среди них «Дылды», «Ольга», «Измены», а также «Отпуск».

Компанию Майкову в фильме составил бывший кавээнщик Андрей Бурковский, который все чаще предпочитает драматические роли комичным. Однако в «Чиновнике» он решил вновь вернуться к своему юмористическому амплуа. Зрители полюбили Бурковского по ролям в сериалах «Звоните ДиКаприо!», «Кухня», «Медиатор».

Российская комедия «Чиновник» выходит на российские экраны как раз под новогодние праздники, время, когда людям больше всего хочется проникнуться теплом и счастьем. У фильма есть все шансы оправдать ожидания и надежды зрителей, которые рискнут и купят на него билет в кино.

Картина «Чиновник» снята по мотивам итальянской комедии «Министр», созданной режиссером Джорджио Амато. Идея выпустить российский ремейк фильма появилась во время разгара пандемии коронавируса, когда большая часть людей сидела дома и не имела возможности общаться друг с другом в привычном режиме. Стоит отметить, что российский «Чиновник» существенно отличается от европейской версии.

Создатели фильма «Чиновник» уверены, что съемки прошли так легко и быстро в первую очередь потому, что проводились в замкнутом пространстве — в доме, где собрались все главные герои. Этот факт позволил всей команде обеспечить актерам и режиссеру максимальную безопасность во время работы над комедией.

Главную женскую роль в фильме исполнила известная российская актриса Любовь Толкалина, знакомая многим по отечественным сериалам «Как выйти замуж за миллионера», «Я тебя люблю», «Матрешки», «Поздний срок». Не так давно Толкалина снялась в мини-сериале «Happy End».

В «Чиновнике» также появляются Александр Головин и Зоя Бербер, звезды современного российского кино. Первого многие помнят и любят по телевизионному сериалу «Кадетство», а вторую хорошо знают по ситкомам «Реальные пацаны» и «Проект «Анна Николаевна».

Андрею, владельцу строительной компании, чтобы выиграть государственный тендер и избежать банкротства, приходится обратиться за помощью к своему знакомому чиновнику. Всё готово ко встрече «дорогого» гостя, но, едва он переступает порог, всё идет наперекосяк с самой первой минуты.

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 9 декабря 2021
Премьера в мире 9 декабря 2021
Возраст 18+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Владимир Моташнев
В ролях
Павел Майков
Павел Майков
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Александр Головин
Александр Головин
Александра Киселева
Александра Киселева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чиновник 1 постер
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Владелец строительной компании Андрей (Павел Майков — «Пальма», «Бригада») во что бы то ни стало хочет выиграть крупный государственный тендер. Такое стремление обусловлено не только безграничными амбициями, но и текущим финансовым положением Андрея, которое представляется, мягко говоря, довольно шатким. Все надежды горе-предприниматель возлагает на званый ужин по-русски — с закусками, кроликом и спутницей легкого поведения, способной удовлетворить даже…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Павел Майков неуклюже добивается расположения Андрея Бурковского в трейлере комедии «Чиновник» Премьера запланирована на 9 декабря.
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10 ноября 2021 13:41
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