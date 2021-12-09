Чиновник, 2021

5 причин смотреть фильм «Чиновник»
Российская комедия «Чиновник» повествует о парне по имени Павел, который очень хочет выиграть важный тендер и заработать как можно больше денег. Для этого главный герой обращается к своему знакомому чиновнику в надежде умаслить того. Но как только государственный деятель оказывается в доме Павла, все идет наперекосяк. «Чиновник» — идеальная комедия для всех любителей российского и кино и тех, кто на собственной шкуре почувствовал все нюансы работы с государственной системой.
Режиссером картины стал Владимир Моташнев, для него «Чиновник» является дебютом в качестве постановщика. До этого Владимир преимущественно снимался в кино. Его можно увидеть в таких фильмах, как «Золотой теленок», «Рыба моя». Не так давно Моташнев снялся в сериалах «Магомаев» и «Охота на дьявола».
Одну из главных ролей в «Чиновнике» сыграл российский актер Павел Майков, известный по фильмам «Человек, который удивил всех», «Тобол», «Сибирский цирюльник». Кроме того, Майков довольно часто появляется и в отечественных сериалах, среди них «Дылды», «Ольга», «Измены», а также «Отпуск».
Компанию Майкову в фильме составил бывший кавээнщик Андрей Бурковский, который все чаще предпочитает драматические роли комичным. Однако в «Чиновнике» он решил вновь вернуться к своему юмористическому амплуа. Зрители полюбили Бурковского по ролям в сериалах «Звоните ДиКаприо!», «Кухня», «Медиатор».
Российская комедия «Чиновник» выходит на российские экраны как раз под новогодние праздники, время, когда людям больше всего хочется проникнуться теплом и счастьем. У фильма есть все шансы оправдать ожидания и надежды зрителей, которые рискнут и купят на него билет в кино.
Картина «Чиновник» снята по мотивам итальянской комедии «Министр», созданной режиссером Джорджио Амато. Идея выпустить российский ремейк фильма появилась во время разгара пандемии коронавируса, когда большая часть людей сидела дома и не имела возможности общаться друг с другом в привычном режиме. Стоит отметить, что российский «Чиновник» существенно отличается от европейской версии.
Создатели фильма «Чиновник» уверены, что съемки прошли так легко и быстро в первую очередь потому, что проводились в замкнутом пространстве — в доме, где собрались все главные герои. Этот факт позволил всей команде обеспечить актерам и режиссеру максимальную безопасность во время работы над комедией.
Главную женскую роль в фильме исполнила известная российская актриса Любовь Толкалина, знакомая многим по отечественным сериалам «Как выйти замуж за миллионера», «Я тебя люблю», «Матрешки», «Поздний срок». Не так давно Толкалина снялась в мини-сериале «Happy End».
В «Чиновнике» также появляются Александр Головин и Зоя Бербер, звезды современного российского кино. Первого многие помнят и любят по телевизионному сериалу «Кадетство», а вторую хорошо знают по ситкомам «Реальные пацаны» и «Проект «Анна Николаевна».
Андрею, владельцу строительной компании, чтобы выиграть государственный тендер и избежать банкротства, приходится обратиться за помощью к своему знакомому чиновнику. Всё готово ко встрече «дорогого» гостя, но, едва он переступает порог, всё идет наперекосяк с самой первой минуты.