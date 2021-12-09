Чиновник, 2021

5 причин смотреть фильм «Чиновник»

Российская комедия «Чиновник» повествует о парне по имени Павел, который очень хочет выиграть важный тендер и заработать как можно больше денег. Для этого главный герой обращается к своему знакомому чиновнику в надежде умаслить того. Но как только государственный деятель оказывается в доме Павла, все идет наперекосяк. «Чиновник» — идеальная комедия для всех любителей российского и кино и тех, кто на собственной шкуре почувствовал все нюансы работы с государственной системой.

Режиссером картины стал Владимир Моташнев, для него «Чиновник» является дебютом в качестве постановщика. До этого Владимир преимущественно снимался в кино. Его можно увидеть в таких фильмах, как «Золотой теленок», «Рыба моя». Не так давно Моташнев снялся в сериалах «Магомаев» и «Охота на дьявола».

Одну из главных ролей в «Чиновнике» сыграл российский актер Павел Майков, известный по фильмам «Человек, который удивил всех», «Тобол», «Сибирский цирюльник». Кроме того, Майков довольно часто появляется и в отечественных сериалах, среди них «Дылды», «Ольга», «Измены», а также «Отпуск».

Компанию Майкову в фильме составил бывший кавээнщик Андрей Бурковский, который все чаще предпочитает драматические роли комичным. Однако в «Чиновнике» он решил вновь вернуться к своему юмористическому амплуа. Зрители полюбили Бурковского по ролям в сериалах «Звоните ДиКаприо!», «Кухня», «Медиатор».

Российская комедия «Чиновник» выходит на российские экраны как раз под новогодние праздники, время, когда людям больше всего хочется проникнуться теплом и счастьем. У фильма есть все шансы оправдать ожидания и надежды зрителей, которые рискнут и купят на него билет в кино.