Друг на продажу, 2021

«Друг на продажу» — новая комедия от создателей национальных хитов «Квест», «Дылды» и «Дед Мороз. Битва Магов». Иван (Антон Пампушный) — принципиальный сотрудник ГАИ, не хватающий звезд с небес. Рядом с ним находится любимая женщина Катя (Ирина Антоненко), с которой он мечтает построить семью. Все меняется, когда на пороге появляется друг детства Гоша (Антон Богданов), регулярно попадающий в неприятности. Чтобы расплатиться с долгами, он реализует бизнес-проект, разрушая отношения Ивана.

Прежде непутевый гаишник помогал приятелю в самых неординарных ситуациях. Ему по силам в одиночку разобраться сразу с несколькими врагами, но очередная задача ставит в тупик даже такого смельчака. Гоша зарегистрировал Ивана на сайте знакомств, указав в анкете, что московский миллиардер находится в поисках верной жены. За свидание с богачом претенденткам необходимо заплатить пять тысяч рублей. Результат превзошел все ожидания: томские красавицы толпой ринулись за перспективным женихом, тогда как Катя, заметившая объявление в интернете, уходит из дома.

Когда Иван понял, что за происходящим стоит Гоша, то попытался удалить аккаунт. Но уже слишком поздно: десятки нимф готовы на все, дабы забрать его под венец. В числе претенденток — властная бизнесвумен, заурядная офисная сотрудница, любительница дорогих ресторанов и буфетчица. Конкурируя между собой, они ставят на уши весь Томск, привлекая внимание кандидата в мэры Льва Пантелеева (Вадим Галыгин). Однако Иван думает лишь о том, как вернуть Катю.