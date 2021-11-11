Друг на продажу, 2021

«Друг на продажу» — новая комедия от создателей национальных хитов «Квест», «Дылды» и «Дед Мороз. Битва Магов». Иван (Антон Пампушный) — принципиальный сотрудник ГАИ, не хватающий звезд с небес. Рядом с ним находится любимая женщина Катя (Ирина Антоненко), с которой он мечтает построить семью. Все меняется, когда на пороге появляется друг детства Гоша (Антон Богданов), регулярно попадающий в неприятности. Чтобы расплатиться с долгами, он реализует бизнес-проект, разрушая отношения Ивана.
Прежде непутевый гаишник помогал приятелю в самых неординарных ситуациях. Ему по силам в одиночку разобраться сразу с несколькими врагами, но очередная задача ставит в тупик даже такого смельчака. Гоша зарегистрировал Ивана на сайте знакомств, указав в анкете, что московский миллиардер находится в поисках верной жены. За свидание с богачом претенденткам необходимо заплатить пять тысяч рублей. Результат превзошел все ожидания: томские красавицы толпой ринулись за перспективным женихом, тогда как Катя, заметившая объявление в интернете, уходит из дома.
Когда Иван понял, что за происходящим стоит Гоша, то попытался удалить аккаунт. Но уже слишком поздно: десятки нимф готовы на все, дабы забрать его под венец. В числе претенденток — властная бизнесвумен, заурядная офисная сотрудница, любительница дорогих ресторанов и буфетчица. Конкурируя между собой, они ставят на уши весь Томск, привлекая внимание кандидата в мэры Льва Пантелеева (Вадим Галыгин). Однако Иван думает лишь о том, как вернуть Катю.
Режиссером выступил Александр Данилов, прежде поставивший сериалы «Квест» и «Двойник» и участвовавший в создании альманаха «Астра, я люблю тебя». Это первый полнометражный фильм в карьере кинематографиста, поставленный им самостоятельно.
В написании сценария приняли участие сразу пять человек: дебютантка Анна Петрова, соавтор шоу «#Dетки» Анна Крейчман, Лев Карасев («Дед Мороз: Битва магов»), Ренат Актуганов и Илья Ярошевский (оба работали над семейной комедией «Супер Макс»).
В числе продюсеров — Александр Войтинский, поставивший фильм «Дед Мороз: Битва магов», написанный им в соавторстве с Карасевым.
Антон Богданов («Джентльмены, удачи!», «Реальные пацаны») не только сыграл одну из главных ролей, но и занял место креативного продюсера.
На втором плане задействованы звезды с телевидения. Вадим Галыгин из культового Comedy Club сыграл эксцентричного чиновника. Михаил Башкатов, Ирина Антоненко, Евгений Зарубин и Алина Алексеева прежде снимались в сериале «Магомаев». Мирослава Карпович знакома аудитории по ситкому «Папины дочки», а Валерия Дергилева известна как ведущая программы «Вечер пятницы».
Съемки завершились еще в январе 2020 года, однако премьера была перенесена из-за пандемии COVID-19.
Максим Коновалов, сыгравший бандита, прославился благодаря этому образу после выхода криминальной драмы «Бумер».
Игорь Блинов — дебютант. В народной комедии Александра Данилова ему досталась роль репортера.
Антон Пампушный снимался не только в России, но и за рубежом. Актера можно было встретить в американском «Джеке Райане».
История принципиального Ивана, который разочаровался в отношениях после расставания со своей возлюбленной Катей, но внезапно стал главным «лотом продаж» в фейковом брачном агентстве своего друга, бизнесмена Гоши.
Не подозревая об уготованной для него роли, Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на всё, чтобы заполучить в мужья «мачо-миллионера», именно так рекламирует Гоша своего друга.