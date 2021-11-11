Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Друг на продажу Друг на продажу
Киноафиша Фильмы Друг на продажу

Друг на продажу, 2021

2021 / Россия
5.6 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
Авантюрная комедия о борьбе за «мачо-миллионера»
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 23
Не пойду 11
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Друг на продажу» — новая комедия от создателей национальных хитов «Квест», «Дылды» и «Дед Мороз. Битва Магов». Иван (Антон Пампушный) — принципиальный сотрудник ГАИ, не хватающий звезд с небес. Рядом с ним находится любимая женщина Катя (Ирина Антоненко), с которой он мечтает построить семью. Все меняется, когда на пороге появляется друг детства Гоша (Антон Богданов), регулярно попадающий в неприятности. Чтобы расплатиться с долгами, он реализует бизнес-проект, разрушая отношения Ивана.

Прежде непутевый гаишник помогал приятелю в самых неординарных ситуациях. Ему по силам в одиночку разобраться сразу с несколькими врагами, но очередная задача ставит в тупик даже такого смельчака. Гоша зарегистрировал Ивана на сайте знакомств, указав в анкете, что московский миллиардер находится в поисках верной жены. За свидание с богачом претенденткам необходимо заплатить пять тысяч рублей. Результат превзошел все ожидания: томские красавицы толпой ринулись за перспективным женихом, тогда как Катя, заметившая объявление в интернете, уходит из дома.

Когда Иван понял, что за происходящим стоит Гоша, то попытался удалить аккаунт. Но уже слишком поздно: десятки нимф готовы на все, дабы забрать его под венец. В числе претенденток — властная бизнесвумен, заурядная офисная сотрудница, любительница дорогих ресторанов и буфетчица. Конкурируя между собой, они ставят на уши весь Томск, привлекая внимание кандидата в мэры Льва Пантелеева (Вадим Галыгин). Однако Иван думает лишь о том, как вернуть Катю.

Режиссером выступил Александр Данилов, прежде поставивший сериалы «Квест» и «Двойник» и участвовавший в создании альманаха «Астра, я люблю тебя». Это первый полнометражный фильм в карьере кинематографиста, поставленный им самостоятельно.

В написании сценария приняли участие сразу пять человек: дебютантка Анна Петрова, соавтор шоу «#Dетки» Анна Крейчман, Лев Карасев («Дед Мороз: Битва магов»), Ренат Актуганов и Илья Ярошевский (оба работали над семейной комедией «Супер Макс»).

В числе продюсеров — Александр Войтинский, поставивший фильм «Дед Мороз: Битва магов», написанный им в соавторстве с Карасевым.

Антон Богданов («Джентльмены, удачи!», «Реальные пацаны») не только сыграл одну из главных ролей, но и занял место креативного продюсера.

На втором плане задействованы звезды с телевидения. Вадим Галыгин из культового Comedy Club сыграл эксцентричного чиновника. Михаил Башкатов, Ирина Антоненко, Евгений Зарубин и Алина Алексеева прежде снимались в сериале «Магомаев». Мирослава Карпович знакома аудитории по ситкому «Папины дочки», а Валерия Дергилева известна как ведущая программы «Вечер пятницы».

Съемки завершились еще в январе 2020 года, однако премьера была перенесена из-за пандемии COVID-19.

Максим Коновалов, сыгравший бандита, прославился благодаря этому образу после выхода криминальной драмы «Бумер».

Игорь Блинов — дебютант. В народной комедии Александра Данилова ему досталась роль репортера.

Антон Пампушный снимался не только в России, но и за рубежом. Актера можно было встретить в американском «Джеке Райане».

История принципиального Ивана, который разочаровался в отношениях после расставания со своей возлюбленной Катей, но внезапно стал главным «лотом продаж» в фейковом брачном агентстве своего друга, бизнесмена Гоши.

Не подозревая об уготованной для него роли, Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на всё, чтобы заполучить в мужья «мачо-миллионера», именно так рекламирует Гоша своего друга.

5.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 11 ноября 2021
Премьера в мире 11 ноября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Александр Данилов
Александр Данилов
В ролях
Антон Пампушный
Антон Пампушный
Антон Богданов
Антон Богданов
Вадим Галыгин
Вадим Галыгин
Ирина Антоненко
Ирина Антоненко
Михаил Башкатов
Михаил Башкатов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Друг на продажу 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Ваня Князев — школьник с лишним весом, который приходит в новую школу. Неприветливые однокашники не позволяют ему занять место рядом, за исключением одного — рыжего парня по имени Гоша. Так началась история неординарной, но невероятно крепкой мужской дружбы. Уже в школьные годы Гоша проявил себя как человек с предпринимательской жилкой, способный «за ценой не постоять» — например, именно он организовывает (без согласия товарища) его бой со школьными хулиганами, да…
Читать
Михаил Колобов 11 ноября 2021, 11:39
Однозначно ТОП! Галыгин в роли кандидата вообще блеск. Да и в целом сплошной позитив и гора годных приколов)
Наталья Благович 13 ноября 2021, 21:06
Имхо, монтаж слабоват. Снято оч классно. Сюжет интересный.
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вадим Галыгин в неожиданной роли в комедии «Друг на продажу» Вадим Галыгин рассказал о своей новой роли в многообещающей комедии «Друг на продажу», в которой так же снялись Мирослава Карпович, Антон Богданов, Алина Алексеева и Антон Пампушный. По сценарию он - кандидат в мэры небольшого города.
Написать
30 сентября 2021 15:42
«Кино Экспо 2021»: презентации компаний «Наше кино», «Каропрокат» и «Про:взгляд» С 13 по 17 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных киновыставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют будущие новинки. Рассказываем, что удалось узнать на первом дне «Кино Экспо 2021».
Написать
14 сентября 2021 12:09
Мирослава Карпович в трейлере нового фильма «Друг на продажу» Что будет, если соединить в одной киноленте главных героев хитовых сериалов ТНТ, а для производства картины собрать опытную креативную команду? Из этих мощных ингредиентов получится новая комедия «Друг на продажу», тизер которой за несколько часов набрал сотни тысяч просмотров в интернете. 
Написать
26 ноября 2020 11:02
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
тизер
Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Приложение киноафиши