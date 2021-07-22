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Любовь в жаркие недели
Любовь в жаркие недели, 2021
2021 / Россия
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Жанр:
комедия
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о выходе в прокат
мало голосов
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Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2021
Премьера в России
22 июля 2021
Премьера в мире
22 июля 2021
Прокатчик
КароПрокат
Режиссер
Гайк Асатрян
В ролях
Зоя Бербер
Роман Попов
Олег Верещагин
Маруся Климова
Ольга Хохлова
Все актеры и съемочная группа
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