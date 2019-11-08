«Новогодний ремонт»: Рецензия Киноафиши

Встретились как-то в одной московской квартире русский депутат, учитель-еврей, повар-кавказец и чернокожий жених из далёкой Америки. И давай впечатлять красавицу Маргариту своим умом, остроумием, организационным и кулинарным талантом. А Маргарите всего-то нужно сделать ремонт перед Новым годом. Иначе строгая мама, которая на поезде везёт к Рите дочку, развернётся и уедет обратно. Разумеется, вместе с ребёнком. Так начинается сказка.

Ну, как сказать, сказка… Если откинуть фантастические совпадения, фантастическую доброжелательность всех вокруг и фантастического Вадима Галыгина с его фантастическим шаром, получается довольно злободневная история о том, что сегодня на одну красивую девчонку по статистике 10 ребят, но жениться именно на ней они не хотят. Сценарно «Новогодний ремонт» — эдакий фильм-анекдот, с шутками не слишком тонкими, но зато такими понятными некоему усреднённому зрителю. Тут вам и национализм, и расизм, и шовинизм, но всё на минималках. Чтобы было смешно и чтобы Маргарита Премудрая смогла на каждое такое заявление выдать свою обличающую реплику. Даже любопытно, что таким кинематографическим избиением рода мужского занимается режиссёр-мужчина.

Артур Пинхасов — взрослый состоявшийся в своей первой профессии человек, но недавний выпускник сценарных курсов. В анамнезе работа в команде сценаристов «Ёлок новых», продюсирование дебюта Алексея Камынина «Ложь или действие», и вот, полноценный выход с «Новогодним ремонтом» — настолько прямолинейным в своей анекдотичности, что это даже слегка обескураживает: а что, так можно было? У каждого персонажа есть сольный выход, есть коллективные сценки, случай в дороге и шутка-рефрен. А между этими отдельно прописанными номерами в качестве связки звучит нежная и немного советская (не в плохом смысле) музыка композитора Евгения Крылатова (последняя его работа в кино).

Новогодний ремонт

Впрочем, не анекдотом единым жив этот фильм. Параллельно с историей в московской квартире, которая, очевидно, призвана к смеху и покаянию одновременно, разворачивается история в поезде. Бесподобная Ирина Розанова умудряется потерять внучку где-то по дороге в Москву, и «ёлочные» ценности начинают лезть из-под каждого койко-места — теория рукопожатий, всеобщая любовь и взаимовыручка. Резкая смена жанра и настроения на пользу фильму не идёт. Зато в финале складывается впечатление, что перед зрителями доброе кино про новогоднее чудо.

Зоя Бербер, играющая Марго, действительно красивая девушка, что уж говорить. Вот только за последние полтора месяца в образе красивой, но мужественно-сильной мы её видим уже второй раз. В комедии «Девушки бывают разные» она играла карикатурную пацанку с эффектной сценой раздевания. Здесь она готова вкрутить лампочку в нежном платье в цветочек. То есть, с какой стороны ни посмотри, трансляция похожего образа налицо. Правды ради, надо заметить, в «Новогоднем ремонте» образ получился сложнее и точнее. Марго — не безупречная дива с несчастной судьбой, но поскольку она первая признает наши общие женские ошибки, а остальные будут тянуть с покаянием до самого финала, сочувствия и понимания ей достаётся гораздо больше.

Актёры-мужчины: Сергей Комаров, Артём Осипов, Эрик Бигуля, Макар Запорожский и Данил Стеклов, все они существуют в рамках заданной карикатуры. Это игра изначально ведётся на других условиях. Ни о каком реализме (не путать с узнаванием) здесь речи не идёт. Плюс данного каста в том, что у зрительниц нет ни единого шанса даже на полтора часа потерять голову от этих альфа-самцов. И в том, что этот каст максимально честно показывает срез обычных современных мужчин. А то понаберут Брэдов Питтов, а ты потом мучайся: почему мне такие в жизни не попадаются?

Сказать, что фильм получился, сложно. Он похож на ёлочку из «Ашана»: на витрине смотрелась неплохо, а вот дома почему-то кажется облезлой и слишком уж пластиковой. А нарядить её — вот и выходит тот ворох нарративов, которые в полуторачасовую комедию попытался уместить старательный новоиспечённый режиссёр. Мысли-то вроде правильные, но хочется как-то тоньше. Или мы просто действительно устали от «Ёлок»…

Вероника Скурихина