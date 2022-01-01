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Новинки фильмов про Новый год и Рождество 2018-2021
Киноафиша Подборки Новинки фильмов про Новый год и Рождество 2018-2021

Новинки фильмов про Новый год и Рождество 2018-2021

Фильмов на новогоднюю тематику множество, но сценаристы и режиссеры с каждым годом находят все новые способы рассказать зрителю о праздничных чудесах.

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Самый счастливый сезон
Самый счастливый сезон
6.0
мелодрама, комедия
2020, США
Рождество на льду
Рождество на льду
6.0
мелодрама
2020, США
Рождество в шоколаде
Рождество в шоколаде
5.0
мелодрама
2020, США
Жаркое Рождество
Жаркое Рождество
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2020, Австралия
Рождество на двоих
Рождество на двоих
Смотреть за 1 рубль
8.0
мелодрама, комедия
2019, США
Сторожка
Сторожка
6.0
ужасы, триллер, драма
2019, Великобритания / США
Черное Рождество
Черное Рождество
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, детектив, триллер
2019, США
Новогодний ремонт
Новогодний ремонт
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2019, Россия
До Нового года осталось…
До Нового года осталось…
Смотреть за 1 рубль
4.0
мелодрама, комедия
2019, Россия
Самое первое Рождество
Самое первое Рождество
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия
2019, Италия
Гринч
Гринч
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация
2018, США
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, семейный
2018, США
Елки Последние
Елки Последние
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный
2018, Россия
Великолепная
Великолепная
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, мелодрама
2018, Бельгия / Франция
Нянька на Рождество
Нянька на Рождество
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2018, Австрия / Германия
Что у них было
Что у них было
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2018, США
Все только начинается
Все только начинается
Смотреть за 1 рубль
4.0
боевик, комедия
2017, США
Здравствуй, папа, Новый год! 2
Здравствуй, папа, Новый год! 2
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2017, США
Очень плохие мамочки 2
Очень плохие мамочки 2
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2017, США
Новогодний переполох
Новогодний переполох
Смотреть за 1 рубль
0.0
комедия, семейный
2017, Россия
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Пять лучших новинок рождественского кино

В преддверии праздников забыть о суете и провести вечер с семьей за просмотром новогодней киноленты – отличная идея. Новинки жанра расскажут детям о добром волшебстве Рождества, а взрослым напомнят, что даже в сказки иногда нужно верить.

Рождество на двоих, 2019

Мелодраматический новогодний фильм Пола Фига с Эмилией Кларк в главной роли. Сюжет переносит зрителя в зимний Лондон. Главная героиня, Кейт – замкнутая девушка со множеством комплексов, работающая в новогоднем магазине эльфом. Она постоянно делает неправильный выбор, принимает не те решения и в целом не слишко удачлива. Но однажды она знакомится с Томом. С появлением этого привлекательного молодого человека ее жизнь начинает необратимо меняться, и происходящее кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой.

Новогодний ремонт, 2019

Фильм – первая режиссерская работа Пинхасова, который также стал соавтором сценария. Главная героиня, Маргарита, оказывается в условиях жесткого дедлайна: за сутки ей нужно привести свое жилище в порядок перед визитом родственников. Квартире нужна не просто уборка, а целый ремонт, и волей случайности девушка отправляет просьбу о помощи всем контактам из памяти телефона. Так на одной площади оказываются совершенно разные люди: владелец армянского ресторана, пожилой учитель, солидный чиновник и даже влюбившийся в Марго американец. Их объединяет желание помочь девушке, а гость из Штатов хочет стать ее мужем.

Великолепная, 2018

В основе фильма лежит комедийная пьеса Джеральдина Арона. Это первая работа Мишель Ларок в качестве режиссера. Также она исполнила в киноленте главную роль и написала сценарий. История рассказывает об идеальной жизни главной героини, Анжелы. У девушки есть все: просторное жилье на Лазурном берегу, полный гардероб шикарной одежды, муж-красавчик, интересная подруга, полная энергии мама, дочь с характером и прекрасный психотерапевт. Но однажды ее идиллическое существование рушится: перед Рождеством муж Анжелы уходит из семьи. Отойдя от шока, она понимает, что жизнь на самом деле только начинается…

Санта и компания, 2017

Перед Рождеством в волшебной вселенной происходит беда: 92 тысячи эльфов, которые занимаются изготовлением подарков для послушных деток, неожиданно заболевают. Сказочные создания поражены неизвестным науке недугом, и Санта-Клаус должен срочно действовать. Он запрягает своих оленей и отправляется на Землю, чтобы добыть лекарства для своих маленьких крылатых помощников. Праздник должен быть спасен, но перед Сантой возникает новая проблема. На Земле никто не узнает в нем настоящего волшебника, главного в ожидающем праздников мире. Белобородому герою предстоит отстоять свой авторитет, спасти эльфов и оправдать рождественские надежды малышей.

Гринч, 2018

Гринч, зеленый монстр, живущий в мрачной пещере на вершине горы, ненавидит новогодние праздники и старается зимой не выходить лишний раз из своего логова. Счастливые жители города раздражают его, напоминая о трудном детстве и одиноком существовании. Перед очередным праздником главный персонаж принимает решение отомстить всем за свою безрадостную жизнь. Для этого он разрабатывает коварный план: притвориться добрым Санта-Клаусом и, усыпив бдительность окружающих, украсть Новый год вместе с подарками и украшениями, чтобы никто больше не нарушал его покой подготовкой к торжеству.

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