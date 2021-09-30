Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Вадим Галыгин
Вадим Галыгин
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Вадим Галыгин
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 мая 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Вадима Галыгина
Родился 8 мая 1976 года. Борисов, СССР (Беларусь).
Развернуть
Фильмография Вадима Галыгина
Друг на продажу
комедия
2021, Россия
5.0
Новогодний ремонт
комедия
2019, Россия
5.0
Упыри
ужасы
2018, Беларусь
3.0
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
комедия
2017, Россия
4.0
Тайна четырех принцесс
фэнтези, комедия
2014, Россия
5.0
Махни крылом!
анимация, семейный
2014, Франция
6.0
Залетчики
комедия
2014, Россия
4.0
Попугай Club
анимация, комедия, семейный
2013, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вадим Галыгин в неожиданной роли в комедии «Друг на продажу»
Вадим Галыгин рассказал о своей новой роли в многообещающей комедии «Друг на продажу», в которой так же снялись Мирослава Карпович, Антон Богданов, Алина Алексеева и Антон Пампушный. По сценарию он - кандидат в мэры небольшого города.
Написать
30 сентября 2021 15:42
Мирослава Карпович в трейлере нового фильма «Друг на продажу»
Что будет, если соединить в одной киноленте главных героев хитовых сериалов ТНТ, а для производства картины собрать опытную креативную команду? Из этих мощных ингредиентов получится новая комедия «Друг на продажу», тизер которой за несколько часов набрал сотни тысяч просмотров в интернете.
Написать
26 ноября 2020 11:02
«Zомбоящик» представили на Comic Con Russia 2017
1 октября в рамках Comic Con Russia 2017 состоялась презентация предстоящего фильма от Comedy Club Production – «Zомбоящик». На мероприятии зрителей ждало множество сюрпризов
Написать
3 октября 2017 12:57
Все новости
Related video
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»