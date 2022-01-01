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Лучшие новогодние мелодрамы
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Лучшие новогодние мелодрамы

Жанр мелодрамы подразумевает, что в центре событий – эмоции и чувства персонажей. Атмосфера предстоящих новогодних праздников добавляет оттенков переживаниям, делая их совершенно особенными…

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Самый счастливый сезон
Самый счастливый сезон
6.0
мелодрама, комедия
2020, США
Рождество на двоих
Рождество на двоих
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8.0
мелодрама, комедия
2019, США
Новогодний ремонт
Новогодний ремонт
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5.0
комедия
2019, Россия
До Нового года осталось…
До Нового года осталось…
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4.0
мелодрама, комедия
2019, Россия
Рождественское обещание
Рождественское обещание
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5.0
семейный, мелодрама
2015, США
Как раз под Рождество
Как раз под Рождество
6.0
комедия, мелодрама
2015, США / Канада
Новогодний брак
Новогодний брак
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5.0
мелодрама
2012, Россия
Новогодняя жена
Новогодняя жена
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6.0
комедия
2012, Россия
Мой парень - ангел
Мой парень - ангел
6.0
комедия
2011, Россия
О чем еще говорят мужчины
О чем еще говорят мужчины
7.0
комедия
2011, Россия
Рождество по обмену
Рождество по обмену
6.0
комедия, мелодрама
2011, Канада
Однажды в Новый год
Однажды в Новый год
0.0
мелодрама
2011, Россия
Замерзшая из Майами
Замерзшая из Майами
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7.0
мелодрама, комедия
2009, США
История любви, или Новогодний розыгрыш
История любви, или Новогодний розыгрыш
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5.0
комедия, мелодрама
2009, Россия
Снег на голову
Снег на голову
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5.0
мелодрама
2009, Россия
Бойфренд на Рождество
Бойфренд на Рождество
6.0
комедия, драма, мелодрама
2004, США
Рождественский гость
Рождественский гость
6.0
драма
2002, США
Приходи на меня посмотреть
Приходи на меня посмотреть
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8.0
мелодрама, комедия
2000, Россия
Семьянин
Семьянин
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, мелодрама, сказка, драма
2000, США
Пока ты спал
Пока ты спал
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7.0
комедия, мелодрама
1995, США
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Пять лучших новогодних мелодрам

Новый год и Рождество принято считать семейными праздниками, когда все близкие и любящие друг друга люди собираются вместе. Возможно, поэтому в канун торжества, когда вокруг царит суматоха и предпраздничные хлопоты, так обостряются человеческие чувства: любовь, одиночество, надежда на чудо или желание самостоятельно его сотворить..

О чем еще говорят мужчины, 2011

Продолжение истории о знаменитом квартете неразлучных друзей. В канун Нового года Саша умудряется ввязаться в глупую дорожную ссору с женщиной, которая оказывается женой важного человека из силовых структур. Теперь он вместе с друзьями прячутся в офисе Сашиного рекламного агентства, пытаясь найти решение проблемы и обсуждая животрепещущие темы в настоящих мужских разговорах. Тем временем в квартире Камиля собираются жены главных героев, занятых примерно тем же: задушевными беседами и алкогольными напитками. В определенный момент сюжетные линии пересекаются, и отважный женский коллектив бросается на помощь офисным пленникам.

История любви, или Новогодний розыгрыш, 2009

Фильм рассказывает об успешном руководителе банка Романе Инсарове. В его жизни все идет по плану: и карьера, и личные отношения. Однажды молодой человек летит в Сибирь на торжественное открытие нового филиала. На заснеженной улице за несколько дней до праздника он встречает незнакомку, и с этого момента его жизнь переворачивается. Полиция принимает его за грабителя, настоящие грабители планируют поживиться за его счет, а бывшая девушка начинает пакостить. Главный герой оказывается в веренице злоключений, но все они окупятся с лихвой.

Ирония судьбы, или С легким паром, 1975

Фильм, ставший культовым в жанре праздничных кинолент, без которого не обходится ни один Новый год. В центре сюжета – врач Женя Лукашин. Он собирается отмечать праздник со своей невестой, но накануне идет с друзьями в баню. Приятели как следует отдыхают и напиваются горячительных напитков. Вместо Паши, которому нужно ехать в командировку, на самолет до Ленинграда сажают Евгения. Тот называет в такси у аэропорта домашний московский адрес, попадает в квартиру и засыпает. Но его сон нарушает прелестная и очень удивленная незнакомка, не понимающая, что в ее жилище делает этот мужчина…

Рождественский гость, 2002

В канун Рождества все получают поздравительные открытки и подарки, но семейству Бояджан в 1991 году вместо этого приходит оповещение о гибели их сына-добровольца в Персидском заливе. Джордж и Кэрол, родители умершего, больше десяти лет после этого считают зимние праздники временем траура. У их младшей дочери обнаруживают рак. Джордж принимает решение прекратить отчаиваться и пытается снова подготовиться к новогоднему торжеству – ведь любовь бессмертна, и даже после тяжелой потери нужно жить дальше. К нему на помощь неожиданно приходит мужчина, представившийся однополчанином Джона.

Отпуск по обмену, 2006

Айрис Симпкинс – журналистка, ведущая свадебную колонку в известном издании и страдающая от безответного чувства к своему помолвленному начальнику. На другом конце света тем временем находится Аманда Вудс, руководящая успешным рекламным агентством, которая однажды узнает обо всех изменах своего жениха. Уставшие от постоянных неудач в личной жизни, женщины решают поменяться условиями: одна переезжает в шикарный калифорнийский особняк, а вторая – в уютный крохотный домик в заснеженной провинции Великобритании.

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