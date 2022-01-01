Пять лучших новогодних мелодрам

Новый год и Рождество принято считать семейными праздниками, когда все близкие и любящие друг друга люди собираются вместе. Возможно, поэтому в канун торжества, когда вокруг царит суматоха и предпраздничные хлопоты, так обостряются человеческие чувства: любовь, одиночество, надежда на чудо или желание самостоятельно его сотворить..

О чем еще говорят мужчины, 2011

Продолжение истории о знаменитом квартете неразлучных друзей. В канун Нового года Саша умудряется ввязаться в глупую дорожную ссору с женщиной, которая оказывается женой важного человека из силовых структур. Теперь он вместе с друзьями прячутся в офисе Сашиного рекламного агентства, пытаясь найти решение проблемы и обсуждая животрепещущие темы в настоящих мужских разговорах. Тем временем в квартире Камиля собираются жены главных героев, занятых примерно тем же: задушевными беседами и алкогольными напитками. В определенный момент сюжетные линии пересекаются, и отважный женский коллектив бросается на помощь офисным пленникам.

История любви, или Новогодний розыгрыш, 2009

Фильм рассказывает об успешном руководителе банка Романе Инсарове. В его жизни все идет по плану: и карьера, и личные отношения. Однажды молодой человек летит в Сибирь на торжественное открытие нового филиала. На заснеженной улице за несколько дней до праздника он встречает незнакомку, и с этого момента его жизнь переворачивается. Полиция принимает его за грабителя, настоящие грабители планируют поживиться за его счет, а бывшая девушка начинает пакостить. Главный герой оказывается в веренице злоключений, но все они окупятся с лихвой.

Ирония судьбы, или С легким паром, 1975

Фильм, ставший культовым в жанре праздничных кинолент, без которого не обходится ни один Новый год. В центре сюжета – врач Женя Лукашин. Он собирается отмечать праздник со своей невестой, но накануне идет с друзьями в баню. Приятели как следует отдыхают и напиваются горячительных напитков. Вместо Паши, которому нужно ехать в командировку, на самолет до Ленинграда сажают Евгения. Тот называет в такси у аэропорта домашний московский адрес, попадает в квартиру и засыпает. Но его сон нарушает прелестная и очень удивленная незнакомка, не понимающая, что в ее жилище делает этот мужчина…

Рождественский гость, 2002

В канун Рождества все получают поздравительные открытки и подарки, но семейству Бояджан в 1991 году вместо этого приходит оповещение о гибели их сына-добровольца в Персидском заливе. Джордж и Кэрол, родители умершего, больше десяти лет после этого считают зимние праздники временем траура. У их младшей дочери обнаруживают рак. Джордж принимает решение прекратить отчаиваться и пытается снова подготовиться к новогоднему торжеству – ведь любовь бессмертна, и даже после тяжелой потери нужно жить дальше. К нему на помощь неожиданно приходит мужчина, представившийся однополчанином Джона.

Отпуск по обмену, 2006

Айрис Симпкинс – журналистка, ведущая свадебную колонку в известном издании и страдающая от безответного чувства к своему помолвленному начальнику. На другом конце света тем временем находится Аманда Вудс, руководящая успешным рекламным агентством, которая однажды узнает обо всех изменах своего жениха. Уставшие от постоянных неудач в личной жизни, женщины решают поменяться условиями: одна переезжает в шикарный калифорнийский особняк, а вторая – в уютный крохотный домик в заснеженной провинции Великобритании.