6.1
Рейтинг IMDb: 6.2
Риалто
Риалто
Rialto
18+
драма
Женатый человек скорбит о смерти своего отца и повторяет подобные ошибки со своим сыном.
Страна
Ирландия / Великобритания
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2019
Премьера в мире
2 сентября 2019
Дата выхода
8 мая 2020
Великобритания
15
Сборы в мире
$22 028
Производство
British Film Institute (BFI), Cowtown Pictures, Fís Éireann / Screen Ireland
Другие названия
Rialto, Ριάλτο, Риалто, 时日回光
Режиссер
Питер Маки Барнс
В ролях
Том Вон-Лолор
Том Глинн-Карни
Моника Долан
Софи Джо Вассон
Скотт Грэхэм
Фильмы похожие на Риалто
6.6
Песнь гранита
(2017)
6.3
Шесть раз
(2012)
6.0
Дафна
(2017)
6.5
Меня зовут Эмили
(2015)
6.0
Гласленд
(2014)
6.4
За тех, кто в море
(2013)
5.9
Эдем
(2008)
7.2
Сестры Магдалины
(2002)
7.4
Король
(2019)
6.4
Мадам
(2017)
5.4
Падение
(2015)
6.7
Перестрелка
(2016)
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
14
голосов
6.2
IMDb
