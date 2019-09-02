Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Риалто
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.2
Киноафиша Фильмы Риалто

Риалто

Rialto 18+
О фильме

Женатый человек скорбит о смерти своего отца и повторяет подобные ошибки со своим сыном.

Страна Ирландия / Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 2 сентября 2019
Дата выхода
8 мая 2020 Великобритания 15
Сборы в мире $22 028
Производство British Film Institute (BFI), Cowtown Pictures, Fís Éireann / Screen Ireland
Другие названия
Rialto, Ριάλτο, Риалто, 时日回光
Режиссер
Питер Маки Барнс
В ролях
Том Вон-Лолор
Том Вон-Лолор
Том Глинн-Карни
Том Глинн-Карни
Моника Долан
Моника Долан
Софи Джо Вассон
Скотт Грэхэм
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
14 голосов
6.2 IMDb
Отзывы о фильме

