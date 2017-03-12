Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Песнь гранита
Song of Granite
Песнь гранита, 2017
2017 / Ирландия / Канада
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Постеры
Жанр:
биография
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Фильм о жизни ирландского фолк-певца Джо Хини.
Развернуть
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2017
Премьера в России
12 марта 2017
Премьера в мире
12 марта 2017
Возраст
12+
Режиссер
Пэт Коллинз
В ролях
Макдара О Фатарта
Лени Паркер
Ален Голем
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
14
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
В кинотеатре «Лиговъ» соберутся любители ирландского кино
Лучшие картины 11-ого Ирландского кинофестиваля в Москве покажут в Петербурге с 16 по 18 марта. Программа посвящена Дню Святого Патрика, который традиционно празднуется 17 марта. Удивительный
Написать
11 марта 2018 09:49
Все новости фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Рецензия
Написать отзыв
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»