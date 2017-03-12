Песнь гранита, 2017

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о выходе в прокат О фильме Фильм о жизни ирландского фолк-певца Джо Хини. Развернуть 6.6 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 44 минуты Год выпуска 2017 Премьера в России 12 марта 2017 Премьера в мире 12 марта 2017 Возраст 12+ Режиссер Пэт Коллинз В ролях Макдара О Фатарта Лени Паркер Ален Голем Все актеры и съемочная группа 2 постера

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