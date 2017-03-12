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Песнь гранита
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Song of Granite

Песнь гранита, 2017

2017 / Ирландия / Канада
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Фильм о жизни ирландского фолк-певца Джо Хини.

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 12 марта 2017
Премьера в мире 12 марта 2017
Возраст 12+
Режиссер
Пэт Коллинз
В ролях
Макдара О Фатарта
Лени Паркер
Ален Голем
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Песнь гранита 2 постера
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11 марта 2018 09:49
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