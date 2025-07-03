Круче «Гангстерленда» и «Черного зеркала»: «Поднятие уровня» попало в топ-10 лучших сериалов 2025 года (но №1, все равно, дорама)

IMDb подвёл итоги первой половины 2025 года, и среди десятки самых популярных шоу нашлось место и громким новинкам, и проверенным хитам. Но самое приятное для фанатов аниме — «Поднятие уровня в одиночку» оказалось в списке среди гигантов вроде «Чёрного зеркала» и «Андора».

Второй сезон «Поднятия уровня» поклонники ждали как манны небесной — и получили её сполна. После удачного дебюта в 2024-м экранизация одноимённой манхвы развила свои сильные стороны: эпик в боях, шикарную анимацию и ещё больше эмоций.

Прокачка Сон Джин-Ву вышла на новый уровень — как и бюджеты на экшен-сцены. В результате сериал ворвался в топ IMDb, доказав, что аниме всё ещё способно рвать чарты наряду с крупными западными шоу и амбициозными дорамами.

Но абсолютным лидером рейтинга стал всё же не японский хит. На первом месте — новая южнокорейская дорама «Когда жизнь даёт тебе мандарины» от Ким Вонсока. Её уже называют свежим словом в жанре, ведь она рассказывает о жизни двух человек, Э Сун и Кван Сика, на протяжении десятилетий.

Вот как выглядит первая пятёрка лучших сериалов года по версии зрителей:

1. «Когда жизнь даёт тебе мандарины». 2️. «Неуязвимый» — мультхит Роберта Киркмана продолжает разносить супергероику с кровью и мясом. 3️. «Больница Питт» — свежая медицинская драма от Р. Скотта Геммилла. 4️. «Андор» — вселенная «Звёздных войн» всё ещё держит планку. 5️. «Разделение» — философский триллер о раздвоенной офисной реальности не сдаёт позиции.

На фоне таких гигантов «Поднятие уровня» — единственное аниме в списке — смотрится особенно мощно. Так что, если вы ещё не посмотрели, самое время наверстать и поднять уровень вместе с Сон Джин-Ву.

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