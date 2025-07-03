Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Игре престолов» реально правил только евнух: как нищий Варис получил власть и пережил всех королей

В «Игре престолов» реально правил только евнух: как нищий Варис получил власть и пережил всех королей

3 июля 2025 18:07
Варис

От Безумного короля до Ланнистеров.

Если вам когда-нибудь покажется, что в жизни всё потеряно — вспомните Вариса. Изувеченный колдуном, брошенный умирать на улицах Эссоса. Евнух, изгой, чужак без клана, семьи и даже рода.

И тем не менее — он оказался в самой гуще великой «Игры престолов», выжил при Безумном короле, Роберте Баратеоне и Доффри Баратеоне-Ланнистере. Он знал больше всех и реально держал власть в своих руках.

Откуда родом

Путь Вариса начался в Вольных городах, где он попал в бродячую актёрскую труппу. Там он научился главному — быть кем угодно. В детстве его продали на ритуал: колдун, практикующий магию крови, сделал из него евнуха.

В «Игре престолов» реально правил только евнух: как нищий Варис получил власть и пережил всех королей

Паук остался жив, но навсегда возненавидел магию и всё, что с ней связано. Возможно, именно эта травма и сделала его врагом фанатиков — от пылающих септ до драконьих королев.

Бродя по улицам Пентоса, Варис нашёл союзника — Иллирио Мопатиса. Вместе они создали подпольную империю: дети-шпионы, шантаж, тайные письма. Впервые на сцену выходит фраза, определившая его жизнь: «Информация — сила».

Путь ко власти

Эйрис Таргариен, уже охваченный паранойей, пригласил Вариса ко двору. Потому что доверять можно было лишь тому, у кого нечего отнять. Евнух — идеальный выбор.

При Безумном короле он стал мастером над шептунами. При Роберте — остался на посту. При Джоффри и Томмене — всё ещё влиял на принятие решений. В отличие от Петира Бейлиша, Варис не гнался за титулом или выгодным браком. Он верил в идею, его кредо буквально звучит как: «Я служу народу».

В «Игре престолов» реально правил только евнух: как нищий Варис получил власть и пережил всех королей

Реальные мотивы серого кардинала

Но здесь начинается двойное дно. В книгах Паук вовсе не так прост. Он плетёт интриги, чтобы привести к власти Юного Грифа — мальчика, которого считают сыном Рейгара Таргариена. Никакой святой любви к Дейенерис, напомним, он не любит магию.

В сериале эта линия вырезана, но в книгах именно Варис убивает Кивана Ланнистера, чтобы расчистить дорогу своему кандидату. Дальше Джордж Мартин историю еще не написал.

Когда в Вестеросе рушились королевства, Варис стоял в стороне, выбирал победителя и ждал, чтобы осуществить свои тайные планы. В сериале он погиб — сгорел от драконьего пламени, потому что не согласился с Дейенерис. Но если бы сериал шёл по канону книг — Паук до сих пор сидел бы в тени трона, манипулируя правителями, как актёрами в пьесе, которую он сам написал.

«Это не наша Земля»: «Игра престолов» — вовсе не фэнтези, а Sci-Fi, и Джордж Мартин подтвердил это лично.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Игра престолов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже Читать дальше 20 июля 2025
После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг Читать дальше 20 июля 2025
От Неда Старка до Бронна: как выглядели 14 звезд «Игры престолов» в молодости (фото) От Неда Старка до Бронна: как выглядели 14 звезд «Игры престолов» в молодости (фото) Читать дальше 21 июля 2025
Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Читать дальше 20 июля 2025
Софи Тернер рассказала о съемках нового фильма с Китом Харингтоном — фанатам «Игры престолов» смотреть такое будет непривычно Софи Тернер рассказала о съемках нового фильма с Китом Харингтоном — фанатам «Игры престолов» смотреть такое будет непривычно Читать дальше 19 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше