В «Игре престолов» реально правил только евнух: как нищий Варис получил власть и пережил всех королей

Если вам когда-нибудь покажется, что в жизни всё потеряно — вспомните Вариса. Изувеченный колдуном, брошенный умирать на улицах Эссоса. Евнух, изгой, чужак без клана, семьи и даже рода.

И тем не менее — он оказался в самой гуще великой «Игры престолов», выжил при Безумном короле, Роберте Баратеоне и Доффри Баратеоне-Ланнистере. Он знал больше всех и реально держал власть в своих руках.

Откуда родом

Путь Вариса начался в Вольных городах, где он попал в бродячую актёрскую труппу. Там он научился главному — быть кем угодно. В детстве его продали на ритуал: колдун, практикующий магию крови, сделал из него евнуха.

Паук остался жив, но навсегда возненавидел магию и всё, что с ней связано. Возможно, именно эта травма и сделала его врагом фанатиков — от пылающих септ до драконьих королев.

Бродя по улицам Пентоса, Варис нашёл союзника — Иллирио Мопатиса. Вместе они создали подпольную империю: дети-шпионы, шантаж, тайные письма. Впервые на сцену выходит фраза, определившая его жизнь: «Информация — сила».

Путь ко власти

Эйрис Таргариен, уже охваченный паранойей, пригласил Вариса ко двору. Потому что доверять можно было лишь тому, у кого нечего отнять. Евнух — идеальный выбор.

При Безумном короле он стал мастером над шептунами. При Роберте — остался на посту. При Джоффри и Томмене — всё ещё влиял на принятие решений. В отличие от Петира Бейлиша, Варис не гнался за титулом или выгодным браком. Он верил в идею, его кредо буквально звучит как: «Я служу народу».

Реальные мотивы серого кардинала

Но здесь начинается двойное дно. В книгах Паук вовсе не так прост. Он плетёт интриги, чтобы привести к власти Юного Грифа — мальчика, которого считают сыном Рейгара Таргариена. Никакой святой любви к Дейенерис, напомним, он не любит магию.

В сериале эта линия вырезана, но в книгах именно Варис убивает Кивана Ланнистера, чтобы расчистить дорогу своему кандидату. Дальше Джордж Мартин историю еще не написал.

Когда в Вестеросе рушились королевства, Варис стоял в стороне, выбирал победителя и ждал, чтобы осуществить свои тайные планы. В сериале он погиб — сгорел от драконьего пламени, потому что не согласился с Дейенерис. Но если бы сериал шёл по канону книг — Паук до сих пор сидел бы в тени трона, манипулируя правителями, как актёрами в пьесе, которую он сам написал.

«Это не наша Земля»: «Игра престолов» — вовсе не фэнтези, а Sci-Fi, и Джордж Мартин подтвердил это лично.