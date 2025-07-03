Уральские вурдалаки, травники и охотники: в «Вампирах средней полосы 3» деду Славе придется несладко

Третий сезон «Вампиров средней полосы» готовит зрителям кое-что покруче, чем охота на кровопийц под Смоленском и изменение лица Женьки.

Сценаристы расширяют географию — и на сцену выходят уральские вампиры. Эти ребята не играют в благородство, у них свои правила, традиции и обряды. Хочешь бессмертия — пройди ритуал охоты. Не прошёл — умри.

Старые и новые враги

В уральской общине появился целый ряд новых героев, каждый из которых по своему интересен. Госпожа (Евгения Дмитриева) — старше Романовых, играет на фортепиано и следит, чтобы никто из молодых не обмельчал духовно.

Стефан (Антон Косточкин) и Мия (Мария Лисовая) — брат и сестра, представители молодых вампиров-нигилистов. Он выглядит как рокер, она со шрамами на лице, пугающе-красива.

Противник Жана

Появится и Профессор (Никита Тарасов) — холодный антипод Жана, строгий, научный, со своим представлением о будущем вампиризма. Когда-то Тарасова хотели взять на роль Жана, но теперь он сыграет его оппонента.

А ещё будет Демид с Серафимой — бессмертная пара. Ей триста лет, но выглядит юной. Она не приемлет насилия и живет отшельницей в чаще леса. А ее Николя — неудачник, обречённый быть помощником у великих из его клана.

Новый сезон поднимет ставки, если до этого смоленские вампиры и дед Слава боролись с маленькими группами и не в полную силу, то теперь им предстоит сразиться на полную. Заметна работа художников и гримёров: и шрам, и тату, и клыки — всё на месте и выглядит эффектно.

Но куда важнее другое: сериал возвращается с новыми вызовами. Уральские вампиры — не гламурные страдальцы, а настоящая община охотников. У них есть иерархия, законы, ритуалы и убийство своих они не прощают.

Оживили и забыли: 3 сезон «Вампиров средней полосы» лишился одной из главных звезд — объясняем непростую причину.