Историческая драма, культовый триллер и затягивающий сай-фай: топ-5 сериалов, которые Джордж Мартин рекомендует посмотреть каждому

Хотя Джордж Мартин приобрел мировую известность в первую очередь как писатель и создатель «Песни льда и пламени», художественной литературой его карьера не ограничивается. К примеру, далеко не все знают о том, что до публикации романа «Игра престолов» Мартин в основном писал сценарии к самым разным телесериалам, а потому его вполне можно считать экспертом по части телевидения.

К слову, список телерекомендаций Мартина является тому подтверждением — в этой подборке рассказываем о тех шоу, которые писатель обожает и постоянно рекомендует к просмотру.

Тот самый сериал, которым HBO пришлось пожертвовать ради создания «Игры престолов», «Рим» до сих пор считается одной из лучших и самых высокооценннных исторических драм в истории телевидения. Сюжет сериала разворачивается в период начала существования Римской империи, а сам Мартин неоднократно называл «Рим» одним из своих любимых сериалов, и в целом такой выбор вполне очевиден. Любитель эпичных битв и жадных до власти персонажей, писатель уж точно остался под впечатлением от сюжетных поворотов, актерской игры и впечатляющего для шоу из 2000-х визуала.

Расширенная телеверсия культовой криминальной драмы братьев Коэн, «Фарго» в основном заимствует из оригинальной картины именно стиль режиссеров, а каждый новый сезон повествует об отдельной истории. Шоу мгновенно стало мировым хитом благодаря сочетанию криминальной тематики и отборного черного юмора, а еще — тому факту, что он не стремится копировать фильм в каждом сезоне, вместо этого предпочитая варьировать оригинальный сюжет и добавлять к нему новые детали.

«Черное зеркало» (2011 — настоящее время)

Уже ставшая культовой научно-фантастическая драма продолжает покорять сердца все большего количества фанатов, а иногда пугающие сюжеты сериала пробираются в реальную жизнь, делая его своего рода предсказателем потенциального будущего. Джордж Мартин не раз хвалил «Черное зеркало» и признавался, что считает шоу уникальным во многих смыслах, а некоторые эпизоды может пересматривать до бесконечности.

Выбор Мартина подтверждает, что заслуга «Безумцев» заключается в первую очередь не в интригующем сюжете, а в интересных персонажах, которые и помогают этому сюжету затянуть зрителя в мир офисных клерков в 1960-х. На первый взгляд, в «Безумцах» нет чего-то совершенно уникального — вся история крутится вокруг рекламного агентства в Нью-Йорке, а персонажи проводят все свое время в офисе, обсуждая рекламные кампании. Сам Мартин, к примеру, отмечал те эпизоды, в которых особое внимание уделяется отношениям главного героя Дона Дрейпера и его секретарши Пэгги — именно в них, по словам писателя, и есть вся прелесть психологического анализа человеческой натуры.

Культовая гангстерская драма тоже пополнила список Мартина, который не раз отмечал уникальную способность создателей шоу сохранять интригу и иногда даже не давать ответы на волнующие вопросы, предпочитая подтолкнуть зрителя к собственному поиску разгадки. «Сопрано» до сих пор считается одним из лучших телесериалов всех времен и постоянно фигурирует в списках практически идеальных шоу.

Кстати, некоторые из этих шоу выпустила создавшая «Игру престолов» студия HBO — а в этой подборке мы уже рассказывали о некоторых других отличных сериалах, производством которых занималась компания.