Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Историческая драма, культовый триллер и затягивающий сай-фай: топ-5 сериалов, которые Джордж Мартин рекомендует посмотреть каждому

Историческая драма, культовый триллер и затягивающий сай-фай: топ-5 сериалов, которые Джордж Мартин рекомендует посмотреть каждому

3 июля 2025 17:09
Джордж Мартин

В этот раз поклонников «Игры престолов»  выбор писателя точно порадует.

Хотя Джордж Мартин приобрел мировую известность в первую очередь как писатель и создатель «Песни льда и пламени», художественной литературой его карьера не ограничивается. К примеру, далеко не все знают о том, что до публикации романа «Игра престолов» Мартин в основном писал сценарии к самым разным телесериалам, а потому его вполне можно считать экспертом по части телевидения.

К слову, список телерекомендаций Мартина является тому подтверждением — в этой подборке рассказываем о тех шоу, которые писатель обожает и постоянно рекомендует к просмотру.

«Рим» (2005 — 2007)

Тот самый сериал, которым HBO пришлось пожертвовать ради создания «Игры престолов», «Рим» до сих пор считается одной из лучших и самых высокооценннных исторических драм в истории телевидения. Сюжет сериала разворачивается в период начала существования Римской империи, а сам Мартин неоднократно называл «Рим» одним из своих любимых сериалов, и в целом такой выбор вполне очевиден. Любитель эпичных битв и жадных до власти персонажей, писатель уж точно остался под впечатлением от сюжетных поворотов, актерской игры и впечатляющего для шоу из 2000-х визуала.

«Фарго» (2014 — 2024)

Историческая драма, культовый триллер и затягивающий сай-фай: топ-5 сериалов, которые Джордж Мартин рекомендует посмотреть каждому

Расширенная телеверсия культовой криминальной драмы братьев Коэн, «Фарго» в основном заимствует из оригинальной картины именно стиль режиссеров, а каждый новый сезон повествует об отдельной истории. Шоу мгновенно стало мировым хитом благодаря сочетанию криминальной тематики и отборного черного юмора, а еще — тому факту, что он не стремится копировать фильм в каждом сезоне, вместо этого предпочитая варьировать оригинальный сюжет и добавлять к нему новые детали.

«Черное зеркало» (2011 — настоящее время)

Уже ставшая культовой научно-фантастическая драма продолжает покорять сердца все большего количества фанатов, а иногда пугающие сюжеты сериала пробираются в реальную жизнь, делая его своего рода предсказателем потенциального будущего. Джордж Мартин не раз хвалил «Черное зеркало» и признавался, что считает шоу уникальным во многих смыслах, а некоторые эпизоды может пересматривать до бесконечности.

«Безумцы» (2007 — 2015)

Кадр из сериала «Безумцы»

Выбор Мартина подтверждает, что заслуга «Безумцев» заключается в первую очередь не в интригующем сюжете, а в интересных персонажах, которые и помогают этому сюжету затянуть зрителя в мир офисных клерков в 1960-х. На первый взгляд, в «Безумцах» нет чего-то совершенно уникального — вся история крутится вокруг рекламного агентства в Нью-Йорке, а персонажи проводят все свое время в офисе, обсуждая рекламные кампании. Сам Мартин, к примеру, отмечал те эпизоды, в которых особое внимание уделяется отношениям главного героя Дона Дрейпера и его секретарши Пэгги — именно в них, по словам писателя, и есть вся прелесть психологического анализа человеческой натуры.

«Сопрано» (1999 — 2007)

Культовая гангстерская драма тоже пополнила список Мартина, который не раз отмечал уникальную способность создателей шоу сохранять интригу и иногда даже не давать ответы на волнующие вопросы, предпочитая подтолкнуть зрителя к собственному поиску разгадки. «Сопрано» до сих пор считается одним из лучших телесериалов всех времен и постоянно фигурирует в списках практически идеальных шоу.

Кстати, некоторые из этих шоу выпустила создавшая «Игру престолов» студия HBO — а в этой подборке мы уже рассказывали о некоторых других отличных сериалах, производством которых занималась компания.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От Неда Старка до Бронна: как выглядели 14 звезд «Игры престолов» в молодости (фото) От Неда Старка до Бронна: как выглядели 14 звезд «Игры престолов» в молодости (фото) Читать дальше 21 июля 2025
Тест на IQ: топ-5 сериалов, разобраться в сюжете которых будет сложно даже настоящим гениям Тест на IQ: топ-5 сериалов, разобраться в сюжете которых будет сложно даже настоящим гениям Читать дальше 21 июля 2025
Мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала: обязательно покажите 3 эти ситкома из девяностых своим детям Мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала: обязательно покажите 3 эти ситкома из девяностых своим детям Читать дальше 21 июля 2025
Оценили этот детективный сериал и догадались, кто убийца? Значит вы — гуру жанра: а если не смотрели, то лучше не откладывайте Оценили этот детективный сериал и догадались, кто убийца? Значит вы — гуру жанра: а если не смотрели, то лучше не откладывайте Читать дальше 21 июля 2025
Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже Читать дальше 20 июля 2025
Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Читать дальше 20 июля 2025
После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг Читать дальше 20 июля 2025
Софи Тернер рассказала о съемках нового фильма с Китом Харингтоном — фанатам «Игры престолов» смотреть такое будет непривычно Софи Тернер рассказала о съемках нового фильма с Китом Харингтоном — фанатам «Игры престолов» смотреть такое будет непривычно Читать дальше 19 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше