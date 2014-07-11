Гласленд — чудесный город со своей историей. Тут выросло не одно поколение уникальных людей и каждый его житель любит место, в котором родился. Однако теперь тут стало невыносимо жить и местным жителям приходится решать, где и как ему предстоит в дальнейшем обустраиваться. Однако пока длится массовое переселение, катастрофа продолжает распространяться, поражая все новые участки. Это опасно, но у нашего героя нет иного выхода, кроме как вернуться и попытаться спасти тех, кому не удалось выбраться из западни…

