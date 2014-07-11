Оповещения от Киноафиши
6.0 Рейтинг IMDb: 6
Гласленд

Гласленд

Glassland 18+
О фильме

Гласленд — чудесный город со своей историей. Тут выросло не одно поколение уникальных людей и каждый его житель любит место, в котором родился. Однако теперь тут стало невыносимо жить и местным жителям приходится решать, где и как ему предстоит в дальнейшем обустраиваться. Однако пока длится массовое переселение, катастрофа продолжает распространяться, поражая все новые участки. Это опасно, но у нашего героя нет иного выхода, кроме как вернуться и попытаться спасти тех, кому не удалось выбраться из западни…
Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 24 июня 2016
Премьера в мире 11 июля 2014
Дата выхода
17 апреля 2015 Великобритания
17 апреля 2015 Ирландия
MPAA R
Бюджет €250 000
Производство Blank Page Productions, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board, Element Pictures
Другие названия
Glassland, Pasunea, Γυάλινη χώρα, Гласленд
Режиссер
Джерард Барретт
В ролях
Уилл Поултер
Уилл Поултер
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Джек Рейнор
Джек Рейнор
Майкл Смайли
Майкл Смайли
Д.Дж. МакГрат
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.0
11 голосов
6 IMDb
Отзывы о фильме

