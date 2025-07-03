Капитана Марвел списали в утиль: в MCU официально заменили самого сильного супергероя — и он почти наверняка станет плохишом

Фанаты спорили годами: кто самый сильный в MCU? Тор, Капитан Марвел, Алая Ведьма? Но всё, ставки сделаны, ставок больше нет. Ведь Marvel сама дала ответ — титул перешёл к Часовому. Роберт «Боб» Рейнольдс, которого сыграл Льюис Пуллман, в «Громовержцах*» проявил себя «на ура».

По словам сценариста Эрика Пирсона, Часовой — «эксперимент, который пошёл не слишком правильно». Он — самый сильный супергерой в MCU, но беда в том, что он и сам себя не контролирует. Там, где Кэрол Дэнверс сияла как главный козырь против Таноса, Боб рискует стать бомбой замедленного действия.

В комиксах Часовой — это герой и антагонист в одном лице. Внутри него живёт Мрак — тёмное альтер эго, способное пожирать миры. В «Громовержцах» эта грань тоже треснула: Боб выходит из себя, а последствия — локальный ад, затягивающий людей в кошмары его разума.

Капитан Марвел, некогда главная надежда Marvel Studios, ушла в тень после откровенно провального сиквела. Публике явно поднадоела всесильная Кэрол. А Часовой — ходячая драма. Его сила — сюжетный ядерный реактор: либо спасёт Вселенную от доктора Дума, либо сам её разорвёт.

На подходе «Мстители: Судный день», и там Бобу явно придётся выпустить свой Мрак на волю. Станет ли он союзником Дума? Или новым Таносом с раздвоением личности?

Marvel рискнула сделать ставку на нестабильного Часового, и, если раньше зрители гадали, кто сильнее, то теперь куда интереснее — кто остановит героя, если он слетит с катушек.

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