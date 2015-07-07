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Меня зовут Эмили
My Name Is Emily
Меня зовут Эмили, 2015
2015 / Ирландия
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
драма
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6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2015
Премьера онлайн
1 декабря 2017
Премьера в мире
7 июля 2015
Режиссер
Саймон Фицморис
В ролях
Эванна Линч
Мартин МакКанн
Майкл Смайли
Кэти Бэлтон
Дирдри Маллинз
Все актеры и съемочная группа
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