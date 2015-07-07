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Меня зовут Эмили Меня зовут Эмили
Киноафиша Фильмы Меня зовут Эмили
My Name Is Emily

Меня зовут Эмили, 2015

2015 / Ирландия
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 1 декабря 2017
Премьера в мире 7 июля 2015
Режиссер
Саймон Фицморис
В ролях
Эванна Линч
Эванна Линч
Мартин МакКанн
Мартин МакКанн
Майкл Смайли
Майкл Смайли
Кэти Бэлтон
Кэти Бэлтон
Дирдри Маллинз
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Меня зовут Эмили 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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