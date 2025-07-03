Главная ирония «Папиных дочек»: самой умной из Васнецовых была не Галина Сергеевна

Если спросить фаната «Папиных дочек», кто из героинь была самой умной, большинство без колебаний назовут Галину Сергеевну. Её образ — воплощение «ботаника», вечно с учебником, без макияжа и с академической рассудительностью.

Но в жизни всё оказалось наоборот: настоящей отличницей стала вовсе не Лиза Арзамасова, а самая младшая из экранных Васецовых — Пуговка.

Самая умная сестра

Исполнительница роли Пуговки, Екатерина Старшова, ещё с детства поражала зрителей своей харизмой и органикой в кадре. Но когда съёмки завершились, девочка буквально исчезла с экранов. Оказалось — неспроста.

Вместо карьеры в шоу-бизнесе Катя выбрала науку и образование. И судя по ее успехам, она переплюнула Галину Сергеевну.

Как училась Пуговка

Старшова решила не тратить время зря — и прошла обучение экстерном. За один год она завершила программу старших классов, получила аттестат с золотой медалью и блестяще сдала ЕГЭ. Биология и химия — по 100 баллов, русский язык — 94. Эти результаты открыли ей путь на один из самых престижных факультетов в стране — медицинский факультет МГУ имени Ломоносова.

Пока другие звёзды детских сериалов боролись за роли в телепроектах, Екатерина целенаправленно строила научную карьеру. Однако и этого ей показалось мало. Девушка давно мечтала учиться за границей и в 2022 году реализовала эту цель — переехала в Британию.

Однако по профессии Пуговка не работает, она, как и родители, профессионально занимается фигурным катанием, работает в популярных ледовых шоу. Домой возвращаться не торопиться, хотя создатели «Папины дочки. Новые» и звали ее в проект, та тактично отказалась.

Переживали, что в новых «Папиных дочках» нет Даши? Похоже, героиня вернется — но есть один нюанс (видео). Не папины дочки, а мамины невесты: как сейчас выглядят актрисы из сериалов, которые в нулевые смотрели почти все.