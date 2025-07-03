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Рецензия на «Зиту и Гиту» от создателя «Духlessa»: в новом сериале Матвеев сыграл богача и неудачника

3 июля 2025 16:11
Рецензия на «Зиту и Гиту» от создателя «Духlessa»: в новом сериале Матвеев сыграл богача и неудачника

Брат предал брата, но сам вырыл себе могилу.

Новый сериал по сценарию Сергея Минаева — и снова о тех, кто хочет всё и сразу. «Чужие деньги» не просто ещё одна история про обнальщиков и чиновников, это современная вариация «Зиты и Гиты», но без танцев и радостного воссоединения.

О чем сериал от создателя «Духlessa»

В центре сюжета — двое мужчин, внешне как близнецы, но внутренне чужие друг другу. Один — Лёша Воронов, столичный обнальщик без принципов и чувства стыда.

Рецензия на «Зиту и Гиту» от создателя «Духlessa»: в новом сериале Матвеев сыграл богача и неудачника

Второй — Юра Афанасьев, клерк из Твери, ещё верящий, что большие деньги можно заработать не только через предательство. Один хочет украсть миллионы и подставить второго, которому придется разбираться с недовольным чиновником.

Матвеев играет за двоих

Максим Матвеев играет сразу два лица этой притчи о деньгах, и это главный эксперимент сериала. Он — и хищный Воронов, и наивный Афанасьев.

Рецензия на «Зиту и Гиту» от создателя «Духlessa»: в новом сериале Матвеев сыграл богача и неудачника

И пусть временами персонажи «перетекают» друг в друга чуть заметнее, чем хотелось бы, актёр держит баланс. Здесь нет оглушительного перформанса, но вы не останетесь разочарованными.

Бенефис Гоши Куценко

Отдельный аплодисмент — Гоше Куценко. Его Свинцицкий (в миру — чиновник, в сущности — «Свин») будто сошёл со страниц Гоголя, но в современной редакции. Это человек, у которого всё под контролем, пока его миллионы не пытаются вывезти за границу.

Рецензия на «Зиту и Гиту» от создателя «Духlessa»: в новом сериале Матвеев сыграл богача и неудачника

Куценко играет его с демонической точностью. Он не зло во плоти, а олицетворение человека-системы, способный ломать людей по щелчку пальцев.

Еще одно светлое пятно истории Линда Лапиньш. Её следователь Юлия напоминает инспектора из «Слова пацана». Она хочет жить и работать в рамках закона, выбиваясь на фоне большинства героев сериала.

«Чужие деньги» — это шаг Минаева от иронии к триллеру. Раньше в его сценариях больше шутили, теперь — стреляют. Но его мантра про господство денег остается во главе всей истории.

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Фото: Кадр из сериала «Чужие деньги»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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