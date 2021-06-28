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Навот Папушадо
Навот Папушадо
Navot Papushado
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Навот Папушадо
Navot Papushado
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Дата рождения
4 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Режиссер
Место рождения
Хайфа, Израиль
Биография Навот Папушадо
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Фильмография Навот Папушадо
Пороховой коктейль
боевик, триллер, приключения
2021, США / Франция
5.0
Мы все здесь монстры
триллер
2019, Израиль
0.0
Очень плохие парни
комедия, триллер, криминал
2013, Израиль
3.0
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«Очень интересно смотреть на женщин в традиционно мужских ролях»: интервью с актрисой Линой Хиди
15 июля на большие экраны выходит остросюжетный боевик «Пороховой коктейль», который уже успели прозвать женской версией «Джона Уика». Специально к премьере этого фильма Лина Хиди («Игра престолов») рассказывает о своей героине, оригинальном сценарии, работе с женским составом и многом другом.
Написать
28 июня 2021 14:19
Карен Гиллан считает, что «Пороховой коктейль» больше похож на «Убить Билла», чем на «Джона Уика»
В то же время актриса отмечает, что фильм более «безумный и странный», чем боевик Квентина Тарантино или франшиза Чада Стахелски.
Написать
17 июня 2021 16:17
Карен Гиллан и Лина Хиди устраивают огнестрельный экшен в новом трейлере боевика «Пороховой коктейль»
Звезды Marvel и «Игры престолов» в женской версии «Джона Уика».
Написать
16 июня 2021 10:13
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