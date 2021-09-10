Кейт, 2021

Первоклассная наемница берется за очередное опасное задание, которое завершается для нее отравлением ядом. На то, чтобы довести дело до конца, а также отомстить предателям, у девушки есть всего сутки. Звезда «Хищных птиц» Мэри Элизабет Уинстэд и трехкратный номинант на премию «Оскар» Вуди Харрельсон («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Прирожденные убийцы») в остросюжетном экшене «Кейт» от авторов «Взрывной блондинки».
Она — идеальное оружие в руках подпольной организации. Несмотря на хрупкое телосложение, ей по силам голыми руками расправиться с целым отрядом вооруженных мужчин. Имя этой роковой красотки — Кейт. За плечами наемницы десятки заданий, выполненных в лучшем виде. Однажды босс поручает очередную миссию – убийство представителя влиятельной группировки якудза. Все идет не по плану, когда в тело Кейт проникает смертельная отрава, которая отправит ее на тот свет уже через 24 часа.
Не желая растрачивать время понапрасну, киллерша отправляется мстить предателям. Для этого Кейт необходимо сойтись со своей мишенью из Японии лицом к лицу. Ситуация переворачивается с ног на голову, когда верной союзницей Кейт в борьбе с преступным синдикатом становится эксцентричная молодая девушка Ани — дочь того самого якудза.
На сутки улицы мегаполиса превращаются в зону боевых действий. Используя навыки, обретенные за годы работы убийцей, Кейт оставляет за собой горы человеческих трупов. Однако действие яда с каждым часом становится все более ощутимым. Есть ли у неуемной брюнетки шанс на то, чтобы успеть довести начатое до конца за отведенный срок?
Режиссерское кресло фильма «Кейт» занял Седрик Николя-Троян, для которого это лишь второй опыт работы в данном амплуа: в 2016 году он поставил сиквел «Белоснежки и охотника», получивший неоднозначные отзывы зрителей и критиков. Француз наиболее известен как художник по визуальным эффектам, отметившийся в блокбастерах «Малефисента» и «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца».
Оригинальный сценарий написал Умайр Алим, ранее выступивший автором боевика «Спасение».
Официальный анонс состоялся в 2017 году, когда материал Умайра Алима заинтересовал стриминг Netflix. Продюсированием проекта занялся Дэвид Литч, наиболее известный по постановке первого «Джона Уика», «Взрывной блондинки» и сиквела «Дэдпула». Фильмы кинематографиста отличаются хореографией боев, поставленными им лично. И экшен «Кейт» не стал исключением из правил.
Съемки начались 16 сентября 2019 года и завершились 29 ноября 2019 года. Помимо США, места съемок включают локации из Таиланда и Японии.
В кинокартине задействован интернациональный актерский ансамбль: американцев Мэри Элизабет Уинстед и Вуди Харрельсона, канадку Элисию Ротару, британку Амелию Крауч, голландца Михиля Хаусмана и японцев Таданобу Асано, Мияви, Дзюна Кунимуру, включая дебютантку Мику Мартино, сыгравшую одну из главных ролей.
На экране появилась японская хард-рок группа Band-Maid. Оригинальный саундтрек написал Нэтан Барр («Холстон», «Цена страсти», «Великая»).
Роль Кейт воплотили сразу четыре исполнительницы: Мэри Элизабет Уинстэд (взрослая), Амелия Крауч (подросток), Джемма Аллен и Ава Кариофиллис (ребенок).
Безжалостную преступницу отравили. У нее осталось меньше 24 часов, чтобы отомстить своим врагам. В процессе она неожиданно сближается с дочерью одной из своих жертв.