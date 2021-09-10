Кейт, 2021

Первоклассная наемница берется за очередное опасное задание, которое завершается для нее отравлением ядом. На то, чтобы довести дело до конца, а также отомстить предателям, у девушки есть всего сутки. Звезда «Хищных птиц» Мэри Элизабет Уинстэд и трехкратный номинант на премию «Оскар» Вуди Харрельсон («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Прирожденные убийцы») в остросюжетном экшене «Кейт» от авторов «Взрывной блондинки».

Она — идеальное оружие в руках подпольной организации. Несмотря на хрупкое телосложение, ей по силам голыми руками расправиться с целым отрядом вооруженных мужчин. Имя этой роковой красотки — Кейт. За плечами наемницы десятки заданий, выполненных в лучшем виде. Однажды босс поручает очередную миссию – убийство представителя влиятельной группировки якудза. Все идет не по плану, когда в тело Кейт проникает смертельная отрава, которая отправит ее на тот свет уже через 24 часа.

Не желая растрачивать время понапрасну, киллерша отправляется мстить предателям. Для этого Кейт необходимо сойтись со своей мишенью из Японии лицом к лицу. Ситуация переворачивается с ног на голову, когда верной союзницей Кейт в борьбе с преступным синдикатом становится эксцентричная молодая девушка Ани — дочь того самого якудза.

На сутки улицы мегаполиса превращаются в зону боевых действий. Используя навыки, обретенные за годы работы убийцей, Кейт оставляет за собой горы человеческих трупов. Однако действие яда с каждым часом становится все более ощутимым. Есть ли у неуемной брюнетки шанс на то, чтобы успеть довести начатое до конца за отведенный срок?