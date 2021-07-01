Страсть, любовь и стволы, 2021

Современная адаптация классической пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Семьи Рэткарт и Гиббон как современные кланы Монтекки и Капулетти. Они уже много лет враждуют друг с другом, у каждой во владении есть собственная медиаимперия в Нью-Йорке. Однако сейчас их волнует не то, как поддерживать многомиллионный бизнес на плаву или как обойти главного конкурента. Сейчас самая большая проблема – это сделать так, чтобы дети их враждующих кланов не встречались друг с другом.
Современный Ромео – молодой бунтарь Бен Гиббон (Диего Бонета), который, несмотря на все уговоры и предупреждения родителей, все же заводит отношения с Джульеттой нашего времени – девушкой по имени Мэри (Александра Даддарио), красивой дочерью из клана Рэткарт.
Пока их семьи будут обвинять друг друга в корпоративном шпионаже и предательстве, на фоне неутихающих страстей и мести юным влюбленным придется вести трудную битву за свою любовь. В этой войне, помимо родителей и друзей, им будут препятствовать безумно влюбленный беспощадный психопат (Джастин Чатвин), а также жуткий техасский убийца (Трэвис Фиммел).
В конце концов все эти персонажи, у которых есть собственные скрытые мотивы и незабытые обиды, столкнутся на невозможной свадьбе. Они будут готовы дать волю эмоциям самым кровавым способом. Такая свадьба не обойдется без перестрелок и жертв. Но смогут ли враждующие кланы понять, что запретная любовь Бена и Мэри может быть сильнее всех бед и испытаний?
В свое время сценарий к фильму был внесен в так называемый «Черный список» за 2010 год – список наиболее интересных непроданных сценариев.
Актеры Джош Хатчерсон и Кая Скоделарио в 2017 году были утверждены на главные роли, но были вынуждены покинуть проект из-за несовпадения графиков.
Актеры Джастин Чатвин и Александра Даддарио ранее уже сотрудничали в выпуске подкаста «Чтение в таблице черного списка», где они записали аудиоверсию для Celeritas – сценария, представленного в «Черном списке – 2014», ежегодном перечне самых популярных сценариев, по которым еще не сняли фильмы.
Актер Зак Эфрон рассматривался на главную роль в фильме еще в 2010 году, когда он значился одним из создателей фильма. В то время, пока Зак Эфрон был прикреплен к главной роли, режиссер Энтони Мэндлер должен был возглавить проект.
Сьемки продолжались 23 дня.
Актер Джастин Чатвин сам исполнил все трюки в фильме. В реальной жизни он увлекается мотоциклами и экстремальными видами спорта.
Давид Дастмалчян, частый соавтор режиссера Коллина Шиффли, был назначен на роль Мукула, но выбыл из-за несовпадения графиков.
Актриса Оливия Манн недолго рассматривалась на главную роль в фильме, но в конце концов покинула проект.
Актриса Хелен Хант была назначена на роль Нэнси Гиббон, но ушла из проекта.
Персонаж Трэвиса Фиммела претерпел серьезные изменения. В первом наброске сценария его герой описывается как «человек, одетый как нефтяной барон Техаса», ему под пятьдесят, и он должен был появиться только в одной сцене.
Молодой бунтарь Бен, наследник знаменитой медиа-империи в Нью-Йорке, влюбляется в дочь врага своего отца. Счастливая свадьба или кровавая перестрелка - чем закончится эта история?