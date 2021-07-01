Страсть, любовь и стволы, 2021

Современная адаптация классической пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Семьи Рэткарт и Гиббон как современные кланы Монтекки и Капулетти. Они уже много лет враждуют друг с другом, у каждой во владении есть собственная медиаимперия в Нью-Йорке. Однако сейчас их волнует не то, как поддерживать многомиллионный бизнес на плаву или как обойти главного конкурента. Сейчас самая большая проблема – это сделать так, чтобы дети их враждующих кланов не встречались друг с другом.

Современный Ромео – молодой бунтарь Бен Гиббон (Диего Бонета), который, несмотря на все уговоры и предупреждения родителей, все же заводит отношения с Джульеттой нашего времени – девушкой по имени Мэри (Александра Даддарио), красивой дочерью из клана Рэткарт.

Пока их семьи будут обвинять друг друга в корпоративном шпионаже и предательстве, на фоне неутихающих страстей и мести юным влюбленным придется вести трудную битву за свою любовь. В этой войне, помимо родителей и друзей, им будут препятствовать безумно влюбленный беспощадный психопат (Джастин Чатвин), а также жуткий техасский убийца (Трэвис Фиммел).

В конце концов все эти персонажи, у которых есть собственные скрытые мотивы и незабытые обиды, столкнутся на невозможной свадьбе. Они будут готовы дать волю эмоциям самым кровавым способом. Такая свадьба не обойдется без перестрелок и жертв. Но смогут ли враждующие кланы понять, что запретная любовь Бена и Мэри может быть сильнее всех бед и испытаний?