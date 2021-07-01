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Страсть, любовь и стволы Страсть, любовь и стволы
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Die in a Gunfight

Страсть, любовь и стволы, 2021

2021 / США
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Мелодраматический боевик о современных Ромео и Джульетте с Александрой Даддарио
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Причины посмотреть Факты О фильме

Современная адаптация классической пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Семьи Рэткарт и Гиббон как современные кланы Монтекки и Капулетти. Они уже много лет враждуют друг с другом, у каждой во владении есть собственная медиаимперия в Нью-Йорке. Однако сейчас их волнует не то, как поддерживать многомиллионный бизнес на плаву или как обойти главного конкурента. Сейчас самая большая проблема – это сделать так, чтобы дети их враждующих кланов не встречались друг с другом.

Современный Ромео – молодой бунтарь Бен Гиббон (Диего Бонета), который, несмотря на все уговоры и предупреждения родителей, все же заводит отношения с Джульеттой нашего времени – девушкой по имени Мэри (Александра Даддарио), красивой дочерью из клана Рэткарт. 

Пока их семьи будут обвинять друг друга в корпоративном шпионаже и предательстве, на фоне неутихающих страстей и мести юным влюбленным придется вести трудную битву за свою любовь. В этой войне, помимо родителей и друзей, им будут препятствовать безумно влюбленный беспощадный психопат (Джастин Чатвин), а также жуткий техасский убийца (Трэвис Фиммел). 

В конце концов все эти персонажи, у которых есть собственные скрытые мотивы и незабытые обиды, столкнутся на невозможной свадьбе. Они будут готовы дать волю эмоциям самым кровавым способом. Такая свадьба не обойдется без перестрелок и жертв. Но смогут ли враждующие кланы понять, что запретная любовь Бена и Мэри может быть сильнее всех бед и испытаний?

В свое время сценарий к фильму был внесен в так называемый «Черный список» за 2010 год – список наиболее интересных непроданных сценариев.

Актеры Джош Хатчерсон и Кая Скоделарио в 2017 году были утверждены на главные роли, но были вынуждены покинуть проект из-за несовпадения графиков.

Актеры Джастин Чатвин и Александра Даддарио ранее уже сотрудничали в выпуске подкаста «Чтение в таблице черного списка», где они записали аудиоверсию для Celeritas – сценария, представленного в «Черном списке – 2014», ежегодном перечне самых популярных сценариев, по которым еще не сняли фильмы.

Актер Зак Эфрон рассматривался на главную роль в фильме еще в 2010 году, когда он значился одним из создателей фильма. В то время, пока Зак Эфрон был прикреплен к главной роли, режиссер Энтони Мэндлер должен был возглавить проект.

Сьемки продолжались 23 дня.

Актер Джастин Чатвин сам исполнил все трюки в фильме. В реальной жизни он увлекается мотоциклами и экстремальными видами спорта.

Давид Дастмалчян, частый соавтор режиссера Коллина Шиффли, был назначен на роль Мукула, но выбыл из-за несовпадения графиков.

Актриса Оливия Манн недолго рассматривалась на главную роль в фильме, но в конце концов покинула проект.

Актриса Хелен Хант была назначена на роль Нэнси Гиббон, но ушла из проекта.

Персонаж Трэвиса Фиммела претерпел серьезные изменения. В первом наброске сценария его герой описывается как «человек, одетый как нефтяной барон Техаса», ему под пятьдесят, и он должен был появиться только в одной сцене.

Молодой бунтарь Бен, наследник знаменитой медиа-империи в Нью-Йорке, влюбляется в дочь врага своего отца. Счастливая свадьба или кровавая перестрелка - чем закончится эта история?

5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 1 июля 2021
Премьера онлайн 16 июля 2021
Премьера в мире 1 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Коллин Шиффли
Коллин Шиффли
В ролях
Диего Бонета
Диего Бонета
Хелен Хант
Хелен Хант
Александра Даддарио
Александра Даддарио
Трэвис Фиммел
Трэвис Фиммел
Джастин Чатвин
Джастин Чатвин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Страсть, любовь и стволы 2 постера
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Страсть, любовь и стволы смотреть онлайн

Страсть, любовь и стволы
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Бен Гиббон – головная боль своей семьи. Он постоянно ввязывается в драки, в которых не может одержать победу, он наглый и заносчивый, без фильтра между мозгом и языком. Однако для Бена все изменилось, когда он встретил Мэри Рэткарт – дочь заклятого врага своего отца – и влюбился в нее. Из-за этого родители отослали ее в Париж, а Бен уехал в Мексику, намереваясь покончить с собой. Ничего у него не вышло, и через несколько лет возлюбленные снова встречаются в Нью-Йорке, где…
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oxana840 3 июля 2021, 20:45
Фильм - полное говно, хотя актёры красивые... Жаль времени потерянного. 😫
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11 голосов
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саундтрек фильма Страсть, любовь и стволы
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Новая вариация «Ромео и Джульетты»: Вышел трейлер экшен-комедии «Страсть, любовь и стволы» В разработке принимал участие один из продюсеров «Тихого места».
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15 июня 2021 12:02
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