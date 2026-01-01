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Майкл Смайли
Michael Smiley
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Майкл Смайли
Майкл Смайли
Michael Smiley
Дата рождения
27 мая 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Майкла Смайли
Родился в 1963 году. Белфаст, Ирландия.
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Популярные фильмы
8.4
Лютер
(2010)
8.4
Долбанутые
(1999)
8.1
Тугая струна
(2002)
Фильмография Майкла Смайли
6.5
Фантастическое путешествие
Bookworm
комедия
2024, США
Смотреть трейлер
4.5
Иви
EVIE (Evil has a New Name)
ужасы, детектив
2023, Великобритания
6.4
Проклятье
комедия, криминал
2022, Великобритания
5.8
Молчаливые близнецы
The Silent Twins
драма
2022, Франция / Польша / Великобритания / США
5.6
Сшиватель
драма, комедия, триллер
2021, Великобритания
6.4
Призраки прошлого
драма, криминал, триллер
2021, Великобритания
4.5
Интергалактик
драма, боевик, фантастика
2021, Великобритания
5.9
Пороховой коктейль
Gunpowder Milkshake
боевик, триллер, приключения
2021, США / Франция
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