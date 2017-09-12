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Майкл Смайли
Майкл Смайли
Michael Smiley
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Майкл Смайли
Michael Smiley
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Дата рождения
27 мая 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Майкла Смайли
Родился в 1963 году. Белфаст, Ирландия.
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Фильмография Майкла Смайли
Цензор
ужасы
2021, Великобритания
6.0
Rialto
драма
2019, Ирландия / Великобритания
6.0
Мадам
драма, комедия
2017, Франция
6.0
Перестрелка
криминал, боевик, драма
2016, Франция / Великобритания
6.0
Лобстер
фантастика, мелодрама, триллер
2015, Греция / Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция
5.0
Меня зовут Эмили
драма
2015, Ирландия
6.0
Из тьмы
триллер, ужасы
2015, Великобритания / США / Ирландия
6.0
Черное море
приключения, триллер
2014, Великобритания / США / Россия
6.0
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«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Мадам»
Вчера в кинотеатре «Люксор» в ТРК «Континент» состоялся пресс-показ французской комедийной драмы «Мадам», организованный интернет-издательством
Написать
12 сентября 2017 11:55
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Мадам»
11 сентября в кинотеатре «Люксор» в ТРК «Континент» состоится пресс-показ французской комедийной драмы «Мадам», который организуют интернет-издательство
Написать
5 сентября 2017 16:24
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