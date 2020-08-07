Выбивая долги, 2020

Криминальный триллер расскажет о двух днях из жизни коллекторов Дэвида Куэваса и его напарника Крипера. Молодые люди живут в Лос-Анджелесе и выбивают из должников деньги всеми возможными способами. Дэвид собирает деньги, а Крипер заставляет людей платить или столкнуться лицом к лицу с последствиями — избивает должников, членов их семьи.

Парни не брезгуют никакими способами, чтобы должники платили по счетам. Они чувствуют себя хозяевами города, никого и ничего не боятся. Однако, сами того не подозревая, молодые люди перегибают палку и забирают у должника деньги, которые предназначались не для них.

Дэвид и Крипер отбирают деньги крупного мафиози-психопата, спровоцировав своими действиями кровавую бойню между двумя самыми опасными бандами Лос-Анджелеса. Теперь коллекторы поставили под угрозу не только свои жизни, но и благополучие своих семей. Они могут вернуть деньги мафиози, но дело не в них. Мафиози принципиален – и собирается наказать коллекторов за непростительную ошибку.