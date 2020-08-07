Выбивая долги, 2020

Криминальный триллер расскажет о двух днях из жизни коллекторов Дэвида Куэваса и его напарника Крипера. Молодые люди живут в Лос-Анджелесе и выбивают из должников деньги всеми возможными способами. Дэвид собирает деньги, а Крипер заставляет людей платить или столкнуться лицом к лицу с последствиями — избивает должников, членов их семьи.
Парни не брезгуют никакими способами, чтобы должники платили по счетам. Они чувствуют себя хозяевами города, никого и ничего не боятся. Однако, сами того не подозревая, молодые люди перегибают палку и забирают у должника деньги, которые предназначались не для них.
Дэвид и Крипер отбирают деньги крупного мафиози-психопата, спровоцировав своими действиями кровавую бойню между двумя самыми опасными бандами Лос-Анджелеса. Теперь коллекторы поставили под угрозу не только свои жизни, но и благополучие своих семей. Они могут вернуть деньги мафиози, но дело не в них. Мафиози принципиален – и собирается наказать коллекторов за непростительную ошибку.
Съемки фильма начались в июле 2018 года и закончились уже спустя два месяца.
Последний серьезный полнометражный проект Дэвида Эйра «Яркость» вышел в 2017 году и был тепло принят критиками за оригинальную идею.
Музыку к фильму написал композитор Михаил Езерский, с которым режиссер Дэвид Эйр работает над криминальным сериалом «Шериф».
«Выбивая долги» стал вторым совместным проектом режиссера Дэвида Эйра и актера Шайи ЛаБафа. Ранее они работали над фильмом «Ярость» 2014 года.
Колби Миллер должен был сыграть главную роль в фильме. Режиссер Дэвид Эйр побоялся, что персонаж может оставить серьезный отпечаток на личности Колби, так как актер в буквальном смысле становится своим героем на протяжении съемочного процесса.
Выбивая черный нал с должников, два коллектора перешли дорогу главе наркокартеля, практикующему шаманство. Спровоцировав конфликт между двумя бандами, который может обернуться кровавой бойней, коллекторы поставили под угрозу жизни своих семей.