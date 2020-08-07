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Выбивая долги Выбивая долги
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The Tax Collector

Выбивая долги, 2020

2020 / США
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Режиссер «Отряда самоубийц» и Шайа ЛаБаф показывают, как нужно разбираться с должниками.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Криминальный триллер расскажет о двух днях из жизни коллекторов Дэвида Куэваса и его напарника Крипера. Молодые люди живут в Лос-Анджелесе и выбивают из должников деньги всеми возможными способами. Дэвид собирает деньги, а Крипер заставляет людей платить или столкнуться лицом к лицу с последствиями — избивает должников, членов их семьи.

Парни не брезгуют никакими способами, чтобы должники платили по счетам. Они чувствуют себя хозяевами города, никого и ничего не боятся. Однако, сами того не подозревая, молодые люди перегибают палку и забирают у должника деньги, которые предназначались не для них.

Дэвид и Крипер отбирают деньги крупного мафиози-психопата, спровоцировав своими действиями кровавую бойню между двумя самыми опасными бандами Лос-Анджелеса. Теперь коллекторы поставили под угрозу не только свои жизни, но и благополучие своих семей. Они могут вернуть деньги мафиози, но дело не в них. Мафиози принципиален – и собирается наказать коллекторов за непростительную ошибку.

Съемки фильма начались в июле 2018 года и закончились уже спустя два месяца.

Последний серьезный полнометражный проект Дэвида Эйра «Яркость» вышел в 2017 году и был тепло принят критиками за оригинальную идею.

Музыку к фильму написал композитор Михаил Езерский, с которым режиссер Дэвид Эйр работает над криминальным сериалом «Шериф».

«Выбивая долги» стал вторым совместным проектом режиссера Дэвида Эйра и актера Шайи ЛаБафа. Ранее они работали над фильмом «Ярость» 2014 года.

Колби Миллер должен был сыграть главную роль в фильме. Режиссер Дэвид Эйр побоялся, что персонаж может оставить серьезный отпечаток на личности Колби, так как актер в буквальном смысле становится своим героем на протяжении съемочного процесса.

Выбивая черный нал с должников, два коллектора перешли дорогу главе наркокартеля, практикующему шаманство. Спровоцировав конфликт между двумя бандами, который может обернуться кровавой бойней, коллекторы поставили под угрозу жизни своих семей.

5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 4 ноября 2020
Премьера онлайн 7 августа 2020
Премьера в мире 7 августа 2020
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Дэвид Эйр
Дэвид Эйр
В ролях
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Лана Паррия
Лана Паррия
Эльпидия Каррильо
Эльпидия Каррильо
Челси Рендон
Челси Рендон
Джордж Лопес
Джордж Лопес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Выбивая долги 4 постера
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Выбивая долги смотреть онлайн

Выбивая долги
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за 1 рубль
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Дэвид (Бобби Сото), коллектор из привилегированной семьи, выбирал супругу по принципу «найти единственную, кому от него ничего не было бы нужно», благодаря чему остался счастлив в браке. Работа, конечно, неблагодарная: день за днем собирать дань с многочисленных мелких банд округи, которую те платят за «крышу», но чего не сделаешь ради двух очаровательных детишек и красавицы жены. Стоит над Дэвидом нависнуть какой-либо угрозе, прикроет верный напарник Крипер (Шайа…
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саундтрек фильма Выбивая долги
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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2 июля 2020 11:52
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