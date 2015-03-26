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Becoming Bulletproof

Стать пуленепробиваемым, 2015

2015 / США
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Документальный фильм о ежегодном кинокампусе, где люди с инвалидностью могут соприкоснуться с кинематографом, став полноправными участниками съемочного процесса. Группа людей с разными формами инвалидности со всех концов США собирается на съемочной площадке настоящего голливудском вестерна. Профессиональный подход организаторов и участников к съемкам, детально проработанный сценарий и костюмы, работа над актерским мастерством и дисциплина на съемочной площадке быстро заставляют отказаться от стереотипов, что человек с инвалидностью - "слабый или "является жертвой". Живой и артистичный, этот документальный фильм о фильме заставляет задаться вопросом, почему мы так редко видим актеров с настоящей инвалидностью на большом экране?

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 26 марта 2015
Возраст 12+
Режиссер
Майк Барнетт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стать пуленепробиваемым 1 постер
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