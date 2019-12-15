По кукурузным полям и камышовым зарослям держат свой путь двое незнакомцев. У каждого за спиной прошлое, от которого они пытаются спрятаться. Зак (потрясающий Зак Готзтзаген) в одних трусах посреди ночи сбегает из дома престарелых, куда его, 22-летнего парня с синдромом Дауна, поместили из-за того, что близкие не смогли взять на себя столь тяжелую ношу. Тайлер (Шайа ЛаБаф) совершает поджог, который стоит местным добытчикам крабов всех их дорогостоящих снастей. Один мечтает стать рестлером и…
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