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Арахисовый сокол Арахисовый сокол
Киноафиша Фильмы Арахисовый сокол Отзывы о фильме «Арахисовый сокол»
The Peanut Butter Falcon Арахисовый сокол 2019 / США
7.8 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Арахисовый сокол»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

По кукурузным полям и камышовым зарослям держат свой путь двое незнакомцев. У каждого за спиной прошлое, от которого они пытаются спрятаться. Зак (потрясающий Зак Готзтзаген) в одних трусах посреди ночи сбегает из дома престарелых, куда его, 22-летнего парня с синдромом Дауна, поместили из-за того, что близкие не смогли взять на себя столь тяжелую ношу. Тайлер (Шайа ЛаБаф) совершает поджог, который стоит местным добытчикам крабов всех их дорогостоящих снастей. Один мечтает стать рестлером и…

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fdkl1987 15 декабря 2019, 05:06
Оценка
Странно что до сих пор ни одного отзыва. Отличный добрый детский фильм, однозначно рекомендуется для совместного просмотра с детьми младшего школьного возраста. 9 из 10.
15 декабря 2019, 05:06 Ответить
rbaytov 28 января 2020, 16:24
Оценка
Добрый, позитивный фильм.
28 января 2020, 16:24 Ответить
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