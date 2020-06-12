Король Стейтен-Айленда, 2020

Двадцатилетний повеса по имени Скотт напоминает главного героя романа «Обломов». Целыми днями он сидит дома и ровным счетом ничего не делает. За бюджет в семье отвечает его одинокая мать, которая разрывается между работой медсестрой и воспитанием дочери. Однако, когда сестра Скотта отправляется в колледж, его мать знакомится с мужчиной, который претендует на место нового хозяина дома.

Режиссером трагикомедии «Король Стейтен-Айленда» выступил известный комедийный драматург Джадд Апатоу, который полюбился зрителям по фильмам «Кабельщик», «Сорокалетний девственник», «SuperПерцы», а также по сериалу «Хулиганы и ботаны». Сценарий «Короля Стейтен-Айленда» Апатоу написал вместе с комедиантом Питом Дэвидсоном. История главного героя частично основана на жизни самого Дэвидсона, чей отец был пожарным и трагически погиб во время террористических атак 11 сентября 2011 года. Оператором фильма стал оскароносный Роберт Элсвит, известный своей совместной работой с Полом Томасом Андерсоном («Нефть», «Магнолия»).

Скотту (Пит Дэвидсон) уже 24 года, но он все еще продолжает жить вместе с матерью (Мариса Томей) и младшей сестрой (Мод Апатоу) в не самом популярном районе Нью-Йорка, получившем название Стэйтен-Айленд. В детстве Скотт потерял отца, который погиб во время исполнения своего профессионального долга — он был пожарным. Эта трагедия сильно отпечаталась в сознании Скотта. Из-за нехватки отцовского внимания парень так и не смог повзрослеть: преодолев второй десяток, он продолжает тусоваться с маргинальными друзьями и употреблять наркотики. После отъезда сестры в колледж жизнь Скотта неожиданно меняется: его мать знакомится с мужчиной, который, так же, как и погибший отец, работает пожарным. В какой-то момент Скотт понимает, что, если он не помешает этим отношениям, новый ухажер матери займет давно пустующее место главы их семьи.