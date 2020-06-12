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Король Стейтен-Айленда Король Стейтен-Айленда
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The King of Staten Island

Король Стейтен-Айленда, 2020

2020 / США
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Инфантильный мужчина пытается расстроить новые отношения своей мамы.
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Двадцатилетний повеса по имени Скотт напоминает главного героя романа «Обломов». Целыми днями он сидит дома и ровным счетом ничего не делает. За бюджет в семье отвечает его одинокая мать, которая разрывается между работой медсестрой и воспитанием дочери. Однако, когда сестра Скотта отправляется в колледж, его мать знакомится с мужчиной, который претендует на место нового хозяина дома.

Режиссером трагикомедии «Король Стейтен-Айленда» выступил известный комедийный драматург Джадд Апатоу, который полюбился зрителям по фильмам «Кабельщик», «Сорокалетний девственник», «SuperПерцы», а также по сериалу «Хулиганы и ботаны». Сценарий «Короля Стейтен-Айленда» Апатоу написал вместе с комедиантом Питом Дэвидсоном. История главного героя частично основана на жизни самого Дэвидсона, чей отец был пожарным и трагически погиб во время террористических атак 11 сентября 2011 года. Оператором фильма стал оскароносный Роберт Элсвит, известный своей совместной работой с Полом Томасом Андерсоном («Нефть», «Магнолия»).

Скотту (Пит Дэвидсон) уже 24 года, но он все еще продолжает жить вместе с матерью (Мариса Томей) и младшей сестрой (Мод Апатоу) в не самом популярном районе Нью-Йорка, получившем название Стэйтен-Айленд. В детстве Скотт потерял отца, который погиб во время исполнения своего профессионального долга — он был пожарным. Эта трагедия сильно отпечаталась в сознании Скотта. Из-за нехватки отцовского внимания парень так и не смог повзрослеть: преодолев второй десяток, он продолжает тусоваться с маргинальными друзьями и употреблять наркотики. После отъезда сестры в колледж жизнь Скотта неожиданно меняется: его мать знакомится с мужчиной, который, так же, как и погибший отец, работает пожарным. В какой-то момент Скотт понимает, что, если он не помешает этим отношениям, новый ухажер матери займет давно пустующее место главы их семьи.

 

«Король Стейтен-Айленда» вышел сразу в цифровом виде, оставшись без полноценного проката в США из-за эпидемии коронавируса.

Съемки фильма проходили в Нью-Йорке летом 2019 года.

Одну из второстепенных ролей в картине сыграла Мод Апатоу, дочь режиссера Джадда Апатоу.

Режиссер Джадд Апатоу и исполнитель главной роли Пит Дэвидсон познакомились на съемках комедии «Девушка без комплексов».

Небольшую роль в фильме сыграл Стив Бушеми.

Премьера картины должна была пройти на фестивале SXSW, который был отменен из-за коронавируса.

В свою первую неделю показа «Король Стейтен-Айленда» стал самым популярным фильмом, доступным на стриминговых сервисах США.

Знакомьтесь - это Скотт. Он король своего района. Ему глубоко за 20, и он все еще живет с мамой. Скотт мечтает стать профессиональным тату-мастером, поэтому с завидным упорством практикуется на своих друзьях-укурках. И даже они не в восторге от его творчества. Но однажды после очередной шумной вечеринки, мама вероломно выгоняет его из дома. Пришло время повзрослеть, сынок!

7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 17 сентября 2020
Премьера онлайн 12 июня 2020
Премьера в мире 12 июня 2020
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джадд Апатоу
Джадд Апатоу
В ролях
Пит Дэвидсон
Пит Дэвидсон
Памела Адлон
Памела Адлон
Бел Паули
Бел Паули
Мариса Томей
Мариса Томей
Машин Ган Келли
Машин Ган Келли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Король Стейтен-Айленда 3 постера
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Скотт Карлин (Пит Дэвидсон), возвращаясь с очередной затяжной гулянки, рано утром засыпает на несколько секунд за рулем прямо посреди трассы. Приближаясь к пробке, юноша открывает глаза, лавирует и чудом умудряется ни с кем не столкнуться, оставляя позади себя помявшие друг друга машины. Не сбавляя скорости, Скотт четырежды искренне извиняется, словно понимая, что с его жизнью что-то не так. Ему двадцать четыре года, за семнадцать лет до этого он потерял отца-пожарного и до сих пор не может…
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10 февраля 2021 12:52
Представлен трейлер комедии «Король Стейтен-Айленда» от Джудда Апатоу Премьера состоится уже 12 июня.
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8 мая 2020 13:41
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