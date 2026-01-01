​Шестнадцатилетний Тимофей, по глупости попавший в колонию, совершает побег во время выездного концерта, чтобы отыскать свою тяжелобольную бабушку – единственного родного человека, которая два месяца не отвечает на письма. Вслед за ним увязывается восьмилетний беспризорник Малёк, бесконтрольно создающий на пути только трудности. Руководство колонии скрывает факт побега и ведет собственное преследование беглецов. Дорога домой в поисках бабушки превращается в испытание для обоих и помогает ребятам понять, что такое дружба, честность и справедливость.​