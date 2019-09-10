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Милый мальчик Милый мальчик
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Honey Boy

Милый мальчик, 2018

2018 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Слава к известному актеру Отису Лорту пришла еще в 12-летнем возрасте. Добившись мировой популярности, он начал безудержно пить. Однажды он садится за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина устраивает аварию, и попадает под прицел полицейских. Актера вынуждают пройти реабилитацию в клинике. Его врач уверена, что причина всех неприятностей кроется в детстве Отиса. Она предлагает ему вспомнить, что с ним происходило, когда он был ребенком.

  • Сценарий к фильму написал Шайа ЛаБаф на основе собственных воспоминаний. Он не ладил с отцом, образ которого сам же воплотил в картине.
  • До съемок ленты актер на протяжении 7 лет не общался с отцом.
  • Идея написания сценария пришла к ЛаБафу, когда он проходил реабилитацию. В июле 2017 года актера арестовали за то, что он находился в публичном месте в состоянии опьянения. Его обязали пройти реабилитационную программу продолжительностью 10 недель. Когда обнаружилось, что у ЛаБафа посттравматическое стрессовое расстройство, он решил написать сценарий.
  • К съемкам картины создатели приступили через 2 недели после того, как актер завершил реабилитационную программу.
  • Отец ЛаБафа подписал соглашение о правах, поскольку сын заявил, что роль исполнит Мэл Гибсон. Но к тому моменту было известно, что актер отказался от роли.

Сюжет строится вокруг непростых отношений Шайи ЛаБафа с его отцом, лечащимся от наркотической и алкогольной зависимостей. 

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 9 марта 2020
Премьера в мире 10 сентября 2019
Возраст 18+
Режиссер
Альма Харель
Альма Харель
В ролях
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Ноа Джуп
Ноа Джуп
Лукас Хеджес
Лукас Хеджес
Майка Монро
Майка Монро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Милый мальчик 3 постера
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Милый мальчик
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