Милый мальчик, 2018

Слава к известному актеру Отису Лорту пришла еще в 12-летнем возрасте. Добившись мировой популярности, он начал безудержно пить. Однажды он садится за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина устраивает аварию, и попадает под прицел полицейских. Актера вынуждают пройти реабилитацию в клинике. Его врач уверена, что причина всех неприятностей кроется в детстве Отиса. Она предлагает ему вспомнить, что с ним происходило, когда он был ребенком.