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Ма. Дублированный трейлер
Ма. Дублированный трейлер
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Дата публикации: 20 марта 2019
Ма
– Веселая вечеринка закончится резней. В кино с 11 июля!
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rafik.ivanov.85
13 июня 2019, 21:37
Фильм очень скучный , вообще не советую не кому !
13 июня 2019, 21:37
0
0
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Виктория Мирная
14 июня 2019, 11:09
Оценка
Вообще не советую. Хрень полная!
14 июня 2019, 11:09
0
0
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Юлия Шинкарева
14 июня 2019, 12:41
Оценка
Мне понравился фильм. Интересный сюжет, хорошая актерская игра
14 июня 2019, 12:41
1
0
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Анастасия Яковлева
15 июня 2019, 04:37
Оценка
Мне не понравился, фильм нестрашный, без какого-либо экшена, не советую!!
15 июня 2019, 04:37
0
1
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artem.varlamov.1994
17 июня 2019, 00:08
Оценка
Фильм более менее интересный.
Сюжет как у всех Американских ужастиках, но в данном случае развивается он очень медленно.
Есть моменты заставляющие вздрогнуть и вспомнить, что это ужастик. Если есть лишнее время и деньги, можно сходить для общего развития))
17 июня 2019, 00:08
2
0
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Никита Тихий
18 июня 2019, 20:13
Оценка
Это дно, топовое говницо, по шкале занудства 10/10
18 июня 2019, 20:13
0
1
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Евгений Стешенко
19 июня 2019, 00:55
Оценка
Вполне себе годный триллер. На раз. В описании жанра фильма, допущена ошибка. Это не ужасы, вообще никаким боком, это обыкновенный триллер.
19 июня 2019, 00:55
1
0
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Алёна Киселёва
19 июня 2019, 14:38
Ма позаботится о вас
Октавия Спенсер решила попробовать себя в новом амплуа, ей надоел образ сильной женщины, сражающейся за свои права. А Тейт Тейлор, видимо, вдохновившись работами Джордана Пила, решил попробовать себя в оригинальном хоррор-проекте на расовую тему. Итак, школьница Мэгги переезжает вместе с мамой в ее родной городок в Огайо. Там она быстро обзаводится друзьями, которые зовут её на вечеринку, но все идет не по плану, и ребята решают поехать потусит на развалины. Вот только есть одна загвоздка, алкоголь несовершеннолетним не продают.На помощь приходит случайная прохожая, добродушная чернокожая тетенька Сью Энн. Ребята решают и в дальнейшем обращаться к веселой и понимающей дамочке по этому вопросу, быстро дают ей прозвище Ма, и внезапно женщина предлагает им не шариться по углам, а зависнуть в подвале её дома, где тихо, уютно и безопасно. В свою очередь, и она будет уверена, что с детками ничего не случится плохого. Правда, есть одно правило — она категорически запрещает кому бы то ни было подниматься наверх и заходить в комнаты, но веселую молодежь это особо не беспокоит. Напоминает старую сказку про синюю бороду, не правда ли?Но однажды запрет предсказуемо нарушится, а сама Ма из странной, но добродушной тусовщицы внезапно превращается в назойливую маньячку, которая ну очень настойчиво зовет подростков к себе на вечеринку. Главная интрига насчет того, зачем Ма творит все свои странности, проясняется довольно быстро, уже к исходу первых 30 минут, и в дальнейшем нам показывают несколько кривых и прямолинейными флэшбеков, так что следить за предсказуемым сюжетом становится не очень интересно. Октавия честно старается наполнить свою клишированную героиню личной энергетикой, шармом и жизненной силой, но у нее неважно получается чокнутая злодейка. Спенсер предстает в кадре любой: веселой, печальной, бесшабашной, драматичной, злой, но только не страшной, трансформации в жуткого психопата с ножом не выходит совсем. И все же именно она оказывается душой и спасением этой, пускай, не самой провальной и довольно динамичной, но уж слишком банальной и проходной картины. Если ты издевался над кем-то в школе, подумай, может жертва выросла и решила отомстить?
19 июня 2019, 14:38
0
0
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Леха
1 июля 2019, 04:47
Оценка
Я бы сказал, что это драма. По сути так и есть. Просто поданная в форме хоррора. Редко когда в таком кино можно сопереживать злодею. Тут он (она, разумеется) прописана намного лучше протагонистов.
1 июля 2019, 04:47
0
0
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Марина Балчикова
14 октября 2019, 06:47
Оценка
Вполне неплохой фильм на одни, два раза.
14 октября 2019, 06:47
1
0
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Ма
ужасы, триллер, 2019, США
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Сюжет как у всех Американских ужастиках, но в данном случае развивается он очень медленно.
Есть моменты заставляющие вздрогнуть и вспомнить, что это ужастик. Если есть лишнее время и деньги, можно сходить для общего развития))
Октавия Спенсер решила попробовать себя в новом амплуа, ей надоел образ сильной женщины, сражающейся за свои права. А Тейт Тейлор, видимо, вдохновившись работами Джордана Пила, решил попробовать себя в оригинальном хоррор-проекте на расовую тему. Итак, школьница Мэгги переезжает вместе с мамой в ее родной городок в Огайо. Там она быстро обзаводится друзьями, которые зовут её на вечеринку, но все идет не по плану, и ребята решают поехать потусит на развалины. Вот только есть одна загвоздка, алкоголь несовершеннолетним не продают.На помощь приходит случайная прохожая, добродушная чернокожая тетенька Сью Энн. Ребята решают и в дальнейшем обращаться к веселой и понимающей дамочке по этому вопросу, быстро дают ей прозвище Ма, и внезапно женщина предлагает им не шариться по углам, а зависнуть в подвале её дома, где тихо, уютно и безопасно. В свою очередь, и она будет уверена, что с детками ничего не случится плохого. Правда, есть одно правило — она категорически запрещает кому бы то ни было подниматься наверх и заходить в комнаты, но веселую молодежь это особо не беспокоит. Напоминает старую сказку про синюю бороду, не правда ли?Но однажды запрет предсказуемо нарушится, а сама Ма из странной, но добродушной тусовщицы внезапно превращается в назойливую маньячку, которая ну очень настойчиво зовет подростков к себе на вечеринку. Главная интрига насчет того, зачем Ма творит все свои странности, проясняется довольно быстро, уже к исходу первых 30 минут, и в дальнейшем нам показывают несколько кривых и прямолинейными флэшбеков, так что следить за предсказуемым сюжетом становится не очень интересно. Октавия честно старается наполнить свою клишированную героиню личной энергетикой, шармом и жизненной силой, но у нее неважно получается чокнутая злодейка. Спенсер предстает в кадре любой: веселой, печальной, бесшабашной, драматичной, злой, но только не страшной, трансформации в жуткого психопата с ножом не выходит совсем. И все же именно она оказывается душой и спасением этой, пускай, не самой провальной и довольно динамичной, но уж слишком банальной и проходной картины. Если ты издевался над кем-то в школе, подумай, может жертва выросла и решила отомстить?
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