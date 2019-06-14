«Ма»: Рецензия Киноафиши

Это совсем не страшный, но печальный фильм, и чем больше думаешь о нем, тем он печальнее. Вот его предыстория: получившая «Оскар» за «Прислугу» Октавия Спенсер жаловалась режиссеру Тейту Тейлору, что хочет совсем другую роль, далекую от образа сильных черных женщин. Когда Тейлору попался сценарий о белой психопатке, заманивающей в свой дом подростков, он понял, что это можно переписать как раз под Спенсер. А также дать злой героине предысторию, чтоб она показалась человечнее, либо еще страшнее.

Теперь сюжет: старшеклассница Мэгги переезжает в захолустный город детства ее матери. У мамы не задалась карьера в Калифорнии, брак распался, теперь приходится в сорок лет работать официанткой в казино. Зато у дочки все неплохо — в школе она сразу всем понравилась, новые друзья зовут ее на вечеринку. Только вот дома родители тусовки не разрешают, а в заброшенном доме гоняет полиция. Еще беда: алкоголь подросткам не продают. Но мир не без добрых людей. Черная женщина, которую вскоре все станут звать Ма, готова купить детям что угодно и разрешает закатить вечеринку в подвале своего загородного дома. Вскоре к ней ходит вся школа, ведь понимающая взрослая подруга с дополнительными преимуществами — это так много в кризисные годы.

«Ма»

Конечно, эта доброта неспроста. Особой интриги или спойлера здесь нет: Ма готовит месть. Дети должны пострадать за грехи родителей, унизивших ее в школе. Это вроде «Пятницы, 13», где мама и ее мертвое дитя — один человек. Или «Кэрри», растянутой на годы. Ассоциаций с классическими хоррорами здесь, вообще, множество, но интереснее всего, как с годами преломляется отношение к персонажам.

«Ма» — фильм про свихнувшуюся от горя и одиночества бедную черную неудачницу, которая держит взаперти от большого мира собственную дочь и готовит месть обществу. Фильм про белое отребье, бывшего крутого парня и королеву школы, наживших богатство, но не построивших счастья, и спивающихся понемногу в казино. Про некогда яркую девушку, что отправилась за мечтой на край мира в Калифорнию, а теперь на пороге старости безуспешно пытается стать лучшей подружкой своей дочери. Про них и их грязную историю в прошлом.

«Ма»

Дети платят за грехи родителей, но эта история не про детей, потому что о детях сказать нечего. Юные персонажи современного хоррора — просто умеренно хорошие люди без особых примет. Среди друзей главной героини есть мускулистый красавчик и его отвязная подружка, но они лишь бледные тени аналогичных образов в подростковых ужасах пятнадцатилетней давности. Сама Мэгги и парень, в которого она якобы влюбилась — просто бумажные люди, пустые места.

Кстати, среди главных героев есть черный парень, которого Ма «наказывает», выкрасив его лицо белой краской — если хотел быть белым пустым местом, так тому и быть.

Новые герои не нарушают ничьих границ, избегают всего токсичного и не совершают глупостей. Их самый тяжелый нравственный выбор — курить вейп или воздержаться. Они оказались в хорроре только потому, что платят за грехи родителей, которые обижали друг друга, унижали слабых, а еще пили, курили и трахались напропалую.

«Ма»

Американский слэшер всегда был склонен к морализаторству и пропаганде семейных ценностей, но все же имел дело с полнокровными персонажами, хотя бы в виде клише, которые остроумно деконструирует, например, фильм «Хижина в лесу». Эти клише сегодня постарели, но их воплощают яркие старые актеры: Джульет Льюис, Мисси Пайл, Люк Эванс, сама Спенсер. Молодые актеры — безликие ноунеймы в образе безликих школьников. Кстати, шестнадцатилетних, которым не продают спиртное, играют 23-летние, что вообще травма американского молодежного кино. Сам фильм боится показать настоящих подростков, которые пьют и занимаются сексом.

Да, взрослые персонажи фильма, что называется, problematic, но без них не было бы фильма. Местный бизнесмен Бен, опозоривший Ма, когда они были подростками — настоящий подонок, зато настоящий. Мэгги бросает Ма: «Ты — монстр!». Но что с того, ведь она НАСТОЯЩИЙ монстр. И, потерпев поражение, идет к своему настоящему подонку на погребальный костер. Каждый убивает то, что любит, сказал поэт. Жанр хоррора не выживет, если в нем не будет настоящей крови, насколько бы problematic это ни казалось.

Андрей Гореликов