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Киноафиша Фильмы Ма Отзывы о фильме «Ма»
Ma Ма 2019 / США
5.8 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Ма»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Это совсем не страшный, но печальный фильм, и чем больше думаешь о нем, тем он печальнее. Вот его предыстория: получившая «Оскар» за «Прислугу» Октавия Спенсер жаловалась режиссеру Тейту Тейлору, что хочет совсем другую роль, далекую от образа сильных черных женщин. Когда Тейлору попался сценарий о белой психопатке, заманивающей в свой дом подростков, он понял, что это можно переписать как раз под Спенсер. А также дать злой героине предысторию, чтоб она показалась…

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rafik.ivanov.85 13 июня 2019, 21:37
Фильм очень скучный , вообще не советую не кому !
13 июня 2019, 21:37 Ответить
Виктория Мирная 14 июня 2019, 11:09
Оценка
Вообще не советую. Хрень полная!
14 июня 2019, 11:09 Ответить
Юлия Шинкарева 14 июня 2019, 12:41
Оценка
Мне понравился фильм. Интересный сюжет, хорошая актерская игра
14 июня 2019, 12:41 Ответить
Анастасия Яковлева 15 июня 2019, 04:37
Оценка
Мне не понравился, фильм нестрашный, без какого-либо экшена, не советую!!
15 июня 2019, 04:37 Ответить
artem.varlamov.1994 17 июня 2019, 00:08
Оценка
Фильм более менее интересный.
Сюжет как у всех Американских ужастиках, но в данном случае развивается он очень медленно.
Есть моменты заставляющие вздрогнуть и вспомнить, что это ужастик. Если есть лишнее время и деньги, можно сходить для общего развития))
17 июня 2019, 00:08 Ответить
Никита Тихий 18 июня 2019, 20:13
Оценка
Это дно, топовое говницо, по шкале занудства 10/10
18 июня 2019, 20:13 Ответить
Евгений Стешенко 19 июня 2019, 00:55
Оценка
Вполне себе годный триллер. На раз. В описании жанра фильма, допущена ошибка. Это не ужасы, вообще никаким боком, это обыкновенный триллер.
19 июня 2019, 00:55 Ответить
Алёна Киселёва 19 июня 2019, 14:38
Ма позаботится о вас
Октавия Спенсер решила попробовать себя в новом амплуа, ей надоел образ сильной женщины, сражающейся за свои права. А Тейт Тейлор, видимо, вдохновившись работами Джордана Пила, решил попробовать себя в оригинальном хоррор-проекте на расовую тему. Итак, школьница Мэгги переезжает вместе с мамой в ее родной городок в Огайо. Там она быстро обзаводится друзьями, которые зовут её на вечеринку, но все идет не по плану, и ребята решают поехать потусит на развалины. Вот только есть одна загвоздка, алкоголь несовершеннолетним не продают.На помощь приходит случайная прохожая, добродушная чернокожая тетенька Сью Энн. Ребята решают и в дальнейшем обращаться к веселой и понимающей дамочке по этому вопросу, быстро дают ей прозвище Ма, и внезапно женщина предлагает им не шариться по углам, а зависнуть в подвале её дома, где тихо, уютно и безопасно. В свою очередь, и она будет уверена, что с детками ничего не случится плохого. Правда, есть одно правило — она категорически запрещает кому бы то ни было подниматься наверх и заходить в комнаты, но веселую молодежь это особо не беспокоит. Напоминает старую сказку про синюю бороду, не правда ли?Но однажды запрет предсказуемо нарушится, а сама Ма из странной, но добродушной тусовщицы внезапно превращается в назойливую маньячку, которая ну очень настойчиво зовет подростков к себе на вечеринку. Главная интрига насчет того, зачем Ма творит все свои странности, проясняется довольно быстро, уже к исходу первых 30 минут, и в дальнейшем нам показывают несколько кривых и прямолинейными флэшбеков, так что следить за предсказуемым сюжетом становится не очень интересно. Октавия честно старается наполнить свою клишированную героиню личной энергетикой, шармом и жизненной силой, но у нее неважно получается чокнутая злодейка. Спенсер предстает в кадре любой: веселой, печальной, бесшабашной, драматичной, злой, но только не страшной, трансформации в жуткого психопата с ножом не выходит совсем. И все же именно она оказывается душой и спасением этой, пускай, не самой провальной и довольно динамичной, но уж слишком банальной и проходной картины. ​​​​​​​ Если ты издевался над кем-то в школе, подумай, может жертва выросла и решила отомстить?
19 июня 2019, 14:38 Ответить
Леха 1 июля 2019, 04:47
Оценка
Я бы сказал, что это драма. По сути так и есть. Просто поданная в форме хоррора. Редко когда в таком кино можно сопереживать злодею. Тут он (она, разумеется) прописана намного лучше протагонистов.
1 июля 2019, 04:47 Ответить
Марина Балчикова 14 октября 2019, 06:47
Оценка
Вполне неплохой фильм на одни, два раза.
14 октября 2019, 06:47 Ответить
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