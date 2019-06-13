Наша рецензия

Это совсем не страшный, но печальный фильм, и чем больше думаешь о нем, тем он печальнее. Вот его предыстория: получившая «Оскар» за «Прислугу» Октавия Спенсер жаловалась режиссеру Тейту Тейлору, что хочет совсем другую роль, далекую от образа сильных черных женщин. Когда Тейлору попался сценарий о белой психопатке, заманивающей в свой дом подростков, он понял, что это можно переписать как раз под Спенсер. А также дать злой героине предысторию, чтоб она показалась…