Это совсем не страшный, но печальный фильм, и чем больше думаешь о нем, тем он печальнее. Вот его предыстория: получившая «Оскар» за «Прислугу» Октавия Спенсер жаловалась режиссеру Тейту Тейлору, что хочет совсем другую роль, далекую от образа сильных черных женщин. Когда Тейлору попался сценарий о белой психопатке, заманивающей в свой дом подростков, он понял, что это можно переписать как раз под Спенсер. А также дать злой героине предысторию, чтоб она показалась…
Сюжет как у всех Американских ужастиках, но в данном случае развивается он очень медленно.
Есть моменты заставляющие вздрогнуть и вспомнить, что это ужастик. Если есть лишнее время и деньги, можно сходить для общего развития))
Октавия Спенсер решила попробовать себя в новом амплуа, ей надоел образ сильной женщины, сражающейся за свои права. А Тейт Тейлор, видимо, вдохновившись работами Джордана Пила, решил попробовать себя в оригинальном хоррор-проекте на расовую тему. Итак, школьница Мэгги переезжает вместе с мамой в ее родной городок в Огайо. Там она быстро обзаводится друзьями, которые зовут её на вечеринку, но все идет не по плану, и ребята решают поехать потусит на развалины. Вот только есть одна загвоздка, алкоголь несовершеннолетним не продают.На помощь приходит случайная прохожая, добродушная чернокожая тетенька Сью Энн. Ребята решают и в дальнейшем обращаться к веселой и понимающей дамочке по этому вопросу, быстро дают ей прозвище Ма, и внезапно женщина предлагает им не шариться по углам, а зависнуть в подвале её дома, где тихо, уютно и безопасно. В свою очередь, и она будет уверена, что с детками ничего не случится плохого. Правда, есть одно правило — она категорически запрещает кому бы то ни было подниматься наверх и заходить в комнаты, но веселую молодежь это особо не беспокоит. Напоминает старую сказку про синюю бороду, не правда ли?Но однажды запрет предсказуемо нарушится, а сама Ма из странной, но добродушной тусовщицы внезапно превращается в назойливую маньячку, которая ну очень настойчиво зовет подростков к себе на вечеринку. Главная интрига насчет того, зачем Ма творит все свои странности, проясняется довольно быстро, уже к исходу первых 30 минут, и в дальнейшем нам показывают несколько кривых и прямолинейными флэшбеков, так что следить за предсказуемым сюжетом становится не очень интересно. Октавия честно старается наполнить свою клишированную героиню личной энергетикой, шармом и жизненной силой, но у нее неважно получается чокнутая злодейка. Спенсер предстает в кадре любой: веселой, печальной, бесшабашной, драматичной, злой, но только не страшной, трансформации в жуткого психопата с ножом не выходит совсем. И все же именно она оказывается душой и спасением этой, пускай, не самой провальной и довольно динамичной, но уж слишком банальной и проходной картины. Если ты издевался над кем-то в школе, подумай, может жертва выросла и решила отомстить?
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